Frauen haben mehr verdient. Das müsste eigentlich klar sein. Trotzdem mahnt der Tag der Lohngleichheit, der sogenannte Equal Pay Day, das Gegenteil: Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist seit Jahren nahezu unverändert. 23 Prozent verdienen Frauen in Bremen weniger als Männer. Zumindest, wenn man alle Männer- mit allen Frauenberufen vergleicht.

Bei gleicher Arbeit bekommen Frauen sechs Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Dass Frauen und Männer für gleiche Leistung fair bezahlt werden müssen, steht außer Frage. Doch es gilt, die Lohnlücke von 23 Prozent zu schließen. Die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt geht uns alle an.

Egal wie weit die Löhne von Männern und Frauen nun auseinander liegen: Frauen werden gebremst. Sie bekommen bei gleicher Leistung weniger als die männlichen Kollegen; sie sind vermehrt in schlecht entlohnten Berufen angestellt; sie arbeiten in Teilzeit, um sich um Kinder und Angehörige zu kümmern; sie verpassen Aufstiegschancen, weil sie nach der Geburt ihrer Kinder im Job pausieren müssen. Nichts davon ist fair.

Diese Verteilung hat historische Wurzeln, da Frauen über Jahrhunderte hinweg den Haushalt und die Kindererziehung verantworteten, während Männer die Familie finanziell versorgten. Er war der Hauptverdiener, sie höchstens die Zuverdienerin. Dieses Modell funktioniert heute nicht mehr. Die meisten Ehepaare gehen keinen Bund des Lebens mehr ein.

Frauen können sich also nicht mehr darauf verlassen, dass ihre unbezahlte Führung des Haushalts mit der Versorgung durch den Mann belohnt wird. Deshalb müssen sie sich selbst versorgen können. Sie müssen auf dem Arbeitsmarkt fair behandelt werden, um unabhängig zu sein. Nur so kann verhindert werden, dass sie als Alleinerziehende oder als Rentnerinnen mit Armut kämpfen. So sind sie seltener auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Das entlastet sie selbst genauso wie die Staatskasse.

Allerdings müssen dafür auch typische Frauenberufe aufgewertet werden, denn Erzieherinnen und Pflegerinnen verdienen zu wenig. Das zeigt der Fachkräftemangel: Männliche Berufseinsteiger möchten diese Jobs wegen der schlechten Bezahlung nicht machen, Frauen wollen sich mit den miesen Gehältern nicht mehr zufriedengeben.

Attraktiver für Berufsanfänger

Die Vorstellung, dass Krankenpflegerinnen oder Erzieherinnen ihre Berufe nur aus Liebe zum Nächsten ausüben, hat ausgedient. Müssen Frauen wirklich schlechter bezahlt werden, weil sie ihren Job mögen? Müssen sie bestraft werden, weil sie sich ihren Schützlingen verbunden fühlen? Ihre Leistungen nicht als „echte“ Arbeit anzusehen und schlecht zu entlohnen, ist fatal.

Eine Gesellschaft, in der das Gehalt einer Krankenpflegerin weit unter dem eines Handwerkers liegt, setzt falsche Prioritäten. Wenn uns die Reparatur eines Autos mehr wert ist als die Pflege von Kranken, ist das eine Bankrotterklärung. Nein, es geht nicht darum, die Löhne typischer Männerberufe zu verringern. Es geht darum, die Leistungen in typischen Frauenberufen angemessen zu entlohnen. Das macht sie auch attraktiver für Berufsanfänger; ob männlich oder weiblich. Davon profitieren nicht nur Frauen, sondern die ganze Gesellschaft.

Zuletzt dürfen Frauen nicht mehr für die Geburt von Kindern oder die Pflege von Familienmitgliedern bestraft werden. Das beginnt bei den gesellschaftlichen Anforderungen: Bleiben sie bei den Kindern und arbeiten in Teilzeit, werden ihnen mangelnde Ambitionen unterstellt. Arbeiten Mütter in Vollzeit, gelten sie als nachlässig. Das muss sich ändern.

Auch Unternehmen sind in der Pflicht

Je länger Frauen den Beruf unterbrechen, desto schwerer ist der Wiedereinstieg. Während sich Männer beruflich weiterentwickeln, versorgen Frauen die Familie. Sie leisten dabei genauso viel wie ihre arbeitenden Partner; dass sie dafür finanziell benachteiligt werden, ist falsch. Frauen werden auf dem Arbeitsmarkt regelrecht bestraft – nur, weil sie Kinder bekommen können. Das ist altertümlich.

Da sind auch die Unternehmen in der Pflicht: Flexible Wiedereingliederungen können ein Anreiz für kürzere Erwerbsunterbrechungen sein, Kitas oder Krippen mit Anbindung an den Arbeitsplatz erleichtern Eltern den Wiedereinstieg. Frauen bekommen zu wenig für das, was sie leisten. Sie müssen belohnt werden. Sie müssen Karriere und Kinder vereinbaren können. Sie müssen sich selbst versorgen können. Das haben sie verdient.

