Hält manche der massiven Grundrechtseingriffe für unverhältnismäßig: Heribert Prantl. (Wolfgang Borrs)

Herr Prantl, im SWR wurde Ihr Buch „Not und Gebot – Grundrechte in Quarantäne“ als mutig bezeichnet. Was sagen Sie dazu?

Heribert Prantl: Das ehrt mich. Aber es klingt schon eigenartig, wenn das Werben für Grundrechte bereits mutig genannt wird. Eigentlich ist es selbstverständlich. Aber wenn ich lese, dass veritable Rechtsprofessoren und Verfassungsrechtler ihre Aufsätze in juristischen Fachzeitschriften, die sich mit der Verhältnismäßigkeit oder Rechtsgültigkeit von Corona-Maßnahmen befassen, damit einleiten, dass sie keine Verschwörungstheoretiker sind, gibt mir das zu denken.

Sie bekommen vermutlich viel Zuspruch zu Ihren Kommentaren in der „Süddeutschen Zeitung“, die Grundlage des Buchs sind. Aber Sie bekommen auch Kritik. Sie zitieren Leser, die Ihnen schreiben, dass Sie sie mit den Grundrechten gefälligst in Ruhe lassen sollen.

In den Reaktionen merkt man, dass die Gesellschaft massiv gespalten ist. In meiner journalistischen Laufbahn habe ich zuvor zweimal Spaltungen erlebt, die aber nicht so tief waren. Das eine war die Debatte um Flüchtlingsschutz und Asyl, im großen Asylsommer, wo die Meinungen auch massiv aufeinanderprallten. Das andere war bei der Nutzung von Kernenergie, spezifisch bei der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, was mich besonders beschäftigt hat, weil ich in der Gegend zu Hause bin. Da habe ich erlebt, wie der Riss durch die Familien geht.

Ich habe den Eindruck, dass es in der Corona-­Krise ähnlich ist. Die gegensätzlichen, sich oft schier feindlich gegenüberstehenden Meinungen führen zu Brüchen in Familien, Freundschaften und Bekanntschaften. Menschen reden nicht mehr miteinander. Die Gräben sind tief. Es wird eine große Aufgabe nach der Krise sein, wieder aufeinander zuzugehen. Es geht um ein zuhörendes und diskutierendes Miteinander.

Umfragen lassen vermuten, dass sich in der Gesellschaft etwas bewegt. Die Zahl derjenigen, die Lockerungen erwarten, ist gewachsen.

Ich denke schon, dass die Gesellschaft langsam mürbe wird. Es sind keine Kleinigkeiten, die der Bevölkerung abverlangt werden. Es handelt sich um die massivsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte unserer Repu­blik. Fast jedes Grundrecht ist betroffen – die Eingriffe in die Berufs-, die Religions-, Bewegungs- und die Gewerbefreiheit sind zum Teil brutal. Das sieht man jetzt noch nicht so sehr, aber wir werden die bitteren Folgen erleben, dass zigtausende Existenzen vernichtet worden sind.

Richtig. Manche der grundrechtseinschränkenden Maßnahmen haben Leben gerettet, aber beileibe nicht alle. Einige der Einschränkungen waren und sind weder erforderlich noch geeignet. Gewiss: Der Mensch braucht zu allererst sein ganz nacktes Leben – dass er atmen kann und sein Herz schlägt. Mir wird daher oft entgegengehalten: Was fängt ein Toter mit Grundrechten an? Aber: Eine Maßnahme ist ja nicht schon dann gut, wenn einfach behauptet wird, dass sie das Leben schützt. Ein funktionierendes soziales, gesellschaftliches, politisches Leben ist wichtig und notwendig. Die Gesundheit einer Gesellschaft muss also auch geschützt werden. Die Menschen spüren aber mehr und mehr, dass mit den drakonischen Einschränkungen das gesellschaftliche Leben erwürgt wird.

Die Maßnahmen sind inzwischen vollkommen unübersichtlich und zum Teil auch nicht kontrollierbar. Recht kann nur wirken, wenn man es kapiert, bestenfalls auch einsieht. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen weiß man: Da ist ein Schild, auf dem steht Tempo 30, halte ich die Begrenzung nicht ein, werde ich bestraft. Im Anti-Corona-Recht ändern sich die Dinge so schnell, dass man sich darauf nicht mehr einstellen kann. Man kann sich die Regeln nicht einmal mehr merken.

Sie sind so kleinteilig und diffizil, dass sie nur noch auf Millimeterpapier einzuzeichnen sind. Dazu gehört die Zahl der Personen, die man treffen darf, nach Haushalten und Kindern nach bestimmten Altersgrenzen. Ich glaube, wir haben die Grenzen des rechtlich Regelbaren und rechtsstaatlich Kontrollierbaren damit überschritten. Ich habe schon früh dafür geworben, den Leuten mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Sie sind doch nicht lebensmüde, sie wissen, dass es um ihre Gesundheit geht.

Den Regierungen wird auch vorgeworfen, nicht nah an den Menschen zu argumentieren, sondern technokratisch. Wie sehen Sie das?

Ich habe nicht den Eindruck, dass der Kanzlerin bei ihren Reden im Bundestag die Existenznot so vieler Menschen sieht und nachvollzieht, wie sich manche Freiberufler und Mittelständler gerade fühlen. Nicht anders sieht es vermutlich bei den Beamten in den Ministerien aus, die die Verordnungen verfassen. Jemand hat kürzlich zu mir gesagt: Wenn man diesen Beamten in der Corona-­Zeit das Gehalt halbieren würde, wären die Anti-Corona-Maßnahmen bald vorbei. Das ist böse und vorurteilsbeladen, aber es zeigt, wie das Misstrauen in der Bevölkerung wächst.

Ich hätte mir schon viel früher gewünscht, dass sich die politischen Entscheidungen nicht nur aus virologischen und epidemiologischen Einschätzungen ableiten. Natürlich ist die Wissenschaft ungeheuer wichtig. Aber der Beraterkreis der Kanzlerin wird von diesen Wissenschaftlern dominiert, es fehlen Pädagogen, Psychologen, Kinderärzte, Soziologen und Verfassungsrechtler. Diese Experten sind in der Krise nicht weniger wichtig. Diese Erkenntnis scheint sich in der Bundesregierung langsam durchzusetzen. Vielleicht entsteht dadurch der Eindruck eines Schlingerkurses, vielleicht ist es eine Korrektur, aber sie ist wichtig.

Grundrechte sind kein Mehrwert, der das Leben lebenswert macht. Grundrechte erfüllen existenzielle Grundbedürfnisse, deswegen heißen sie so. Sie sind lebenswichtig, vielleicht nicht kurzfristig, aber auf längere Sicht. Der Schutz der Grundrechte und der Schutz des Lebens sind keine zwei Paar Schuhe, sondern eins. Vielleicht lernt man das jetzt nach einem Jahr. Denn es wird von Tag zu Tag deutlicher, dass es nicht reicht, die Menschen um jeden Preis vor dem Virus zu schützen. Sie verlieren ihre Existenzen, sie werden arbeitslos, sie verschulden sich, sie werden depressiv, herzkrank, suizidal. Soziale Grundbedürfnisse müssen beachtet werden.

Allerdings hat sich die Mehrheit der Bevölkerung lange nach strengen Auflagen gesehnt. Die Sehnsucht nach einem starken Vater Staat, der das Leben in geregelte Bahnen lenkt, war schon vor der Corona-­Krise groß.

Je schlechter die Zeiten, desto autoritärer die Menschen, hat der Psychoanalytiker Erich Fromm einmal gesagt. Wenn die Gesellschaft bedroht ist, ruft sie nach dem starken Staat, nach dem schützenden und fürsorglichen Staat, nach dem Obrigkeitsstaat. In der Krise hört das Mäkeln und Meckern über Vater Staat auf. In der Krise wollen viele große Entschlossenheit sehen und viel Autorität spüren, gern auch Autoritäres, in der Hoffnung, dass es hilft. In der Corona-Krise gab es, jedenfalls bis vor Kurzem, eine Akzeptanz für staatliche Autorität, wie man sie in den vergangenen Jahrzehnten nicht erlebt hat.

Die Konkurrenz zwischen Freiheit und Sicherheit, die eigentlich keine sein dürfte und bei der die Freiheit stets zurückstehen musste, herrscht seit der RAF-Zeit. Zugenommen hat sie noch einmal nach 9/11. Ich habe damals geschrieben: Angst ist eine Autobahn für Sicherheitsgesetze. Jetzt herrscht freie Bahn für Sicherheitsgesetze, die Gesundheitsgesetze gehören in dieser Pandemie dazu. Die Gefahr des Virus rückt den Menschen sehr nahe, viel näher als der Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin oder andere Attentate. Schon allein der Mundschutz ist wie ein ständiges Ausrufezeichen: Achtung, gefährlich! Deshalb sind die Leute bereit, so vieles in Kauf zu nehmen. Jetzt, nach einem Jahr, beginnen sie aber zu fragen: Sind die Maßnahmen wirklich geeignet, sind sie erforderlich und sind sie verhältnismäßig?

Das ist auch ein Problem: Ich habe kürzlich in einer Talkshow mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach diskutiert. Ich schätze ihn, wir respektieren uns, aber ich finde, er lässt den Menschen keine Hoffnung. Erst wurde vor der ersten Welle gewarnt, dann vor der zweiten, dann kam es zum Wellenbrecher-Lockdown, dann kamen die Mutanten, jetzt ist es die dritte Welle. Wenn man die Pandemie mit einem andauernden „Fürchtet euch“ beschreibt, nimmt man den Menschen vollends die Hoffnung – trotz der Impfungen, mit denen es viel zu langsam vorangeht. Wir sind bei allen Fehlern, die gemacht wurden, auf einem guten Weg. Die Menschen brauchen Hoffnung und Optimismus, um die Krise mit ihren Härten einigermaßen durchzustehen. Sie brauchen eine Perspektive. Es wäre fatal, wenn die AHA-Regeln, die zweifelsohne richtig sind, ihre Glaubwürdigkeit verlören.

Unbedingt. Es heißt immer, es müsse schnell gehen, deshalb entschieden die Landesregierungen vor parlamentarischer Befassung. Die Zeit der Not sei die Stunde der Exekutive. Ich sage dann immer: Diese Stunde dauert jetzt ein Jahr. Es kann doch nicht sein, dass sich die Parlamente selbst für schwach erklären und eingestehen, dass sie zu lange brauchen. Zumal im Bundestag Gesetze in unendlicher Schnelligkeit verabschiedet werden können – wie die RAF-Gesetze oder die sogenannten Schily-Pakete nach 9/11. Das ging mir schon zu schnell. Aber die Debatte im Parlament ist wichtig, sie sorgt für Transparenz. Die Kritiker sehen, dass ihre Argumente beachtet werden. Beratungen des Plenums und der Ausschüsse des Bundestags sind öffentlich, Bund-Länder-Konferenzen sind es nicht. Es kann sein, dass die Parlamente nicht sehr viel anders entscheiden als die Regierungen, aber es ist Teil der Demokratie, dass diese Entscheidungen in die Parlamente gehören.

Ja, es wundert mich, dass es doch eher wenige kritische Stimmen gibt. Aber das ist die Folge, wenn jedwede Kritik so rigide abgekanzelt wird. Die Leute sind vorsichtig, sie wollen nicht in eine Schublade gesteckt werden. Vielleicht haben auch wir Medien da Fehler gemacht. Wir hätten der Kritik und der breiten Diskussion mehr Raum geben müssen. Gewiss, es ist völlig indiskutabel, wenn Corona geleugnet wird. Aber dass Leute, die ernsthaft ihre Kritik an Anti-Corona-Maßnahmen äußern, die sagen, dass da der Wesensgehalt der Grundrechte angetastet wird, dass Auflagen maßlos und unverhältnismäßig sind – dass solche Leute als Covidioten abgekanzelt und beschimpft werden, das halte ich für falsch und gefährlich.

Man kann ernsthafte Kritiker wie ihn nicht in die Nähe von jemandem wie Attila Hildmann rücken. Wir dürfen die Grundrechte nicht den Neonazis, der AfD, den Pegidisten überlassen, die sich jetzt das Grundgesetz wie einen Tarnanzug anziehen. Es wäre schlimm, wenn es keine Zweifel an den Grundrechtseingriffen und keinen demokratischen Protest dagegen gäbe. In der Kritik zeigt sich auch lebendiges Grundrechtsbewusstsein. In einer Demokratie darf man unzufrieden, unbequem und auch empört sein – solange man sich dabei nicht strafbar macht. Man darf diese Unzufriedenheit und diese Empörung auch zeigen, zum Beispiel auf friedlichen Demonstrationen. Das ist keine Verirrung der Demokratie, das ist Demokratie.

Was sagen Sie zur Arbeit der Opposition? Christian Lindner, FDP-Fraktionschef im Bundestag sowie Parteivorsitzender, kritisiert den Corona-Kurs der Regierung massiv.

Bei Christian Linder fehlt mir die Leidenschaft. Mir tut das Herz weh, wenn ich sehe, wenn jemand wie Herr Gauland die Grund- und Bürgerrechte verteidigt, die er sonst so oft mit Füßen tritt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Gewerkschaften mehr für die Grundrechte eintreten. Ich hätte mir gewünscht, dass sie bei den Demonstrationen dabei sind. Sie sind darin erfahren, wie man mit Spinnern umgeht, wie man Versammlungen leitet, kluges Reden organisiert und verhindert, dass Chaoten eine Demonstration kapern. Das hätte der ernst zu nehmenden Kritik einen anderen Rahmen gegeben.

Ihre Kommentare und auch Ihr Buch sind teils recht persönlich. Sie schreiben, dass Sie heilfroh sind, dass Ihre Eltern vor der Pandemie gestorben sind, weil es unerträglich war und ist, dass manche Menschen wegen der Kontaktbeschränkungen allein sterben mussten.

Natürlich war die Lage in den Heimen schwierig. Aber Isolation war und ist keine Lösung. Es sind so viele Menschen einsam und allein gestorben. Ihre nächsten Angehörigen durften nicht bei ihnen sein. Das war unwürdig und gemein. Das waren fortgesetzte und umfassende Verstöße gegen Artikel 1 Grundgesetz, den Schutz der Menschenwürde. In diesem Punkt waren mir die Kirchen zu leise. Es gab an der Basis viele Hinweise, von Seelsorgern, von Pflegerinnen und Pflegern, die haben auch in dieser Zeit aufopferungsvolle Hilfe geleistet. Aber die Kirchenoberen, der Bischöfe, waren mir zu staatstreu. Die neue Form der Nächstenliebe sei die soziale Distanz, wurde da gesagt. Da wird es mir kalt.

Ja, bleiben Sie demokratisch, gesund und optimistisch. Hoffnung ist der Wille zur Zukunft. Den brauchen wir.

Zur Person

Heribert Prantl

war als Rechtsanwalt, Richter und Staatsanwalt tätig, bevor er sich dem Journalismus zuwandte. Er war Leiter des Ressorts Innenpolitik, danach Leiter des Ressorts Meinung der „Süddeutschen Zeitung“, von 2011 bis 2019 Mitglied der Chefredaktion. Er hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht.