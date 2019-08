Seine Partei kommt nicht von der Stelle: FDP-Parteichef Christian Lindner. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Irgendetwas stimmt da nicht. SPD und CDU laufen die Wähler weg, die Grünen haben sich im Bereich „20 Prozent plus X“ etabliert, die AfD erobert den Osten – nur die FDP, die scheint in den Umfragen bei sieben, acht Prozent wie einbetoniert. Auch die Wahlen in Bremen und Europa haben daran nichts geändert. Die Liberalen hatten sich von einem positiven Ergebnis neuen Elan erhofft. Doch daraus wurde nichts. In Bremen musste die FDP sogar Einbußen hinnehmen, auf europäischer Ebene reichte es nur für schlappe 5,4 Prozent. Nun geht es am Sonntag in Brandenburg und Sachsen darum, den Einzug ins Parlament zu schaffen. 2014 war die FDP aus beiden Landtagen geflogen. Doch es wird eng, in beiden Ländern könnte die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Der Stillstand der Liberalen hat verschiedene Gründe – sie sind sowohl inhaltlicher als auch personeller Natur. So ist das gegenwärtige Überthema Klima ein sehr undankbares für die Partei. Freidemokraten leugnen nicht den Klimawandel, aber sie sind eben auch keine Ökopaxe. Besonders Parteichef Christian Lindner sind Bedenkenträger und Verbotsforderer ein Gräuel. Er wirft den Grünen sogar „ökologischen Autoritarismus“ vor.

In den Augen des FDP-Chefs sollen es vielmehr der freie Markt und innovative Start-ups richten: Mit moderner Technik den Klimawandel stoppen. Mit dieser Botschaft tourt Lindner im Wahlkampf durch den Osten. Dabei dürfte er aber gemerkt haben: Die differenzierte Position der FDP ist schwer zu vermitteln und trifft eher auf Zurückhaltung denn Begeisterung, zumal kurzfristige Erfolge mit diesem Ansatz kaum möglich erscheinen.

Viel zu selten gelingt der FDP ein Coup wie am vergangenen Wochenende. Die Bundestagsfraktion hatte genau nachgerechnet: Die Groko lässt die Kosten in den Ministerien explodieren, seit 2014 sollen die Ausgaben für Personal und Verwaltung um rund 40 Prozent gestiegen sein.

Auch im Ost-Wahlkampf fehlen die Kracher und Alleinstellungsmerkmale. Die Liberalen fordern eine forcierte Digitalisierung im Osten. Schön, ist etwa jemand dagegen? Sie wollen die Bürokratie abbauen. Prima Idee, deren Umsetzung aber noch nie richtig funktioniert hat. Und dann kommt der Parteichef auch noch mit einem Sofortprogramm gegen die drohende Rezession um die Ecke. Schade nur, dass wenige Tage zuvor Arbeitsminister Hubertus Heil die gleiche Idee hatte.

Und dann unterlaufen dem Politprofi Lindner auch noch Fehler. Etwa als er den „Fridays for Future“-Kids empfahl, den Klimaschutz doch den „Profis“ zu überlassen. Eine Aussage, die ihm – trotz aller Rechtfertigungsversuche – noch Monate später nachhängt. Auch weil sie ein altes Vorurteil gegen die FDP zu bestätigen scheint: das von der elitären Partei, deren Vertreter kühl und arrogant auftreten.

Nur noch selten läuft Lindner zu alter Hochform auf. Etwa in einem Tweet über politische Personalfragen: „Ob SPD-Vorsitz, Europäische Kommissionspräsidentschaft oder Bundesverteidigungsministerin: Viel zu häufig wird in Deutschland über das Wer geredet und nicht über das Was und Wie. Wie wäre es, wenn wir jetzt endlich über Inhalte reden würden?“

Der FDP-Boss wirkt ein wenig verbraucht. So ist es ihm nicht gelungen, sich zum heimlichen Oppositionsführer aufzuschwingen, damit seine Partei von der unpopulären Groko profitieren kann. Das liegt auch daran, weil sich Lindner mit Vorliebe an den Grünen abarbeitet.

Überhaupt das Personal. Es ist seit Jahren die größte Baustelle der FDP. Lautsprecher Wolfgang Kubicki muss leiser treten, seitdem er Vizepräsident des Bundestags geworden ist. Alexander Graf Lambsdorff, lange Zeit das Gesicht der FDP in Brüssel, sitzt nun im Bundestag. Katja Suding, einst Hoffnungsträgerin aus Hamburg und nun Abgeordnete in Berlin, hat ihren Elan in der Hansestadt zurück gelassen. Und dann ist da noch die neue Generalsekretärin Linda Teuteberg. „Perfektionistin mit Erfahrungslücken“, fiel tagesschau.de zu der 38-Jährigen ein. Sie ist fleißig, doch schnell mit platten Parolen zur Hand. Ihr Kommentar zum geplanten Mietendeckel in Berlin: „Ruinen schaffen ohne Waffen in Neuauflage.“

Dabei gibt es durchaus politische Talente. Christian Dürr, Bundestagsabgeordneter aus Ganderkesee etwa oder auch der junge Geschäftsführer der Niedersachsen-FDP, Konstantin Kuhle. Eine frische Performance legt auch die 30-jährige Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen aus Schleswig-Holstein hin. Auch wenn Lindner mit seinem Personalfragen-Tweet im Prinzip recht hat: Vielleicht sollte die FDP doch mal über das „Wer“ reden und nicht nur über das „Was“ und „Wie“.