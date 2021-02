Janine Wissler (r) und Susanne Hennig-Wellsow, die neuen Bundesvorsitzenden der Partei Die Linke, äußern sich nach ihrer Wahl. (Bernd von Jutrczenka)

Der Bundesparteitag der Linken ist diesmal friedlich über die Bühne gegangen. Kein Wunder, bei einem Treffen, das weitestgehend digital organisiert ist, müssen Egos kleiner, Stimmen leiser gedimmt werden. Doch dass die 60.000-Mitglieder-Partei zwei neue Chefinnen hat, kann nur kurz die Probleme kaschieren, vor denen sie nach wie vor steht.

Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow werden sehr schnell die Frage beantworten müssen, in welcher Rolle die Linke in diesem Superwahljahr auftreten will und soll. Zum einen fehlt noch immer ein Wahlprogramm, hinter dem sich die Genossinnen und Genossen von Nord bis Süd, von West bis Ost versammeln könnten. Zum anderen ist eine solche inhaltliche Positionierung Voraussetzung für die Beantwortung der zentralen Frage: Will die Linke Regierungspartei werden oder Opposition bleiben?

Findet die Linke hierauf keine Antwort, kann sie sich den Wahlkampf zur Bundestagswahl eigentlich sparen. Eine Partei, die zwar mit breiter Brust politische Forderungen aufstellt, aber nicht glaubhaft den Ehrgeiz ausstrahlt, sie umzusetzen, hätte die Stimmen der Wählerinnen und Wähler eigentlich nicht verdient. In der Coronakrise brauchen die Menschen mehr als Lippenbekenntnisse. Die Bewältigung der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen erfordert echte Problemlöser. Eine Partei, die sich über jede Einzelmaßnahme erst einmal umfassend verständigen müsste, wäre auf diesem Weg eher hinderlich.

Hennig-Wellsow und Wissler haben klargemacht, dass sie politische Gestaltungsmacht im Bund erlangen wollen. „Man muss etwas verändern, nicht irgendwann, sondern sofort“, hat die Thüringerin den Delegierten zugerufen. Die Frage, ob ihnen die Genossen hier folgen, hat dieser Parteitag nicht beantwortet. Und selbst wenn es so wäre, bleibt da weiter das hohe Risiko, am Ende als Verlierer auf der Strecke zu bleiben, während Grüne und SPD mit den bürgerlichen Parteien gemeinsame Sache machen. Doch das ist der politische Preis jedes Wahlkampfes. Susanne Hennig-Wellsow hat die Erfahrung gemacht, dass am Ende auch ein Erfolg stehen kann.