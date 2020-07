Das Homeschooling in der Corona-Krise hat vor allem auf Jungen negative Auswirkungen. (Florian Schuh /dpa)

Es gibt bereits Problemsichten für problematische Effekte der Corona-Krise in Bezug auf Bildungsinstitutionen wegen der Zuspitzung sozialer Ungleichheiten bei den Bildungserfolgschancen. Nun gibt es zusätzlich Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen Effekten dieser Krisenlage. Dokumentiert wurden sie im Projekt „Männer in die Grundschule – rent a Teacherman“ der Bremer Universität, welches Grundschulen ohne männliche Lehrkräfte mit männlichen Lehramtsstudenten als pädagogische Assistenzkräfte versorgt.

Kommen die Grundschulkinder aus dem Homelearning zurück zu temporärer Präsenz in den Schulen, beschreiben die Projektmitarbeiter durchgängig geschlechtsspezifische Tendenzen, die Anlass zum Nachdenken sein sollten. Viele Jungen haben es nämlich deutlich schwerer, sich wieder an schulischen Regeln und Rituale zu gewöhnen oder auch die neuen Corona-Auflagen zu akzeptieren, als ihre Mitschülerinnen. Der bedeutungsvolle Anteil des sozialen Lernens liegt in digitalen Lehr-Lern-Situationen einfach brach, und das scheint viele Jungen noch härter zu treffen.

Verschärfend hinzu kommt eine kritische Tendenz durch die aus mehreren Schulen berichtete Beobachtung, dass vor allem Jungen die Erlaubnis, etwas für die Schule an digitalen Endgeräten zu machen, als „Lizenz zum Daddeln“ gelesen haben. Die offenen Berichte der Jungen über die Masse an Zeit und Energie, die während der Corona-Pause in Computerspiele investiert wurde, der deutliche Zuwachs an Gamersprachen-Kommunikation und das Eingeständnis des Tummelns auch in für die Altersgruppe unerlaubten Gewaltspielformaten ließ die „Teachermen“ sehr aufhorchen.

Hier gibt es einiges zu reparieren, wenn man bedenkt, wie negativ der exzessive Gebrauch solcher „Spiele“ mit Lernerfolg in Schule und emotionaler Intelligenz korreliert.

Nimmt man diese wenig positiven Effekte für die Jungen zusammen mit sozio-ökonomisch bedenklichen Selektionsmechanismen durch Homeschooling, kann man ein sich verschärfendes Profil derer erkennen, die schon außerhalb von Krisenzeiten diejenigen waren, die mit Schule, so wie sie ist, nicht gut klar kommen: Jungen aus Familien mit wenig Geld und ohne akademische Abschlüsse bei den Eltern, manchmal auch mit einer nicht-deutschen familiären Erstsprache.

Hier gibt es schon seit Längerem eine kaum berücksichtigte „Risikogruppe“ für die eigentlich Schutzmaßnahmen überfällig wären, die nichts mit „Social Distancing“ zu tun haben sollten, sondern im Gegenteil einfach mit mehr Kümmern, und vor allem mehr Kümmern von Männern.

Unser Gastautor ist Diplompädagoge und Dozent an der Uni Bremen. Seit 2010 leitet er das Projekt „Männer in die Grundschulen - rent a teacherman“.