Eine Frau betet, als sie am Dienstag im Rahmen einer landesweiten Schweigeminute der Opfer der Anschlagsserie in Sri Lanka gedenkt. (Eranga Jayawardena/dpa)

Nicht nur die monströse Opferzahl – weit mehr als 300 Tote, darunter 45 Kinder – lässt die Anschläge auf Sri Lanka herausragen. Bisherige Erklärungsversuche erscheinen wenig überzeugend, ja widersprüchlich. Etwa die These, dass die koordiniert verübten Attacken eine „Vergeltung“ für das Massaker in einer Moschee im neuseeländischen Christchurch Mitte März seien. Diese Deutung stammt vom Vize-Verteidigungsminister Sri Lankas und nicht etwa von der islamistischen Terrortruppe IS, die mit bemerkenswerter Verzögerung die jüngsten Mordanschlägen für sich reklamierte – ohne das Motiv der Vergeltung zu erwähnen.

Es macht ja auch keinen Sinn. Der Attentäter von Christchurch war ein australischer Rechtsextremist, kein Katholik. Vergeltung hätten die Islamisten also in Australien oder Neuseeland üben müssen, möglichst unter bekennenden weißen Rassisten. Auf Sri Lanka wiederum leiden die Muslime vor allem unter Repressionen durch radikale Vertreter der buddhistisch-singhalesischen Bevölkerungsmehrheit. Und den (katholischen) Christen geht es ähnlich, weil sie bei der zweitgrößten ethnischen Gruppe, den Tamilen, überrepräsentiert sind. Singhalesen und Tamilen wiederum bekriegten sich 26 Jahre lang. Der Bürgerkrieg endete nicht etwa durch Verhandlungen, sondern mit der völligen militärischen Niederlage der Tamilen.

Folgt man hier also der Logik der Gewalt, hätten unterdrückte Muslime eher buddhistische Tempel und Regierungsgebäude angreifen müssen. Doch wenn Religion ins Spiel kommt, greift eine eigene Logik. Für muslimische Extremisten sind Christengemeinden per se legitime Ziele und zudem leicht angreifbar – anders als gut bewachte Institutionen oder gar ausländische Rassisten. Das zeigen ähnliche Anschläge von Ägypten über Bangladesch bis Indonesien. Gleichzeitig trifft man aber doch den Staat, denn immer bricht in der Folge der Tourismus ein, Investoren ziehen sich zurück, die Verhältnisse werden instabil.

Es ist ein grausiger Wahnsinn, aber er hat eine innere Logik und er ist effektiv. Gegen ihn helfen nur stete Wachsamkeit und enge internationale Kooperation. Sri Lankas Regierung hat offenbar beides vernachlässigt.