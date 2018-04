Die unzureichenden Angebote zur Aktivierung, wie die auf ein halbes Jahr befristeten Ein-Euro-Jobs sind häufig ungeeignet, um Leistungsbezieher nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, meint Peter Bohlmann. (Privat)

Die seit fünf Jahren nahezu konstante Zahl von 4,3 Millionen Arbeitslosengeld-II-Beziehern bei derzeit 1,2 Millionen offenen Stellen zeigt, dass die als Hartz IV bezeichnete und 2005 erfolgte Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nicht gerade als Erfolg gewertet werden kann. Ebenso falsch ist auch die Kritik am sogenannten Sozialabbau durch Hartz IV.

Gleich im ersten Jahr stiegen die Ausgaben durch das neue Gesetz um fünf auf 48 Milliarden Euro, weil die ehemaligen Sozialhilfeempfänger und eine hohe Zahl der Arbeitslosenhilfeempfänger besser gestellt worden sind. Auch in den vergangenen fünf Jahren erhöhten sich die Ausgaben für die Regelsätze und Mehrbedarfe um 14 Prozent. Abgesenkt wurden hingegen die Mittel für die Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen, die nur noch acht Prozent der Gesamtausgaben ausmachen – das ist das Hauptproblem von Hartz IV.

Die unzureichenden Angebote zur Aktivierung, wie die auf ein halbes Jahr befristeten Ein-Euro-Jobs sind häufig ungeeignet, um Leistungsbezieher nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Vielmehr werden eine engere Betreuung und eine langfristig ausgerichtete Förderung benötigt. Denn häufig ist Langzeitarbeitslosigkeit ein vielschichtiges, teils auch familiäres Problem, das nur gemeinsam mit der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Gesundheitsbehörde, den Berufsschulen, der Erwachsenenbildung und der Wirtschaftsförderung angegangen werden kann.

Um diese fast ausschließlich kommunalen Leistungen effizient mit der Arbeitsmarktpolitik zu kombinieren, haben sich in den vergangenen zwölf Jahren 105 Landkreise und Städte dazu entschlossen, die Verantwortung für ihre Jobcenter selbst zu übernehmen. Über deren Vorteile hinaus leiden jedoch alle Jobcenter an gesetzlicher Überregulierung und an fehlenden Möglichkeiten, Angebote zur Arbeitsförderung eines sozialen Arbeitsmarkts schaffen zu können.

Bei einer solchen öffentlich finanzierten und gemeinnützigen Beschäftigung muss es darum gehen, Arbeitsfähigkeit und Qualifikation in enger Abstimmung mit der örtlichen Wirtschaft zu erproben und damit Langzeitarbeitslose als zukünftige Fachkräfte gerade in der Gastronomie, der Betreuung und dem Handwerk zu gewinnen.

Notwendig wird die Erhöhung der Gestaltungsspielräume auch, um die Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen zu beschleunigen und vor allem die zwei Millionen Kinder im Hartz-IV-Bezug aus ihrer Armut zu befreien. Deshalb sollte sich auch in der Bundesregierung schnell die Erkenntnis durchsetzen, dass Integration keine Frage des Geldes und von Paragrafen alleine ist. Im Kern geht es um eine innovative Organisation und eine hohe Flexibilität vor Ort.

Zur Person

Unser Gastautor Peter Bohlmann ist seit 2005 Landrat im Kreis Verden, der zu den kommunalen Trägern gehört, die die Grundsicherung für Arbeitssuche in eigener Verantwortung wahrnehmen.

