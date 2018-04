(Frank Thomas Koch)

Nun ist sie beerdigt, die Anti-Apartheid-Kämpferin Winnie Madikizela-Mandela. Sie starb fünf Jahre nach ihrem Ex-Mann, dem Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Einige melancholische Beobachter am Kap behaupten, die „Mutter der Nation“ habe Hoffnung, Aktivismus und politische Integrität mit ins Grab genommen – alles, wofür der Name Mandela stand. Aber das ist nicht wahr. Madikizela-Mandela lebt in Südafrikas Politik weiter. Sie verkörperte bis zuletzt die Stimmung im Land: Auf der Suche nach Unabhängigkeit und Wohlstand, engagiert, emanzipiert – und dabei doch nicht fehlerlos, mit einem Funken Radikalismus, der manch westlichem Beobachter vor den Kopf stößt.

Bei einer Trauerfeier hatte der Sohn eines weiteren Freiheitshelden, Oliver Tambo, die Südafrikaner dazu aufgerufen, „Mama Winnie“ für ihre positiven Seiten in Erinnerung zu behalten. Schließlich überwögen diese gegenüber jeglichen Schattenseiten der Freiheitskämpferin. Doch allein die Tatsache, dass es eine solche Aufforderung braucht, verrät: Erst durch ihren Tod wurde Madikizela-Mandela scheinbar eine Heilige; bis dahin blieb sie eine umstrittene Persönlichkeit.

1989 soll sie ihren Leibwächter beauftragt haben, einen jungen Aktivisten zu töten. Nelson Mandela trennte sich unter anderem aufgrund ihrer radikalen Ansichten von ihr. Und zuletzt sympathisierte sie verstärkt nicht mehr mit ihrer eigenen Partei, dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC), sondern mit der linksradikalen Alternative, den Wirtschaftlichen Freiheitskämpfern (EFF). Nicht zuletzt deshalb war Madikizela-Mandela ein Indikator für die steigenden Temperaturen, die Südafrikas gegenwärtige Politik beherrschen.

Die EFF fordert neben der Verstaatlichung von Bergwerken und Banken auch die Enteignung von Farmland. Für Landreformen ohne Entschädigung für die Besitzer sprach sich kürzlich auch Südafrikas Parlament aus – mit breiter Unterstützung des ANC. Die Mandela-Partei setzt zunehmend auf Populismus. Es ist eine Erblast des kürzlich abgewählten Präsidenten Jacob Zuma. Geschwächt durch dessen Korruptionsskandale und Fehlentscheidungen hat der ANC erkannt: Er muss der breiten Armutsbevölkerung Brot geben, um seine Stammwähler nicht zu verlieren. Leider tut er das nicht in Form von Jobs, Wirtschaftsreformen oder dem Bau von Straßen.

Zumas Politik war darauf ausgerichtet, seine eigene Haut zu retten und dabei, ungeachtet jeder Vernunft, den Massen zu gefallen. Ein weiteres Beispiel dafür sind seine häufigen Angriffe auf Minderheiten, ob Homosexuelle oder weiße Südafrikaner.

Dem Demagogen war es vor seinem Fall gelungen, tiefe Fußabdrücke in Südafrikas Politik zu hinterlassen. Sein Nachfolger Cyril Ramaphosa muss diese Gräben wieder zuschütten. Doch er weiß, dass ihm das nicht ohne einen Funken afrikanischen Populismus, das kompromisslose Drängen auf mehr Wohlstand und gerechtere Verteilung von Reichtum, gelingen wird. Auf einen Rückzug bei den Landreformen hoffen Grundbesitzer also vergebens.

Zugleich steht jedoch fest: Südafrika wird kein zweites Simbabwe. Haarsträubende Berichte auch in deutschen Zeitungen, wonach weiße Südafrikaner keine Zukunft im Land hätten, sind unbegründet. Ein Grund dafür ist, dass Ramaphosa nach der politischen Emanzipation als Großunternehmer auch wirtschaftlichen Pragmatismus kennengelernt hat: Ob er mit diesem Wissen einen Konzern oder einen Staat leitet, ist zweitrangig.

Ramaphosa ist der politische Ziehsohn von Nelson Mandela. Es ist kein Geheimnis, dass Mandela den früheren Gewerkschaftsführer als seinen Nachfolger bevorzugte. Jetzt, posthum, ging sein Wunsch in Erfüllung. Als Präsident ist Ramaphosa nun seit zwei Monaten im Amt. Und tatsächlich erlebt Südafrikas unter ihm wieder Mandela Magic – jenen Zauber, der sich nach den ersten freien Wahlen 1994 über das Land gelegt hatte und den Südafrikanern Zuversicht gab. Ramaphosa kennt die Probleme des Landes. Investoren vertrauen ihm.

Bei seiner ersten Rede im Parlament zitierte er wiederholt die Worte des verstorbenen Jazzsängers Hugh Masekela: „Ich möchte mit anpacken. Schickt mich.“ Damit sendete er die Botschaft: Ramaphosa will ein Diener sein – und kein Raubritter wie sein Vorgänger. Ob er es aufrichtig meint, werden die Zeit und das Wahlergebnis im kommenden Jahr zeigen. Doch fürs erste darf Südafrika nach Jahren der Misswirtschaft wieder hoffen.