Um die Mondreise als US-Präsident zu erleben, bräuchte Donald Trump eine zweite Amtszeit. (dpa)

Nachdem vor 45 Jahren ein Mensch das letzte Mal den Mond betrat, soll wieder eine bemannte Raumfahrtmission zum Erdtrabanten stattfinden – zumindest wenn es nach Donald Trump geht. Der US-Präsident hat im Dezember eine entsprechende Verfügung im Weißen Haus unterzeichnet. Mit dieser Direktive wurde die US-Raumfahrtbehörde Nasa angewiesen, eine bemannte Mondmission und sogar einen Außenposten auf dem Erdtrabanten zu planen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Nasa dagegen vor allem mit einem Flug zum Mars beschäftigt – zumindest in der Theorie. Derzeit soll es zunächst nur bis zum Mond gehen, beziehungsweise in diesem Fall ein Stück weiter etwa 60.000 Kilometer hinter den Erdtrabanten.

Daran beteiligt ist auch maßgeblich das Bremer Werk von Airbus Defence and Space: Dort wird im Auftrag der europäischen Raumfahrtbehörde Esa das Antriebs- und Versorgungsmodul für die US-Raumkapsel Orion gefertigt. Der Jungfernflug ist für 2019 geplant, allerdings unbemannt. Mit Astronauten an Bord ist frühestens 2021 zu rechnen.

Mehr zum Thema Trump will Fundament für Mars-Mission legen Die USA wollen die bemannte Raumfahrt zum Mond wieder aufnehmen und diese als Basis für Missionen ... mehr »

Neben dem Mond erklärt Trump auch den Roten Planeten zum Ziel: Doch für ihn ist eine Basis auf dem Mond Voraussetzung für einen bemannten Flug zum Mars. Dass es diese Direktive gibt, heißt allerdings nicht, dass diese Missionen auch tatsächlich stattfinden. Auch Trumps Vorgänger George Bush 1989 und 15 Jahre später dessen Sohn George W. Bush hatten ähnliche Ziele verkündet – daraus geworden ist nichts. Allerdings hat allein die Absichtserklärung für viele positive Schlagzeilen gesorgt – eine bemannte Fahrt zum Mond oder eben nur der Wunsch einer solchen zeigt immer noch Wirkung.

Vielleicht reichte das auch schon den beiden Bush-Präsidenten. Denn zu innen- und außenpolitischen Krisenzeiten – die Äußerungen, zum Mond fliegen zu wollen, fielen zwischen den beiden Golfkriegen und während der Irak-Besetzung –, war das eine willkommene Ablenkung. Auch Trump hat nichts gegen positive Schlagzeilen, seine Zustimmungswerte sind im Keller.

Geld müsste zur Verfügung gestellt werden

So oder so bräuchte Trump, um die Mondreise als US-Präsident zu erleben, eine zweite Amtszeit. Vor allem müsste dafür viel Geld zur Verfügung gestellt werden. Denn ein solches Projekt kostet Milliarden. Als Präsident George Bush 1989 Pläne für die Rückkehr zum Mond und einen Flug zum Mars vorstellte, bezifferte die Nasa die Kosten auf etwa 400 Milliarden US-Dollar – woraufhin Bush den Plan fallen ließ.

Günstiger wird das Trump-Wunsch-Weltraumpaket auch nicht sein. Allein der Flug zum Mond dürfte 100 Milliarden US-Dollar verschlingen – ohne die Kosten für eine Basis auf dem Erdtrabanten. Würde Geld keine Rolle spielen – das jährliche Nasa-Budget liegt bei 19 Milliarden US-Dollar – stünden die Chancen für eine bemannte Mission zum Mond gar nicht so schlecht.

Zumindest wird in den USA intensiv am Bau des sogenannten Space Launch System gearbeitet – ein Trägerraketensystem, das fähig wäre, Nutzlasten von bis zu 130 Tonnen in eine Erdumlaufbahn zu transportieren. Dieses Programm baut auf Plänen aus der Bush-und Obama-Ära auf. Wie üblich unter US-Präsidenten hatte auch der Weltraumpläne. Die waren in guter Tradition andere als die seiner Vorgänger: Statt zum Mond sollte es zu einem Asteroiden gehen und später zum Mars.

Was längere bemannte Weltraummissionen angeht, wäre die Raumkapsel in veränderter Form auch für einen bemannten Flug zum Mars qualifiziert – das Fahrzeug wird als sogenanntes 1000-Tage-Vehikel entwickelt. Als Zwischenstation für eine solche interplanetare Raumfahrt hatte die Nasa bislang damit geliebäugelt, eine Raumstation zu errichten, die um den Mond kreist – die Deep Space Gateway.

Trotz aller Begeisterung für Raumfahrt und dem menschlichem Drang, Unbekanntes erforschen zu wollen, stellt sich bei bemannten Missionen immer die Frage nach deren Sinn. Um den Mars noch näher kennen zu lernen, sind Roboter vielleicht besser geeignet – allein wegen der Temperaturen von bis zu minus 133 Grad. Und es wäre natürlich um ein Vielfaches günstiger.

Davon abgesehen kommt doch auch niemand auf die Idee, Menschen auf der Erde längerfristig einer lebensfeindlichen Umgebung auszusetzen – etwa ein paar Kilometer tief im Marianengraben im Pazifischen Ozean. Würden tatsächlich die Mittel für bemannte Mond- und Marsmissionen freigegeben werden, hätte das wohl eine andere Folge: Gelder für wissenschaftliche Explorationen wie der Erforschung des Klimawandels würden sicherlich gekürzt werden.

peter.hanuschke(at)weser-kurier.de