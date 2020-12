Ein ramponierter Ministerpräsident, eine zerstrittene Landesregierung, eine angeschlagene Landes-CDU, ein lädiertes Modell Kenia – der Streit über die Anhebung des Rundfunkbeitrags hat in Sachsen-Anhalt einen politischen Scherbenhaufen hinterlassen. An der Oberfläche geht es um die moderate Erhöhung von 86 Cent pro Monat, doch in der Substanz spielen Fragen eine Rolle, die bis ins politische Berlin ausstrahlen. Der Zoff in Sachsen-Anhalt ist ein Musterbeispiel dafür, wie man Landespolitik besser nicht betreibt.

Das fängt schon mit Ministerpräsident Reiner Haseloff an, ein erfahrener Landesvater, der auch Einfluss auf Bundesebene hat. Regierungskreise in Magdeburg streuen nun, der CDU-Politiker habe mit der Rücknahme der entscheidenden Abstimmung die einzige Option gewählt, die allen Beteiligten erlaubt, ihr Gesicht zu wahren. Das kann man so sehen. Nur: Der Regierungschef hätte es gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Er hat in diesem Streit ungeschickt agiert, nicht moderiert oder etwa Autorität ausgestrahlt.

Die Geschichte fing schon im Sommer an. Als die Ministerpräsidenten über den Medienstaatsvertrag abstimmten, enthielt sich Haseloff der Stimme und gab lediglich eine Protokollnotiz ab. Er verzichtete auf ein mögliches Veto. Sein Parteifreund Michael Kretschmer, Ministerpräsident in Sachsen, findet Haseloffs Verfahrenstrick vom Dienstag „unmöglich“. Viel früher hätte er für „Kritik und Veränderungen am öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ eine Länderallianz schmieden sollen. Hat er aber nicht.

Teile der CDU-Landesfraktion empfanden die Entwicklung als Affront. Diese Abgeordneten haben gute Gründe dafür, eine Gebühren-Erhöhung abzulehnen: Seit zehn Jahren setzt sich die Fraktion für eine Beitragsstabilität ein, dieses Ziel ist auch im Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen vereinbart. Wobei oft übersehen wird, dass sich der Begriff Stabilität durchaus interpretieren lässt. In diesem Streit wurde einmal mehr deutlich: Ein Teil der CDU in Sachsen-Anhalt blinkt ganz offen in Richtung AfD.

Durch dieses Verhalten fühlten sich SPD und Grüne naturgemäß provoziert. Sie gossen aber mit der Drohung, an der Gebührenfrage notfalls das Bündnis scheitern zu lassen, zusätzlich Öl ins Feuer. Klare Diagnose: Mit Vertrauen und Gemeinsinn – Grundlage für jede halbwegs erfolgreiche Koalitionsarbeit – ist es in Magdeburg nicht mehr weit her. Der Streit um den Beitrag war deshalb auch eine Machtfrage. Die CDU hat klargemacht, wer das Sagen hat.

Man hatte zuweilen das Gefühl, als wollten die Kenia-Koalitionäre mit Absicht gegen die Wand fahren. Das Bündnis ist offenbar am Ende. Dennoch werden sich CDU, SPD und Grüne durch die Restlaufzeit mogeln, denn bereits am 6. Juni 2021 wird der Landtag neu gewählt. Die Option Kenia hat die Koalition mit ihren Zankereien nachhaltig beschädigt. Der Streit um die Rundfunkgebühr war ja nicht die erste Meinungsverschiedenheit, die mit Schärfe in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde.

Auf die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt dürften – nicht nur mit Blick auf die Wahl – schwere Zeiten zukommen. Grünen-Landeschef Sebastian Striegel stichelt bereits: „Die CDU ist nicht mehr handlungsfähig.“ Auch der Flirt mit der AfD könnte nach hinten losgehen. „Kenia als angebliches Bollwerk gegen rechts ist krachend gescheitert“, sagt süffisant der Linken-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch.

Aber auch für die Bundes-CDU könnten die Wirren von Magdeburg Folgen haben. Es ist offensichtlich, dass sich der rechte Flügel der CDU in Sachsen-Anhalt der AfD näher fühlt als den mitregierenden Grünen. So könnte eine Frage wieder aufploppen: „Wie hältst du es mit der AfD?“ Die Diskussion war nach der Wahlaffäre um den Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich nur mühsam eingefangen worden. Eine Neuauflage wäre für den bald zu wählenden Parteichef ein unschöner Einstand – egal, ob er Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen heißen wird.

Der heftige Koalitionsknatsch in Sachsen-Anhalt hat nur Verlierer hinterlassen. Einziger Gewinner: ausgerechnet die AfD.