Noch regiert er in Potsdam: Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, hat am kommenden Sonntag eine schwere Wahl vor sich. Seiner seit der Wende herrschenden SPD droht ein dramatischer Stimmenverlust. Entscheidend wird sein, wie stark die AfD abschneidet und wie ohne sie ein Bündnis geschmiedet werden kann. (Koall/dpa)

Dietmar Woidke: Nein, aber ich bin um Brandenburgs Zukunft besorgt. Wir sind das erfolgreichste ostdeutsche Bundesland. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das so bleibt. Das geht nur mit Weltoffenheit und Menschlichkeit. Ich hoffe sehr, dass die Wahl gut ausgeht und nicht eine Partei dominiert, die für Ausgrenzung, Hass und Hetze steht.

Ich hoffe sehr, dass diese Große Koalition nicht zerbricht, unabhängig vom Ausgang der Wahl. Deutschland kann sich keinen Stillstand leisten, Deutschland darf nicht instabil werden. Die Große Koalition in Berlin arbeitet gut, insgesamt jedenfalls, ich nenne nur den Digitalpakt für die Schulen, die Entlastung von Pflege-Angehörigen oder das Gute-Kita-Gesetz.

In den letzten Tagen haben wir uns in Brandenburg um rund vier Prozentpunkte verbessert. Und das ist erheblich. Aber ich will keine Umfragen, sondern Wahlen gewinnen. Natürlich ist der Zustand auf Bundesebene eine große Bürde für uns. Ich denke, das hat gar nicht so viel mit der Großen Koalition selbst zu tun, sondern dass das Erreichte in der Bevölkerung nicht ausreichend wahrgenommen wird. Das liegt auch daran, dass oft der Streit in der SPD über einen Verbleib in der Großen Koalition die Schlagzeilen dominiert. Aber wir müssen Inhalte kommunizieren.

Es gibt einen Vertrauensverlust für die Volksparteien. Auch die Union liegt in den Umfragen deutlich unter ihrem Wahlergebnis von 2014. Wir müssen uns im demokratischen System in Deutschland fragen, wie wir besser mit den Menschen kommunizieren, sie besser einbeziehen und zeigen, dass die behauptete Barriere nicht da ist. Ich tue das. Ich rede mit den Menschen, höre zu, versuche, die Erwartungen zu erfüllen. Ich habe in kurzer Zeit 18 Bürgerdialoge vor Ort gemacht, das Format ist gut angekommen. Ich werde, sofern ich Ministerpräsident bleibe, diese Dialoge fortsetzen. Auch einzelne Minister werden das in den Regionen künftig tun. Menschen müssen die Möglichkeit haben, auch mit Spitzenpolitikern direkt in Kontakt zu kommen, um ihre Themen direkt zu besprechen.

Es hilft! Die Diskussion, dass es keiner machen will, ist damit weg. Jetzt sind Schwergewichte im Ring. In der SPD, nicht nur in Brandenburg, sind viele erleichtert. Olaf Scholz und Klara Geywitz verfügen über die notwendige Erfahrung und das notwendige Handwerk. Das sollte man nicht unterschätzen. Für die Führung einer Partei wie der SPD braucht man nicht nur viel Kraft, Zeit und guten Willen, sondern…

...sondern Führungsstärke mit sozialer Kompetenz. Es wird im Dezember eine gute Entscheidung geben. Wenn eine Brandenburgerin Parteivorsitzende wird, ist das für uns eine riesengroße Ehre. Klara Geywitz ist eine gestandene Politikerin, mit gutem Humor und Durchsetzungskraft, strategisch sehr gut aufgestellt. Sie handelt nicht spontan, überlegt sich den dritten und vierten Schritt vorher. Alles zusammengenommen wäre es ein hervorragendes Team.

Ein Grund ist entscheidend: Die Menschen wollen Sicherheit. Und die haben 240 000 Menschen im Land, die ohne eine Grundrente von Altersarmut betroffen wären, eben nicht. Auch in der Debatte um Klimaschutz geht es darum. Mit dem Kohleausstieg 2038, den ich für richtig halte, werden Menschen ihren angestammten Arbeitsplatz verlieren. Auch sie brauchen verlässliche Perspektiven. Pauschale Forderungen, schon 2030 auszusteigen, sind das Gegenteil, wenn damit die Energiesicherheit gefährdet wird, die Strompreise durch die Decke gehen und keine neuen Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Klimaschutz ohne soziale Verlässlichkeit ist zum Scheitern verurteilt.

Wir haben es heute mit anderen Erwartungen zu tun. Die Menschen erwarten, dass die Dynamik, die dieses Land in seiner Entwicklung hat, sich auch in der Lösung der aktuellen Herausforderungen abbildet, etwa in der Infrastruktur, beim Ausbau der Bahnverbindungen. In Brandenburg sind wir da in den letzten Jahren gut vorangekommen, auch wenn anderes behauptet wird.

Klar, auch das fällt für mich unter Sicherheit. Die Menschen erwarten, dass der Staat gut funktioniert, dass Polizei, Justiz oder Verwaltung alle gut ausgestattet sind. In Brandenburg haben wir da den Schalter umgelegt, Polizei und Justiz aufgestockt. Auch das gilt generell: Deutschland braucht einen starken und wehrhaften Staat.

Und die Zeiten haben sich verändert. Vor 15 Jahren lauteten alle Prognosen, dass bis 2019 – also bis jetzt – im Zehn-Milliarden-Haushalt zwei Milliarden Euro eingespart werden müssen, also runter auf acht Milliarden. Heute haben wir 12,4 Milliarden Euro zur Verfügung, was sehr viel mit dem Erfolg des Landes zu tun hat. Doch damals mussten schwierige Entscheidungen getroffen werden. Als es anders kam, haben wir umgesteuert. Ich habe noch als Innenminister den Abbau bei der Polizei gestoppt, wir haben massiv in Bildung, Polizei und Justiz investiert.

Wie sich der Herr aus München inszeniert, ist schwer gewöhnungsbedürftig. Die AfD lügt, sie schürt Angst und Hass, ihre Fraktion im Landtag ist zerbrochen, ein Abgeordneter ist als Steuerhinterzieher verurteilt, einem anderen werden die Diäten gepfändet, und Herr Kalbitz ist der Wolf im Schafspelz. Tatsache ist aber, dass viele Menschen in Ostdeutschland nicht zufrieden sind. Denn bei Rente und Löhnen steht die Mauer noch. Dass wir nach wie vor eine Rentenmauer haben, eine Tarifmauer, dass Ostdeutsche im Schnitt 20 Prozent weniger verdienen und dafür häufig noch länger arbeiten müssen, ist ein Skandal. Das alles muss schnellstmöglich korrigiert werden, weil es 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht mehr akzeptabel ist. In dieses Horn stößt die AfD ohne selbst auch nur ansatzweise eine Lösung anzubieten. So oder so: Diese Mauern müssen fallen.

Dass die AfD jetzt mit dem Spruch „Vollende die Wende“ Werbung macht, ist kaum erträglich und perfide. Das verfälscht die deutsche Geschichte. Ich habe damals selbst vor dem Palast der Republik demonstriert, während andere drinnen mit Honecker auf 40 Jahre DDR angestoßen haben. Ich kenne die Diktatur aus persönlicher Erfahrung. Es ist absurd von der AfD, so zu tun, als gebe es heute eine Art DDR-Regime, das gestürzt werden müsse.

In Städten und Gemeinden kandidieren oft bürgerliche Personen für die AfD. In der AfD sind eben nicht nur Rechtsradikale und Neonazis. In Forst kenne ich manche der AfD-Lokalpolitiker persönlich.

Die größte Herausforderung nach der Wahl wird tatsächlich sein, so schnell wie möglich eine gute und vor allem eine stabile Regierung hinzubekommen.

Darüber will ich jetzt nicht spekulieren.

Manches, was sich die Grünen vorstellen, ist völlig illusorisch. Die wollen den Kohleausstieg 2030, sagen aber nicht, woher Strom dann kommen soll. Für mich ist klar: Wunschdenken ist in einer Regierung fehl am Platz.

Zur Person

Dietmar Woidke (57)

ist Brandenburgs dritter Ministerpräsident. Seit 2013 führt er eine rot-rote Koalition. Die Landtagswahl 2014 gewann er klar. In dieser Wahlperiode verlor er bereits mehrere Minister.