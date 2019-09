Massive Waldschäden bei Braunlage im Harz. Auf dem Gipfel wurde auch über neue Wege in der Forstwirtschaft gesprochen. (Swen Pförtner/DPA)

Bemerkenswert spät, aber immerhin. Beim Gipfel in Berlin haben Politiker und Fachleute die Köpfe zusammengesteckt, um den Wald gegen Hitze, Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer fitter zu machen. Das Problem ist allerdings: Der Umbau der Wälder muss rasch angegangen werden, aber langfristig angelegt sein.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) warnte auf dem Treffen vor ideologischen Streitereien. Doch die gibt es längst. Welcher Wald soll es denn bitteschön sein? Ein Wirtschaftswald, ein Erholungswald, ein Tourismuswald, ein Klimawald oder gar ein naturbelasser Wald? Je nach Besitzer, Größe und Region gibt es ganz unterschiedliche Interessen, die bei dieser – im wahrsten Sinne des Wortes – Jahrhundertaufgabe unter einen Hut gebracht werden müssen.

Doch das scheint nicht unmöglich. Auch viele private Waldbesitzer haben längst begriffen, dass die Zukunft nicht in Monokulturen liegt, sondern in Mischwäldern, die widerstands- und anpassungsfähiger sind. Wer den Wald wieder näher an die Natur rückt, der sollte mit einem sogenannten CO2-Bonus finanziell dafür belohnt werden.