Die Mitte verheißt die Macht. Das gilt seit Jahrzehnten als unumstößlicher Lehrsatz für erfolgreiches Abschneiden bei Wahlen. Im Grundsatz stimmt es noch immer, schließlich haben sich die Grünen im Laufe der Jahre erst der SPD und nun auch der CDU angenähert.

Und doch hat die Erfolgsformel Risse bekommen. Nicht allein, weil der SPD zum Kummer konservativer Unionsfreunde einige Erfolge in der Sachpolitik gelangen, nicht aber in der Wahrnehmung vieler Bürger. Sie glauben zum Beispiel mehrheitlich, Dauerkanzlerin Angela Merkel habe den Mindestlohn durchgesetzt. Bedrohlicher für CDU/CSU und SPD ist, dass die AfD in deren Wählerpotenzial eingebrochen ist. Die AfD hat auch von der Zukunftsangst vieler Menschen profitiert, die man zur Mitte der Gesellschaft rechnet. Und das, ohne praktikable Lösungen gesellschaftlicher Probleme anzubieten.

Selbstständige, Facharbeiter, Handwerker, Angestellte fürchten zunehmend, dass technischer Wandel ihre Jobs gefährdet, explodierende Wohnkosten und ein ungewisses Auskommen im Alter sie an den unteren Rand der Gesellschaft befördern könnte. Und sie spüren die wachsende Ungleichheit im Land. Managern wird oft nicht mehr zugetraut, dass sie sich zum Wohle der Firmen und ihrer Mitarbeiter einsetzen und nicht nur zum eigenen Vorteil. Und dem Staat traut man immer weniger zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spürbar gewachsen ist auch eine Ermüdung an oft langwierigen Entscheidungsprozessen.

Gute Politik müsste also den Bürgern einen besseren Weg in die Moderne aufzeigen, ihnen Hoffnung auf ein planbares Leben geben. Dass aber ist hinter dem zähen Verhandlungsmarathon um eine neue Regierung nicht sichtbar geworden. Konnte es wohl auch nicht, weil in den Parteien eher taktische Debatten begannen, wie man das eigene politische Überleben sichern könnte.

Sichtbarstes Beispiel dafür ist der Ausstieg des FDP-Chefs Christian Lindner aus Jamaika aus Angst, gegen eine schwarz-grüne Achse keine Chance zu haben. Er will ohnehin seine FDP rechts neben die Union schieben, um der AfD Wähler abzujagen. Seine Freunde Jens Spahn und Alexander Dobrindt wiederum wollen zurück zu den traditionellen Werten der Union. Lindners „Trendwende“ heißt bei Spahn eine andere „Dynamik“, bei Dobrindt „konservative Revolution“. Sie eint mit dem Juso-Chef Kevin Kühnert, der eine Abkehr von einer „Endlosschleife des Sowohl-als-auch“ fordert, eine Wende-Rhetorik, geprägt von der Sehnsucht nach einem schärferen Profil ihrer Parteien durch Abgrenzung, also bessere Erkennbarkeit.

Dahinter steckt hier der Traum von der Rückkehr zu Schwarz-Gelb, dort von Rot-Rot-Grün. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch künftig zwei Parteien geben wird, die eine Mehrheit bilden können, ist aber weniger groß als die von Dreierbündnissen. Wie aber will man dann Kompromisse finden, wenn auf mehr Abgrenzung gesetzt wird und erst mal nur das Wohl der eigenen Partei zählt?