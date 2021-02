Der Dreifingergruß als Zeichen des Widerstands: Demonstrantinnen in Myanmar. (Str /AP /dpa)

Mittlerweile mischen auch die USA mit. Am Donnerstag unterschrieb der neue US-Präsident Joe Biden einen Erlass, mit dem in den USA gehaltenes Vermögen von Myanmars Militär, dessen Mitarbeitern sowie deren Familien eingefroren wird. Auch Unternehmen, die mit dem Militär Myanmars eng verbunden sind, sind hiervon getroffen. Insgesamt soll es um mehr als eine Milliarde US-Dollar gehen. Eine erste wichtige internationale Reaktion auf den Militärputsch in dem südostasiatischen Staat Anfang des Monats. Sie sollen jeglichen opportunen Anreiz für jeden im Land schmälern, sich mit den neuen Machthabern zu arrangieren.

Und es gibt kaum ein Kriterium, nachdem das neue Kabinett rund um den Obersten Befehlshaber Min Aung Hlaing unterstützenswert scheint. Erstens respektiert es den Volkswillen nicht; zweitens behilft es sich für die Durchsetzung seines eigenen Willens alternativer Fakten; und drittens setzt es mittlerweile auch Gewalt gegen seine immer zahlreicheren Gegner ein.

Dass die Militärs den Volkswillen nicht akzeptieren wollen, war absehbar. Ein halbes Jahrhundert wurde Myanmar durch eine Militärdiktatur regiert. Nach der Verabschiedung einer vermeintlich demokratischen Verfassung wurde 2012 erstmals die Demokratieaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zur Staatsrätin gewählt.

Allerdings waren ihrer Regierung von Anfang an die Hände gebunden, denn 25 Prozent der Sitze im Parlament blieben laut Verfassung für das Militär reserviert, womit jede Verfassungsänderung blockiert werden konnte. Zudem kontrolliert das Militär die Ministerien für Verteidigung, Grenzangelegenheiten und Inneres. Wohl auch deshalb hat Suu Kyi immer wieder geschwiegen, wenn es um die langjährige Gewalt des Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya ging.

Wahlbetrug unterstellt

Aber selbst die sehr bedingte Form der Demokratie wurde dem Obersten Befehlshaber Min Aung Hlaing zu viel, als Aung San Suu Kyis Partei NLD (Nationale Liga für Demokratie) bei den Wahlen im letzten November eine erdrückende Mehrheit gewann. Sofort unterstellte das Militär Wahlbetrug – seit Anfang Februar schwingen sie nun wieder das Zepter.

Das Staatsfernsehen ist unter Kontrolle gebracht, dort wird von einem geordneten Übergang der Macht gesprochen. Ohne Scham hat die Regierung erklärt, dass jetzt nicht nur die Legislative und Exekutive kontrolliert werden, sondern auch die Legislative. Politische Urteile für Gegner wie Aung San Suu Kyi sind damit quasi schon angekündigt.

Seit Tagen protestieren Menschen zu Zehntausenden in den größeren Städten des 54-Millionenlandes. Das Militär hat gegen sie Wasserwerfer und Gewehre eingesetzt. Eine junge Frau kämpft nach einem Schuss in ihren Kopf ums Überleben. Dieser Vorfall war es wohl auch, der US-Präsident Joe Biden zu den Sanktionen gegen das Putschregime veranlasst hat. Dass dieser Schritt weit genug reichen wird, um das Militär Myanmars von seinem Weg zu einer neuerlichen Diktatur abzubringen, ist aber unwahrscheinlich. Außerdem ist zu befürchten, dass Myanmar weiter in die Arme des Nachbarlandes Chinas getrieben wird.

Gegen wachsenden Einfluss Chinas

Aber auch dieses Szenario trägt dazu bei, dass die Menschen aus Myanmar nun auf der Straße bleiben dürften. Mehrheitlich sind sie nämlich gegen einen wachsenden Einfluss Chinas auf ihr Land. Vor der chinesischen Botschaft in der Hauptstadt Naypyidaw wird daher lauthals protestiert. Durch die anhaltenden Proteste blickt inzwischen die ganze Welt auf das arme Land Myanmar, für das international bisher eher wenig Interesse bestand.

Die ersten Schüsse des Militärs belegen groteskerweise, wie sehr die Nervosität bei den Militärs zunimmt. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, nach denen in Kürze wieder das Internet abgeschaltet wird, wäre das ein weiterer Beleg. Und sofern sich die Menschen auch hierdurch nicht entmutigen lassen und ihrem Wunsch nach Demokratie weiter Ausdruck verleihen, könnten gezielte Sanktionen aus dem Ausland gegen Myanmars Machthaber durchaus hilfreich sein.