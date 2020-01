Betont herzlich gingen CDU, SPD und Grüne in Brandenburg miteinander um. Hier SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher und der CDU-Landeschef Michael Stübgen bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. (Monika Skolimowska/dpa)

Im Osten was Neues: 30 Jahre nach dem Mauerfall sind die demokratischen Parteien in die Defensive geraten. Auf den ersten Blick könnten die Unterschiede nach den Wahlen im Herbst kaum größer sein: drei Länder, drei Regierungschefs von drei verschiedenen Parteien. Doch das Muster ist in Brandenburg, Sachsen und Thüringen identisch: Die amtierenden Ministerpräsidenten konnten sich erneut durchsetzen und ihren jeweiligen Parteien einen noch tieferen Absturz als in den jeweils anderen Ländern ersparen.

Für Siegerposen gibt aber es keinen Grund. Vielmehr ist Demut angesagt, denn eine nicht unerhebliche Zahl von Bürgern haben für die Partei des jeweiligen Ministerpräsidenten votiert – die sie unter normalen Umständen nicht gewählt hätten - und damit erreicht, dass die rechtsnationale AfD nur bis auf Platz zwei vormarschieren konnte.

Jetzt stehen Männer des völkischen Flügels an der Spitze der Oppositionsfraktionen, die in den drei Ländern jeweils rund ein Viertel der Landtags-Sitze einnehmen. Deshalb waren erstmals zwei Bündnispartner nötig, um eine regierungsfähige Mehrheit zu erzielen. In Erfurt reichte es trotzdem nur zu einer Minderheitsregierung. Gut für die Demokratie, dass es letztlich gelang, in Potsdam und Dresden Kenia-Bündnisse zwischen CDU, SPD und Grünen zu schmieden – trotz vieler Vorbehalte und mancher Animositäten.

Doch man sollte sich nichts vormachen: Diese Dreier-Bündnisse sind vor allem Notgemeinschaften, die vom jeweiligen Regierungschef sorgsam zusammengehalten werden müssen. Denn diese Konstellation ist politisch betrachtet kein Traumziel gewesen. Und ohne eine Idee für eine Kenia-Koalition werden die Menschen nicht nur nicht überzeugt, sondern sich erst recht Alternativen suchen. In Brandenburg und Sachsen muss die Zukunft der Lausitz ohne Kohle, aber mit vielen Milliarden Euro gestaltet werden. Das ist eine riesige Chance, wenn die Projekte überzeugen und die ungleichen Partner an einem Strang ziehen. In Sachsen-Anhalt, wo ein solches Bündnis seit 2016 regiert, startete das Kenia-Bündnis in großer Harmonie. Inzwischen zeigen sich immer tiefere Risse. Wichtige Entscheidungen werden wegen Differenzen vertagt, die AfD versucht, Keile zwischen die Partner zu treiben. Mehrfach stand die Koalition bereits vor dem Aus.

Vor allem die CDU hat mit den Grünen große Mühe. Denn etliche Konservative liebäugeln in den östlichen Landesverbänden der Union mit einer AfD-Zusammenarbeit. Das hat auch mit soziokulturellen Gegensätzen zu tun. Während die Rechtsnationalen wie eine authentische Ostpartei wirken, erscheinen die diskussionsfreudigen Grünen eher wie eine Westpartei. Auch stehen ihnen ehemalige Parteifreunde in der AfD – Alexander Gauland ist der prominenteste, aber letztlich nur einer von vielen – oft näher als Sozis, Grüne und Liberale.

Die AfD buhlt weiter intensiv um Christdemokraten. Für den angestrebten Weg in die Mitte der Gesellschaft und zu eigenen Mehrheiten benötigt sie Bürgerlich-Konservative, um ihren rechtsradikalen Kern zu kaschieren. Das ist strategisch vor allem in Hinblick auf das Altbundesgebiet von Bedeutung. Im Osten hingegen wird die AfD von fast der Hälfte ihrer Anhänger nicht aus Enttäuschung über die anderen Parteien gewählt, sondern aus Überzeugung.

Hier paaren sich reale Globalisierungs- und Zukunftsängste mit irrationalen nationalistischen und rassistischen Traditionen, die im Osten nach zwei Diktaturen fast ungebrochen fortwirken. Durch die Wahlerfolge hat der völkische Flügel die Landesverbände weiter nach rechts verschoben und an Einfluss in der Bundespartei gewonnen. Es muss jetzt die Aufgabe der demokratischen Parteien sein, aufzuzeigen, wie die AfD ihre tatsächlichen Absichten verheimlicht, verharmlost und verschleiert. Dem gezielten Verbreiten von Unwahrheiten und Verschwörungstheorien kann etwas entgegengesetzt werden. Wenn von „Ethnodeutschen“ die Rede ist, dann sollte man dies der AfD nicht durchgehen lassen. Völkische Ideologie ist weder mit der liberalen Demokratie noch mit der globalisierten Gegenwart vereinbar.