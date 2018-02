Wenn SPD, CDU und CSU zum dritten Mal unter Angela Merkel in einer Großen Koalition zusammenfinden sollten, muss es neue Impulse geben. (dpa)

Ein Aufbruchsignal für Europa und für Deutschland hat die Kanzlerin angekündigt. Und von allen anderen Seiten heißt es mindestens: Es darf kein „Weiter so“ geben. Wenn SPD, CDU und CSU also zum dritten Mal unter Angela Merkel in einer Großen Koalition zusammenfinden sollten, muss es neue Impulse geben. Das wird sich an den Inhalten des Koalitionsvertrags festmachen, der gerade noch ausgehandelt wird.

Plakativer wird das Stichwort Erneuerung, wenn um den Kabinettstisch auch andere Minister Platz nehmen als bislang. Die Kanzlerin kann dies zwar den anderen Parteien nicht vorschreiben, aber auch bei der CSU ist die Sache mit der Frauenquote mittlerweile angekommen. Außerdem zeigt sich, dass einem einige Kandidaten irgendwie bekannt vorkommen.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

Die saarländische Ministerpräsidentin gilt als Kronprinzessin Merkels. Sie könnte übernehmen, wenn die Kanzlerin während oder am Ende der Wahlperiode ihren Rückzug ankündigt. Dazu bräuchte die 55-jährige Politologin, deren Name in der Partei mit AKK abgekürzt wird, ein zentrales Ressort im Bundeskabinett. Gut möglich, dass sie das Innenministerium übernimmt – als erste Frau in der bundesdeutschen Geschichte.

Schon im Saarland war sie einst erste Frau an der Spitze eines deutschen Landesinnenministeriums. Die Union hätte auf diese Weise eines der für sie zentralen Themen mit der Person besetzt, die für die Zukunft der CDU stehen soll. Der CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Joachim Herrmann, der bisher als Anwärter auf das Ministerium galt, soll nun wohl doch als Innenminister in Bayern bleiben.

Julia Klöckner (CDU)

Zweimal hat Julia Klöckner vergeblich versucht, Rheinland-Pfalz für die CDU wiederzugewinnen. Das Leben als Oppositionsführerin dürfte für die leutselige 45-Jährige persönlich nun keine große Herausforderung mehr sein. Als Vize-Parteichefin kommt sie automatisch in die engere Auswahl für einen Ministerposten.

Im Bundeskabinett saß Klöckner von 2009 bis 2011 – vor ihrem Wechsel nach Mainz – schon mal als Staatssekretärin für Ernährung und Landwirtschaft. Den zugehörigen Ministerposten beansprucht allerdings regelmäßig die CSU. Denkbar wäre auch, dass die studierte Theologin mit dem Lieblingsthema Burka-Verbot das Umweltministerium übernimmt oder sich um Verbraucherschutz kümmert.

Jens Spahn (CDU)

Nach der Wahl 2013 hatte sich Jens Spahn Hoffnungen auf den Posten des Gesundheitsministers gemacht – er hatte das Feld schließlich mehrere Jahre in der Fraktion beackert. Den Job bekam ein anderer Nordrhein-Westfale: Herrmann Gröhe, der als CDU-Generalsekretär den Wahlkampf organisiert hatte. Für Spahn blieb immerhin der Job als Finanz-Staatssekretär.

Gleichzeitig machte er sich in der Flüchtlingskrise einen Namen als Merkel-Kritiker, der für eine konservativere Ausrichtung der Partei kämpfte. Der ehrgeizige Bankkaufmann und Politologe gilt als Interessent für die Merkel-Nachfolge – oder für die Nachfolge ihrer Nachfolgerin. Möglich, dass er nun Gröhes Posten bekommt – oder die Aufgabe, sich in etwas Neues einzuarbeiten – in die Bildungs-, die Verkehrs-, oder die Familienpolitik zum Beispiel.

Horst Seehofer (CSU)

Er ist weder jung noch ein neues Gesicht, aber der CSU-Chef hat sich festgelegt: Der 68-Jährige gibt das Amt als bayerischer Ministerpräsident auf und geht als Minister in die Große Koalition. Für die CSU wird es da wohl maximal drei Posten geben. Seehofer als bisheriger Regierungschef wird sich nicht mit dem Agrarressort begnügen, das er vor 2008 schon einmal innehatte.

Er hat in den Monaten nach der Wahl viel darüber geredet, dass die Bundespolitik die Sozialpolitik vernachlässigt habe, dass man sich also mehr um Renten und Pflege kümmern müsse. Es klang wie eine Bewerbung um die Leitung des Sozialministeriums. Offen ist allerdings, ob die SPD den Anspruch auf dieses Ressort aufgibt, das eigentlich ihren eigenen Kernthemenbereich abdeckt. In Kombination mit dem Wirtschaftsministerium würden alte Erinnerungen wach: Ein Superressort – damals eine Kombination aus Wirtschaft, Finanzen, Bildung – sollte einst Edmund Stoiber bekommen, der dann aber in letzter Minute kniff.

Dorothee Bär/Ilse Aigner (CSU)

Auffällig oft – und auf jeden Fall häufiger als in den letzten Jahren – meldet sich derzeit Dorothee Bär für die CSU zu Wort. Die 39-Jährige, die zunächst Vize-Generalsekretärin der CSU war und ihrem Chef Alexander Dobrindt dann als Staatssekretärin ins Verkehrsministerium folgte, sitzt nun regelmäßig in Talkshows und gibt Radiointerviews.

In der CSU hat sie sich vor allem um Internet-Themen gekümmert, sie ist eine der eifrigsten Twitterinnen ihrer Partei und tut über dieses Medium unter anderem ihre Begeisterung für den FC Bayern München kund. Denkbare Ämter: Staatsministerin für Digitales oder Familienministerin. Letzteres ist meist dann doch Frauensache. Als Ministerin könnte auch Ilse Aigner aus München zurückkehren – und statt dem bayerischen das Bundeswirtschaftsministerium übernehmen.

Andreas Scheuer (CSU)

Es scheint so eine Art Gesetz zu sein bei der CSU, dass Generalsekretäre Minister werden. Von Andreas Scheuer heißt es, er rechne damit, dass dieses Gesetz auch auf ihn Anwendung findet. Der 43-jährige Niederbayer war wie Bär bisher Staatssekretär im Verkehrsministerium von Alexander Dobrindt. Der hat als Chef der CSU-Bundestagsfraktion nun einiges mitzureden bei der Postenbesetzung.

Und Scheuer, dessen bekannteste Einlassung die über die Abschiebeschwierigkeiten bei fußballspielenden ministrierenden Senegalesen ist, hat die schwierigen Koalitionsverhandlungen der letzten Monate genauso wie Dobrindt in der Rolle als Scharfschütze begleitet. Sein Politikstudium hat Scheuer mit Arbeiten über die Kommunikation der CSU beendet. Als Verkehrsminister müsste er dann den Diesel-Skandal kommunizieren.

Martin Schulz (SPD)

Vom angeblichen Heilsbringer zum Wahlverlierer zum Minister? Im Wahlkampf ist Martin Schulz nicht in die Regierung gegangen, um seine Unabhängigkeit von der Großen Koalition zu zeigen. Jetzt will der SPD-Chef, so ist es aus der Partei zu hören, unbedingt Vize-Kanzler werden. Dagegen gibt es spürbare innerparteiliche Widerstände.

Der 62-Jährige handelt damit entgegen seiner Ankündigung nach der Wahl, er werde nicht in ein Kabinett von Angela Merkel gehen. Als noch nicht ausgemacht gilt aber, nach welchem Ministeramt er greifen wird, wenn man ihn lässt: Das Außenministerium wäre dem früheren Präsidenten des Europaparlaments eine Herzensangelegenheit. Das Finanzministerium brächte die Macht, in der Europapolitik wirklich etwas zu verändern.

Olaf Scholz (SPD)

In der SPD gibt es viele, die den Zugriff auf das Finanzministerium für entscheidend halten, um starken Einfluss in der Großen Koalition geltend zu machen. Wer könnte es führen, falls es Parteichef Schulz ins Außenministerium drängt? Neben dem bisherigen Außenminister Sigmar Gabriel wird immer wieder der Name Olaf Scholz genannt.

Der 59-Jährige führt aufseiten der Sozialdemokraten die Koalitionsverhandlungen in Finanzfragen. Und er hat sich bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen in den vergangenen Jahren als geschickter Mittler gezeigt. Doch will Scholz Finanzminister werden – noch dazu unter einem Vize-Kanzler Schulz, den er für mäßig fähig hält? Zumindest würde Scholz vermutlich gern gefragt, ob er das Amt haben will.

Eva Högl (SPD)

Sechs Ressorts führt die SPD in der Bundesregierung bislang. Dass es mehr Ministerien werden, ist unwahrscheinlich. Klar ist: Die Hälfte der Posten soll an Frauen gehen. So hat Martin Schulz es im Wahlkampf versprochen. Katarina Barley dürfte erneut als Ministerin gesetzt sein.

Falls am Ende Justizminister Heiko Maas im Gedränge um die Kabinettsposten für Männer das Nachsehen haben sollte, könnte dies die Chance für Eva Högl sein. Die 49-Jährige aus Berlin ist als stellvertretende Fraktionschefin zuständig für Innenpolitik, Justiz und Verbraucherschutz. Die Juristin, die über europäisches Arbeits- und Sozialrecht promoviert hat, ist seit 2009 im Bundestag und hat sich einen Namen als versierte Fachpolitikerin gemacht.