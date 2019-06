Die EU ist zunehmend erfolgreich bei der Abwehr von Flüchtlingen, wie hier am Grenzzaun von Griechenland zu Nord-Mazedonien. (Alexia Angelopoulou / dpa)

Zu leicht könnte man die Daten, die einen deutlichen Rückgang der Asylanträge in der EU beschreiben, für ein Indiz halten, dass es weniger Hilfesuchende gibt. Das stimmt nicht. Europa war vor allem darin erfolgreich, Schutzbedürftige abzuweisen, zurückzuschicken oder gar nicht erst an Land zu lassen. Dass sich mancher Regierungschef hinter den inhumanen Methoden des italienischen Lega-Chefs und Innenministers Matteo Salvini versteckt, ist eine Tatsache. Ihm überlässt man die Drecksarbeit, Schiffen mit Geretteten die Anlandung in einem EU-Hafen zu verweigern. Die Union hat bisher wenig zur Linderung der Fluchtursachen beitragen können – und viele Opfer trotzdem einfach weggeschickt.

Die Zahlen sagen wenig – wenig über die Schicksale der einzelnen Flüchtlinge, wenig über die Not, die sie zum Verlassen ihrer Heimat drängte. Aber auch wenig über die große Hilfsbereitschaft, die es trotz gegenteiliger Parolen in allen Mitgliedstaaten gibt. Ja, der Zuwanderungsdruck sinkt. Das sollte jenen zugutekommen, deren Integration Jahre braucht. Bisher gibt es dafür leider nur wenige Anzeichen.