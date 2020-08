Im Reichtum herangewachsen und dazu erzogen, sich von anderen als überlegen abzusetzen: US-Präsident Donald Trump. (Patrick Semansky /AP /dpa)

Donald Trump ist zweifellos ein Phänomen. Dem Regierungsstil und dem Verhalten des US-Präsidenten nicht viel abgewinnen zu können, ist keine große Kunst. Tatsächlich gebührt ihm ein differenziertes Urteil: Er bietet Anlass, sich zu ärgern oder aufzuregen, er lehrt das Fürchten und das Staunen: Niemandem ist es bislang gelungen, mit derart billigen Methoden so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Trump kann seine Kanäle in den sozialen Netzwerken mit dem größten und gröbsten Unfug füllen, es wird ernst und aufgenommen, diskutiert, hin und her gewendet, analysiert und weiter verbreitet. Das System Trump nutzt sich nicht ab. Es funktioniert inzwischen seit mehr als vier Jahren und trägt ihn womöglich in eine weitere Amtszeit.

Tatsächlich lesen sich Trumps Tweets bisweilen, als ob ein IT-Girl vom Kaliber Paris Hiltons in seinem Körper steckte. Manche vermuten, dass der US-Präsident verrückt sei, nicht im klinischen Sinne, sondern gewissermaßen mental. Doch auch der Brite Boris Johnson pflegt einen eigentümlichen Regierungsstil, und das ist mehr als very british, also naturgemäß speziell. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro verhält sich ebenfalls in einer Art, die man bestenfalls irritierend nennen kann. Sascha Lobo schreibt im „Spiegel“: Dass die USA, Russland, Großbritannien und Brasilien die Länder mit den meisten Corona-Infizierten sind, ist kein Zufall. Alle werden von Männern regiert, die bereit sind, die Wirklichkeit als optional zu betrachten.“

Mehr zum Thema Kommentar über Weltordnungspolitik Die Autokraten sind auf dem Vormarsch In der internationalen Politik sind die Brandherde aus dem Blickfeld geraten. Das hat viel mit den ... mehr »

Sind diese Politiker wirklich in irgendeiner Weise dysfunktional, rational verbogen, nicht zurechnungsfähig? Vermutlich nicht. Eher repräsentieren sie einen Politikertypus, der sich in den nächsten Jahren vermutlich verbreiten wird, weil es mehr und mehr Menschen gibt, die sich in einer Gemeinschaft oder einem System weder verorten noch einfügen können. Sie verstehen sich ganz bewusst als Sonderlinge, als menschliche Einzelstücke, die zu Höherem berufen sind, für die eigene Regeln gelten, für die Grenzen dehnbar sind und Fakten Verhandlungssache.

Das gilt im Besonderen für Trump, der im Reichtum heranwuchs und dazu erzogen wurde, sich von anderen als überlegen abzusetzen. Als Kind soll der Milliardär bereits Millionär gewesen sein. Wie die Internet-Enzyklopädie Wikipedia zu berichten weiß, soll ihm sein Vater eingebimst haben, Donald „sei ein ,König‘ und müsse bei allem, was er tue, ein ,Killer‘ werden“. In einer freiheitlich verfassten offenen Gesellschaft wie den USA stößt man nicht so schnell an Grenzen. Wer oder was sollte einen Menschen mit einer solchen Biografie zurechtbiegen können?

Scheuer wird durch seine Partei gebremst

Trump regiert die USA wie ein König sein Reich, nicht wie ein Präsident, also als Diener oder in den Diensten seines Landes. Solitäre wie ihn findet man in Schulklassen und Firmen, in Parteien und eben auch in hohen politischen Positionen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat das Potenzial, sich in diese Richtung zu entwickeln. Allerdings wird er durch seine Partei gebremst. Aber auch er bringt mit, was ein Pippi-Langstrumpf-Politiker braucht: „Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt, und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, widdewidde wie sie uns gefällt.“

Bei einem kleinen rothaarigen Mädchen aus dem Reich der Fantasie mit abstehenden Zöpfen ist das eine unschuldige Form von Anarchie, die Kindern Mut machen soll, einen eigenen Kopf zu haben. Das Buch erschien 1945, als Mädchen und Jungen noch einen kleinen Schubs in diese Richtung gebrauchen konnten. Inzwischen ist das nicht mehr nötig, allenthalben wachsen Prinzen und Prinzessinnen heran, die über ihre Familien herrschen und nach einem größeren Reich streben. Das ist anstrengend, aber halb so schlimm, sofern es sie nicht an die Spitze einer machtvollen Elite oder in die Machtzentrale eines Landes spült.

Bei Erwachsenen, die ein Land regieren, ist es brandgefährlich, wenn sie versuchen, sich die Welt zu machen, wie sie ihnen gefällt. Menschen, für die zwei mal drei vier ergibt oder vielleicht auch fünf bis sechs, sind buchstäblich unberechenbar. Sie bleiben von Tatsachen und Sachargumenten unbeeindruckt, sind für ungeschriebene Gesetze unerreichbar.

Eines dieser Gesetze besagt, dass ein hohes Regierungsamt unbedingt eine bestimmte innere Haltung erfordert: Vernunft, Verantwortungsbewusstsein, Selbstdisziplin, Kompromissfähigkeit, Weitsicht, Augenmaß, Demut. Dieses generelle Wissen scheint allmählich zu verblassen, auf dem Weg nach oben auf der Strecke zu bleiben. Die Welt wird noch mit einigen Trumps, Johnsons und Bolsonaros rechnen müssen.