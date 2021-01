Keine Bauern, kein Essen, keine Zukunft – so sehen es die Landwirte, die seit vielen Monaten demonstrieren. (Carsten Rehder / dpa)

Der Zeitpunkt war von Julia Klöckner eigentlich klug gewählt. Seit Tagen hatten ein paar Hundert Landwirte die Zufahrt zum Lidl-Zentrallager in Cloppenburg blockiert, als sich die Bundeslandwirtschaftsministerin Anfang Dezember mit einer Videobotschaft bei den Bauern meldete. Als moralische Unterstützung war der kurze Einspieler auf der Facebook-Seite der CDU-Politikerin nach kräftezehrenden Stunden des Demonstrierens gemeint. „Ich kann euren Zorn verstehen“, sagte Klöckner, „auch dass ihr Warenlager blockiert. Aber wichtig ist, dass Demonstrationen angemeldet sind.“

Die Bauern hätten schmunzeln können über diesen Hinweis. Typisch deutsch, selbst beim Protest muss alles seine Ordnung haben. Aber für launige Zwischentöne ist die Lage zu ernst. Die Emotionen kochen hoch. Die Bauern kämpfen um ihre Existenz. Auf die Politik sind sie nicht gut zu sprechen.

Jahrzehntelang konnten sie sich darauf verlassen, dass sich ihre Partei, die CDU/CSU, schon für sie einsetzen würde. Aber spätestens seitdem auch die Union in ihrer Landwirtschaftspolitik an grünen Themen nicht mehr vorbeikommt beziehungsweise vorbeikommen will, fühlen sich viele Bauern von ihr verraten. Den Bauern ist ihre Stimme im politischen Diskurs verloren gegangen, der maßgeblich von Nichtregierungsorganisationen wie Nabu, BUND oder Greenpeace beeinflusst wird. Also gehen die Landwirte für ihre Anliegen seit gut eineinhalb Jahren auf die Straße.

Natürlich ärgert es die Bauern immer noch, dass vornehmlich sie für verschmutzte Böden und Gewässer verantwortlich gemacht werden oder dass die Art der Tierhaltung ein Dauerthema ist. Aber noch viel drängender ist die Frage, wie Landwirtschaft in Zukunft aussehen soll, damit Bauern von dem, was sie produzieren, auch leben können.

Geld wird in der Lebensmittelbranche reichlich umgesetzt, es sind Milliarden. Daran mitverdienen wollen aber viele Akteure. Molkereien und Schlachtereien, Lebensmittelkonzerne und Einzelhandelsketten. Den Preis, so heißt es, bestimmten der globale Markt, Angebot und Nachfrage und nicht zuletzt die Verbraucher, die angeblich immer auf der Jagd nach Schnäppchen sind. Es hat sich über die Jahre eine Rollenverteilung etabliert, die es allen Beteiligten leicht macht, Verantwortung zu delegieren. Schuld sind immer die anderen – und in die Röhre gucken die Bauern, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Auf sie wirkt das Ganze wie ein einstudiertes Schauspiel.

Die Politik, die den Rahmen für das Handeln vorgeben sollte, begnügt sich zu oft mit der Rolle des Moderators. Sie will es allen recht machen. Den Kunden, Konzernen, Umweltschützern und den Bauern – und am Ende sind alle unzufrieden. Dabei kann Politik auch anders, sie muss sich nur trauen, so wie bei Klöckners geplantem Gesetz gegen unlautere Handelspraktiken, das für reichlich Verstimmung gesorgt hat zwischen ihr und den Chefs der Handelsketten.

Seit Jahren wird davon gesprochen, dass Qualität ihren Preis hat. Dass Lebensmittel und die Arbeit, die in ihre Herstellung gesteckt wird, etwas wert sein müssen. Tatsache ist, dass jedes Jahr mehrere Tausend Höfe aufgegeben werden. Immer mehr Hofbetreiber überleben nur, weil sie Flächen verkaufen, auf dringend notwendige Investitionen verzichten oder sich selbst ausbeuten. Der Markt regelt eben doch nicht alles.

Mehr zum Thema Milchbauern-Protest gegen niedrige Preise Mit 500 Treckern nach Bremen Zahlreiche Landwirte aus der Region haben am Donnerstag mit Treckern vor dem Deutschen Milchkontor ... mehr »

Wenn angeblich alle dasselbe wollen, nämlich eine nachhaltige, von Familienbetrieben getragene Landwirtschaft, muss die Politik die Akteure beim Wort nehmen. Dann dürfen Lebensmittel ruhig etwas teurer werden. Dann müssen Handel und die verarbeitende Industrie dazu gebracht werden, etwas abzugeben.

Dass Lidl und Kaufland unter dem Druck der Proteste 50 Millionen Euro an Schweinebauern ausschütten wollen, dass Lidl, Kaufland, Rewe und Penny kurz vor Weihnachten die Preise für Schweinefleisch angehoben haben, um den Erzeugern mehr Geld zahlen zu können, mag Kalkül gewesen sein, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Es zeigt aber auch, dass es Spielraum gibt, dass die Politik den Beteiligten ruhig mehr als bisher abverlangen darf.