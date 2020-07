Es ist wieder Leben in den Kitas. Doch: Droht eine zweite Corona-Welle mit anschließendem Lockdown? (Monika Skolimowska/DPA)

Lohn des Lockdown: Die Maßnahmen der Regierenden zeigen Wirkung. Den Preis dafür zahlen vor allem die Jüngsten. Schule allenfalls im Schichtbetrieb, Kita geschlossen, entnervte und verzweifelte Eltern. Die Freude also war in vielen Familien riesig, als Kitas und Kindergärten wieder öffneten.

Doch diese Freude währte nicht lange. Mehrere Landesregierungen haben verkündet, dass Kinder selbst mit leichten Erkältungssymptomen wieder nach Hause geschickt werden sollen. Das lässt für nasskalte Herbst- und Wintertage nichts Gutes erahnen. Dabei ist eine Rotznase ja noch kein Beleg für eine Infektion mit dem Virus. Die bayrische Staatsregierung, die zunächst nicht einmal ärztliche Bescheinigungen über harmlose Erkältungen anerkennen wollte, hat dies jetzt korrigiert und dem Aussperren der Kinder mit leichten Symptomen eine Absage erteilt. Das bremische Bildungsressort ebenfalls. Das ist gut so.

Kinder litten unter seelischen Belastungen

Eine Untersuchung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat ergeben, dass 71 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen während der harten Maßnahmen gegen die Pandemie unter seelischen Belastungen litten und vermehrt psychische Auffälligkeiten zeigten. Auch die Eltern bestätigten in der Umfrage, dass ihre Kinder ängstlicher seien, schneller gereizt, Schlafprobleme hätten und dass Streitigkeiten in der Familie häufiger eskalierten, besonders in sozial benachteiligten Familien.

Dänemark und Norwegen haben gezeigt, dass Kita- und Schul-Besuch funktionieren kann, ohne die Covid-19-Zahlen nach oben zu treiben. Studien aus Südkorea zeigen, dass Kinder im Alter bis zu zehn Jahren nur wenige andere Menschen anstecken. Für ältere Schüler bedarf es deshalb beim Schulbeginn nach den Sommerferien eines Konzepts, das Lernen und soziale Kontakte mit einem Infektionsschutz-Konzept verbindet. Kita- und Schulschließungen jedenfalls dürfen sich nicht wiederholen, Politik und Gesellschaft müssen dem Kindeswohl und der oft schwierigen Betreuungssituation in Familien mehr Aufmerksamkeit widmen.

Auch sonst sind Konsequenzen nötig. Schon vor der Corona-Krise gab es für junge Patienten unhaltbare Zustände. Denn an vielen Kliniken in Deutschland wurden immer wieder Kinder abgewiesen, selbst die Berliner Charité musste tagelang Betten auf ihrer Kinderkrebsstation sperren. Ärzte und Pfleger landauf, landab beklagen, dass Kinderkliniken kaputtgespart würden. Florian Hoffmann, Sprecher der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin: „Wir steuern auf eine Katastrophe zu, doch die Politik reagiert nicht.“

Der wirtschaftliche Druck in Kliniken und der Fachkräftemangel, der alle Bereiche der Medizin belastet, zeigt sich vor allem in Abteilungen, die keine Gewinne machen. Wie in Kinderkliniken.