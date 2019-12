Die Debatte um eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets hält an. (Bodo Marks/dpa)

Wie ernst ist es der Politik mit der Klimawende? Da wird erst vollmundig versprochen, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets abzusenken, um so das Fahren mit dem Zug preiswerter anbieten zu können, und dann schaffen es der Bund und die Länder nicht, sich rechtzeitig auf einen Ausgleich der daraus resultierenden Einnahmeverluste zu verständigen. Die Folge: Das begrüßenswerte Vorhaben wird erst einmal gestoppt und der Vermittlungsausschuss angerufen. Mit diesem Verhalten senden die politisch Verantwortlichen die falschen Signale. Bei den Bürgern kommt nur eine Botschaft an: Alle Gesetze, die den Steuerzahler belasten, werden ohne Diskussion beschlossen. Da, wo jedoch Entlastung versprochen wird, kommt es zu Verzögerungen von unbestimmter Dauer.

Wenn diese Posse am Ende noch einen Sinn ergeben soll, dann nur, wenn die geforderten Ausgleichszahlungen dem Klimaschutz zu Gute kommen, in dem beispielsweise die Regionalisierungsmittel weiter angehoben werden, um Verbesserungen im Nahverkehr mit Bus und Bahn erzielen zu können. Finanziert werden könnte dies durch die Mehreinnahmen, die der Bund durch die Erhöhung der Luftverkehrssteuer erzielen wird.

Deutlich macht der unnötige Streit um die Absenkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets vor allem eines: Wir brauchen keine Lippenbekenntnisse der politisch Verantwortlichen; wir brauchen mutige Entscheidungen, die die Voraussetzungen dafür schaffen, dass möglichst viele Menschen wie auch Güter schnell, sicher, bequem und umweltfreundlich mit der Eisenbahn befördert werden können. Dazu brauchen wir eine robuste Infrastruktur, deren Finanzierung dauerhaft sichergestellt sein muss.

Doch die jetzt vorgesehene Erhöhung der Mittel für den Erhalt der Schienenwege, die sogenannte LuFV III, reicht immer noch nicht aus, um signifikante Verbesserungen – beispielsweise bei der dringend notwendigen Erhöhung an Kapazitäten und bei der Verbesserung der Pünktlichkeit – erzielen zu können. Deshalb fordern wir einen „Schienenfonds“, in dem sämtliche Investitionsmittel zusammenfließen. So wird der notwendige finanzielle Spielraum geschaffen, der für eine zukunftsorientierte Schienenpolitik erforderlich sind.

Letztlich steht und fällt alles mit der Langfriststrategie für den Verkehrsträger Schiene, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Die muss der Bund vorgeben – tut es aber nicht. Die Eisenbahn hat, wie der Bus, immer noch ein unglaubliches Potenzial. Das muss genutzt werden. Die Chancen dafür standen noch nie so gut wie derzeit.

ist Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Für den Rostocker soll die EVG weiterhin eine Vordenkerrolle in der Tarif- und Verkehrspolitik einnehmen.