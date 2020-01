Romantisiert mit der Dorfkind-Kampagne das Landleben: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. (Messe Berlin GmbH/obs)

Die internationale Grüne Woche in Berlin geht zu Ende. In einer der 27 Messehallen präsentierten sich Regionen und Vereine. Ein Hektar Landlust mitten in Berlin. Die Akteure wollten mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Sie diskutierten mit ihnen über das moderne Landleben und die Frage, ob ein Umzug in die Provinz eine Überlegung wert sein könnte.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) spricht bereits von einer Trendwende, betitelt wird sie als Deurbanisierung. Gemeint ist hierbei allerdings nicht der Umzug von Städtern mitten aufs Land, sondern ihre Abwanderung in das Umland großer Städte. Es geht also eher um eine urbane Erweiterung statt um eine Deurbanisierung.

Um den Zuzug aufs Land zu fördern, müssen sich die politischen Verantwortlichen der Regionen überlegen, wie sie das Leben dort attraktiver gestalten können. Viele Kommunen versuchen bereits, Anreize zu schaffen, häufig gibt es beispielsweise ein Begrüßungsgeld für Neugeborene. Die Höhe der Unterstützung schwankt: 1000 Euro bekommen Eltern in Wittenfördern in Mecklenburg-Vorpommern, 50 Euro im saarländischen Dillingen. In ganz Deutschland, vor allem jedoch im Süden der Landes, bezuschussen Kommunen mit der Aktion „Pro Eigenheim“ den Hausbau junger Familien mit Geld oder reduzierten Quadratmeterpreisen.

Auch durch die Digitalisierung ist ein Grundstein für das moderne Leben auf dem Land gelegt. Arbeit ist nicht mehr in jeder Branche an ein Büro in der Stadt gebunden. Doch um jungen Menschen das Umland schmackhaft zu machen, muss das Breitbandnetz flächendeckend ausgebaut werden. In vielen Regionen ist das Internet noch zu langsam. Auch ein Ausbau des Mobilfunknetzes ist nötig, um Funklöcher zu schließen.

Regionen müssen kreativ sein

Geld und Vergünstigungen reichen aber nicht aus, um potenzielle Zuzügler zu überzeugen. Die Regionen müssen kreativ sein. Sie müssen noch stärker für sich werben. Ein angenehmes Leben hängt sowohl von Infrastruktur als auch von einem attraktiven Umfeld ab. Um mehr Ärzte in die Dörfer zu holen, ermöglicht beispielsweise Sachsen Abiturienten ein Medizinstudium in Ungarn. Im Gegenzug verpflichten sich diese, fünf Jahre lang als Landarzt zu arbeiten.

Fünf Millionen Euro stellt Niedersachsen zur Verfügung, um Mittelzentren wie Meppen aufzupeppen. Das ist gut und doch zu wenig. Ein Mittelzentrum darf am Ende nicht das Angebot auf den Dörfern ersetzen, sondern muss es ergänzen. Auch in dörflichen Strukturen braucht es Kindergärten, Grundschulen, Hausärzte, Einkaufsläden und Kulturangebote. Sie sollten nicht im Zuge des Ausbaus der Mittelzentren abgehängt werden. Letztere sollten mit Krankenhäusern, weiterführenden Schulen, Hallen für kulturelle Veranstaltungen und Einkaufsmöglichkeiten ausgestattet werden. Und sie müssen unkompliziert erreichbar sein.

Es bedarf daher eines gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehrs: In Nordfriesland werden durch eine genaue Planung alle Anschlüsse aufeinander abgestimmt. Und um nach Husum zu gelangen, müssen die Nahverkehrsnutzer höchstens zweimal umsteigen. Im hessischen Odenwaldkreis gehören zum ÖPNV auch Mitfahrgelegenheiten von Privatpersonen. Sie schließen Versorgungslücken des Bus- und Bahnnetzes.

Ideen, wie das Land attraktiver werden könnte, gibt es offensichtlich viele. Nicht zuletzt ist es aber auch das Sozialleben, das den ländlichen Charme ausmacht. Eine lebendige Dorfgemeinschaft, Vereine und Veranstaltungen führen zum Austausch. Durch sie können sich Bürger einbringen und Fremde zu Freunden werden. Kommunen müssen die aktiven Bürger bei ihrer Arbeit für die Dorfgemeinschaft unterstützen.

Ein Wettkampf der Kommunen, um potenzielle Bürger anzulocken, hilft nicht. Ebenso wenig Julia Klöckners Versuch, durch eine Dorfkind-Kampagne das Landleben zu romantisieren. Um tatsächlich eine Deurbanisierung anzustoßen, muss die Provinz idealerweise eine Symbiose sein – aus der Bequemlichkeit der Stadt und dörflichem Charme.