Der neu gewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow (l, Die Linke), steht nach der Wahl neben seinem Koalitionspartner und neu ernannten Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). (picture alliance/Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa)

Regierungskrise, bundesweite Empörung und etliche Rücktritte: Einen Monat nach der desaströsen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten hat Thüringen erneut gewählt. Bodo Ramelow (Linke) wurde im dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Wir zeigen die Reaktionen zum Wahlausgang in der Übersicht.

Sofia Leonidakis, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bremischen Bürgerschaft, erklärte auf Twitter: "Es ist gut, dass die Zitterpartie um die Regierungsbildung in Thüringen nun ein Ende hat. Der demokratische Dammbruch in Richtung Rechts durch die Zusammenarbeit mit der FDP und CDU mit der AfD ist damit für Thüringen vorerst beseitigt."

Kein Fussbreit und kein Handschlag dem Faschismus. #Thueringen — Kai Wargalla (@KaiWargalla) March 4, 2020

Carsten Meyer-Heder, CDU-Landesvorsitzender in Bremen, schrieb auf Facebook: "Ich gratuliere Bodo Ramelow zur Wahl. Er steht nun vor der Aufgabe, die Zeit bis zur Neuwahl in Thüringen zu überbrücken und geordnete Verhältnisse herzustellen." Rot-Rot-Grün habe im Erfurter Landtag keine eigene Mehrheit und sei für politische Projekte auf andere Fraktionen angewiesen. "Das darf kein Dauerzustand bleiben", sagte der CDU-Politiker.

Das Chaos in #Thüringen hat vorerst ein Ende. Ich bin sehr froh, dass ein erneuter Tabubruch durch FDP und CDU ausgeblieben ist. Glückwunsch an Bodo Ramelow zur Wahl. Er hat jetzt zusammen mit r2g die Pflicht einen geordneten Übergang hin zu Neuwahlen zu organisieren. — Lars Klingbeil ?? (@larsklingbeil) March 4, 2020

Die Partei- und Fraktionsspitze der Linken hat Bodo Ramelow zu seiner Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten gratuliert. „Thüringen ist nicht Deutschland, aber Deutschland kann heute in Thüringen lernen, dass die Rechte nicht gewinnt, wenn es eine echte solidarische Alternative gibt. Jetzt geht es um gute Politik für das Land und für die Menschen“, schrieb Parteichefin Katja Kipping nach der Wahl am Donnerstag bei Twitter. „Herzlichen Glückwünsch an Bodo #Ramelow zur Wiederwahl als Thüringer Ministerpräsident“, twitterte Co-Parteichef Bernd Riexinger.

Die AfD kritisiert das Abstimmungsverhalten von CDU und FDP scharf. Dass die FDP-Abgeordneten bei der Wahl sitzen geblieben seien, zeige, „dass sich die FDP auf die außerparlamentarische Opposition vorbereitet“, sagte die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, am Mittwoch in Berlin. Parteichef Jörg Meuthen erklärte: „Durch ihre Enthaltungen und Nichtteilnahme haben die Thüringer Landtagsabgeordneten von CDU und FDP den Linksparteipolitiker Bodo Ramelow ins Ministerpräsidentenamt gehoben“.

#BodoBleibt und verweigert Höcke den Handschlag, passt. Herzlichen Glückwunsch nach #Thüringen!! ? — Doris Achelwilm (@DorisAchelwilm) March 4, 2020

Die CDU-Fraktion in Thüringen hat zu Stabilität und Sicherheit für Thüringen angemahnt. „Dazu werden wir als konstruktive Opposition unseren Beitrag leisten“, schrieb die Fraktion unmittelbar nach der Wahl am Mittwoch auf Twitter. Zugleich gratulierte sie Ramelow zur Wahl im dritten Wahlgang. „Das Land muss jetzt schnell im Sinne der vereinbarten parlamentarischen Verfahrensweise in ruhigeres Fahrwasser kommen.“

Die Thüringer FDP-Abgeordneten verteidigten ihre Entscheidung, bei allen drei Wahlgängen im Plenarsaal des Landtags sitzen zu bleiben und nicht mit abzustimmen. „Auch die Nichtteilnahme an einer Wahlhandlung ist eine aktive Wahrnehmung des freien Abgeordnetenmandats. Damit wurde auch dokumentiert dass Stimmen der FDP nicht einem der beiden Kandidaten zugeflossen sind“, erklärte die Fraktion am Mittwoch in Erfurt.