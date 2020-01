Ursula von der Leyen mag zwar die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission sein. Doch ob sie sich am Ende wirklich durchsetzen kann, hängt vor allem von der Mannschaft hinter ihr ab, dem Apparat. Seit dieser Woche steht fest, dass eine weithin unbekannte Politikerin aus Lettland zur wichtigsten Beraterin aufrückt: Ilze Juhansone, 49 Jahre alt, studierte Philosophin und Juristin und schon seit 2014 stellvertretende Generalsekretärin der Kommission. Sie war bisher für die Kontakte zu den übrigen EU-Institutionen zuständig, stand aber vor allem im Schatten von Martin Selmayr, jenem ebenso bewunderten wie umstrittenen Manager der Kommission von Jean-Claude Juncker.

Nach der Wahl von der Leyens wurde schnell klar, dass Selmayr seine Aufgabe nicht mehr fortführen wird. Juhansone übernahm zunächst seine Vertretung. Sie gehörte auch jenem kleinen Stab von zwölf Beratern an, der von der Leyen seit ihrem ersten Tag in Brüssel briefte. „Frau Juhansone wird mit ihrer Erfahrung und ihrer Kompetenz eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung unserer Agenda spielen“, lobte von der Leyen ihre neue rechte Hand. Denn das wird Juhansone sein. Ihre Woche beginnt jeden Montagmorgen mit einem Treffen der 27 Chefs der sogenannten Kabinette, wie der engste Beraterkreis jedes EU-Kommissars genannt wird. Dabei werden aktuelle Themen zusammengetragen, Fortschritte berichtet und Aufgaben verteilt. Die Generalsekretärin hat großen Einfluss auf die Alltagsarbeit der wichtigsten EU-Behörde. Darüber hinaus ist sie die Dienstherrin für alle 33 000 Beamten und Angestellten der Kommission und sorgt dafür, dass der Apparat tut, was die politische Leitung des Hauses vorgibt – eine Schaltstelle. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger gilt Juhansone als zurückhaltender, sieht ihren Wirkungsbereich auch nicht in der Öffentlichkeit. Ihr eilt der Ruf voraus, überaus loyal, bestens organisiert und fleißig zu sein.

Zudem wurde bekannt, dass der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident David McAllister (CDU) neuer Brexit-Beauftragter des Europaparlaments wird. Das Präsidium bestimmte ihn nach Angaben aus dem Parlament zum Vorsitzenden der neuen Koordinierungsgruppe für den britischen EU-Austritt und die Verhandlungen mit Großbritannien.