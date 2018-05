Vor wenigen Tagen rief Emmanuel Macron dem US-Kongress zu: „Indem wir unsere Artenvielfalt zerstören, töten wir unsere Erde – wir haben keinen Planeten B!“ Das klang gut. Aber wie ernst ist sein flammender Appell gemeint? Das müssen er, Kanzlerin Merkel und alle Regierungschefs der EU in Kürze unter Beweis stellen. Dann verhandeln sie den Eine-Billion-Euro-Haushalt der EU für die Jahre 2021 bis 2027 – auf Grundlage des aktuellen Vorschlags von Haushaltskommissar Oettinger.

Der größte Posten ist hierbei für die Agrar-Subventionen reserviert: rund 40 Prozent. Doch diese Milliarden-Zahlungen sind zum schlimmsten Treiber des Artensterbens geworden. Sie sind hauptverantwortlich für den Tod von Insekten durch Pestizide. Genauso wie für das Verhungern von Hasen und Feldlerchen, für das Aussterben des Rebhuhns und die Vergüllung des Grundwassers.

An die 300 Euro Steuergeld werden in Deutschland pro Hektar Agrarland ausgeschüttet – ein pauschales Grundeinkommen, egal ob dessen Empfänger naturverträglich oder hochintensiv wirtschaftet. Die Gemeinsame EU-Agrarpolitik (Gap) fördert mit ihren 60 Milliarden Euro jährlich so eine Lebensmittelproduktion nach dem Prinzip „Masse statt Klasse“. Profiteure sind vor allem Betriebe, die am günstigsten und am meisten produzieren sowie Hersteller von Pestiziden. Landwirte jedoch, die ohne Gift und Dünger arbeiten und nicht das Letzte aus ihren Feldern und Ställen herausholen wollen, sind im Nachteil. Zurück bleibt eine ausgelaugte Natur, aufgegebene Bauernhöfe, ein ländlicher Raum ohne Leben.

Jetzt besteht womöglich die letzte Chance auf eine rechtzeitige Trendwende. Kanzlerin Merkel forderte bereits gesellschaftlichen Mehrwert für jeden Euro im EU-Haushalt. Agrarministerin Klöckner nennt Insekten systemrelevant. Sie beide müssen in den Haushalts- und Gap-Verhandlungen zeigen, wie ernst es ihnen damit ist – oder ob sie sich erneut in der Westentasche des mächtigen Deutschen Bauernverbands wiederfinden. Dessen Lobbygeflecht hat viel zu verlieren, sollten die Milliarden nicht mehr per Gießkanne vergeben werden.

Sollte ein Teil des Gap-Budgets künftig dafür da sein, insektenfreundliche Blühstreifen oder den Erhalt von Hecken und Feldrainen angemessen zu honorieren, wäre dies ein Win-Win – für Landwirtschaft und Natur: Ein Fonds für den Schutz der Natur als verlässliche Ergänzung zur Produktion von Lebensmitteln. Mit Investitionen in einen Umbau von Tierhaltung, Ackerbau und Vermarktung wäre unser Steuergeld sinnvoll angelegt: In eine Agrarpolitik, die von einer Zerstörerin zur Retterin der Artenvielfalt unseres einzigen Planeten wird.

Zur Person

Unser Gastautor

ist beim Naturschutzbund Deutschland Leiter für globale und EU-Naturschutzpolitik sowie EU-Agrarexperte des Nabu-Bundesverbandes.