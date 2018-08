Abgebrannte Häuser, verminte Straßen, Trümmer und Verwüstung überall. Fünf Tage lang hatten über 1000 Taliban-Kämpfer die Provinzstadt Gasni unter ihrer Kontrolle. Am Mittwoch verlagerten sich die Kämpfe zwischen den Aufständischen und den Regierungstruppen auf umliegende Gebiete. Dass es den Taliban gelingen konnte, die Provinzstadt mit 270 000 Einwohnern so einfach zu überrennen, ist eine bedenkliche Entwicklung. Die Stadt, 150 Kilometer südwestlich von Kabul, liegt auf der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Kabul und Kandahar im Süden. Wer Gasni kontrolliert, kann somit Kabul von den Südprovinzen abschneiden.

Der Sturm von Gasni zeigt, wie schnell seit dem Ende der Nato-Kampfmission im Dezember 2014 die afghanische Regierung an Territorium verliert: Im Jahr 2015 und im Jahr 2016 musste sie schockiert mitansehen, wie die Taliban die nordafghanische Stadt Kundus einnahmen. Jedes Mal konnte Kundus nur dank Hilfe der US-Streitkräfte wiedergewonnen werden, die Luftangriffe gegen die Taliban flogen. Auch in Gasni war es nicht anders. Die USA schickten Kampfhubschrauber und setzten Drohnen ein, um die Aufständischen zurückzudrängen. Einwohner in Gasni berichteten, dass die Kämpfe erst weniger wurden, als Apache-Helikopter über der Stadt zu kreisen begannen.

Die USA spielen auch diesmal – genau wie die afghanische Regierung – die Ereignisse herunter: „Ein weiterer gescheiterter Versuch der Taliban“, kommentierte „Resolute Support“, die US-Militärmission in Afghanistan, zunächst. Tagelang erklärte auch die Regierung in Kabul, in Gasni stünde alles beim Besten: Die Taliban seien „verzweifelt“ und würden „Gebiete verlieren“. Doch die Realität sah anders aus: Einwohner, die es geschafft hatten, aus Gasni zu fliehen, erzählten Schreckensgeschichten von der wahren Lage vor Ort.

Dabei kam der Sturm auf Gasni-Stadt nicht überraschend. Ähnlich wie im Fall von Kundus hatten Provinzpolitiker und Regierungsvertreter vor Ort monatelang davor gewarnt. Der ehemalige Chef des Nachrichtendienstes, Assadullah Khalid, sieht den Hauptgrund für den Fall von Gasni an die Taliban in der Nachlässigkeit der Sicherheitskräfte. Tagelang sei aus Kabul keine militärische Verstärkung geschickt worden, kritisiert Khalid. Stattdessen habe die Regierung den Ernst der Lage verschwiegen. In Gasni kontrollieren die Taliban bereits 15 von 18 Distrikten der Provinz. Dies alles hat in Kabul zu Spekulationen geführt, dass die Regierung Gasni mitsamt der ganzen Provinz den Taliban überlassen will.

Denn im Moment verhandelt die afghanische Regierung mit den Taliban über eine neue Waffenruhe. Anders als bei den zahlreichen gescheiterten Versuchen zuvor, gibt es diesmal sogar einen Hauch von Optimismus, denn die Taliban hatten im Juni einer dreitägigen Kampfpause zum Ende des Fastenmonats Ramadan zugestimmt. Zudem verhandeln die Taliban im Golf-Emirat Qatar direkt mit den USA über einen möglichen Friedensschluss.

Der Taliban-Sturm auf Gasni ist daher auch ein Schlag ins Gesicht für die USA und Afghanistans Regierung. Er zeigt, dass die Islamisten im Moment wenig Interesse an einem verbindlichen Abkommen haben und statt dessen auf Zeit spielen, um weitere Gebiete des Landes zu erobern, um ihre Position weiter auszubauen. Die Taliban-Führung spekuliert darauf, dass die USA endlich einen Schlussstrich unter den 17-jährigen Konflikt ziehen möchten. Dabei kommt ihr entgegen, dass unter US-Präsident Donald Trump die amerikanische Außenpolitik immer mehr dem unterhaltsamen Chaos einer TV-Reality-Show ähnelt, in der aus bösen Buben Musterschüler werden, während loyale Freunde Regenwürmer essen müssen.

Auch das Nachbarland Pakistan spekuliert darauf, dass die USA einen medienwirksamen Friedensplan für Afghanistan wollen, der ganz nach Geschmack der Islamischen Republik ist, die Afghanistan als ihren Einflussbereich ansieht. Pakistan setzt seit Jahren auf die Strategie der Ermüdung. Es ist kein großes Geheimnis, dass viele der Taliban-Kämpfer in Gasni aus Pakistan stammten.

Und entgegen der Drohung von Trump, dass die Taliban und die Terrororganisation Daesch („Islamischer Staat“) in Afghanistan „wissen sollen, dass sie sich nirgendwo verstecken können“, ziehen sich die US-Truppen in Afghanistan weiter aus der Fläche zurück, um nur noch die Städte des Landes zu schützen. Aber selbst diese „Wagenburg-Strategie“ geht nicht auf, wie der Fall von Gasni zeigt.