Google ist der weltweit führende Internet-Konzern, Amazon die weltweit größte Plattform für E-Commerce. (dpa)

Kommandant Jean-Luc Picard bestellt in einer Folge von „Star-Trek“ ein Getränk: „Tee, Earl Grey, heiß“, sagt er zur computergesteuerten Wundermaschine „Replikator“ an Bord des Raumschiffes. Tastatur oder Maus gibt es nicht mehr, alles läuft über die Sprache. Tatsächlich soll die Kultserie Amazon-Boss Jeff Bezos animiert haben, den Hightech-Lautsprecher Echo mit der integrierten Sprachsteuerung Alexa auf den Markt zu bringen. Auch wenn Alexa keinen Earl Grey zubereiten kann – Amazon ist mit dem digitalen Helfer ein Coup gelungen.

Das Echo-System hat im vorigen Jahr einen Riesensprung gemacht. Amazon hält die Verkaufszahlen geheim. Doch nach der Prognose eines Marktforschungsinstituts dürften in diesem Jahr bereits mehr als 30 Millionen US-Verbraucher den digitalen Helfer mindestens einmal im Monat benutzt haben. Der Marktanteil in den Vereinigten Staaten soll 70 Prozent betragen. Und in Deutschland sollen laut Schätzungen bereits eine halbe Millionen Echos über den Ladentisch gegangen sein, obwohl sie erst seit Jahresbeginn 2017 frei erhältlich sind.

Was sich hier angekündigt, ist nichts Geringeres als die nächste technologische Revolution. Denn Alexa lernt durch die Anwendungen, wird von Tag zu Tag immer schlauer. Wer ihr einen Befehl gibt, kann – bei entsprechend vernetzter Wohnung – das Licht dimmen, sich das Wetter vorlesen lassen oder einen Mietwagen bestellen.

Aber natürlich gibt es unter den sogenannten Skills, das sind Funktionserweiterungen durch Drittanbieter, auch jede Menge Firlefanz: Biker können sich mit Motorlärm wecken lassen, der Skill „Mächtiger Aluhut“ schildert die neuesten Verschwörungstheorien. Die digitalen Helfer werden das Einkaufsverhalten dramatisch verändern, vielleicht auch zu viel Müßiggang verursachen.

Aber braucht der Mensch eigentlich Helfersysteme wie Echo oder das Pendant Google Home? Nicht unbedingt. Aber die Sprachsteuerung kann manchmal nützlich sein und auch Spaß machen. Sie hat das Potenzial, aus dem die Erfolgsgeschichten der digitalen Welt gemacht sind. Auch Handy, Smartphone und Internet 2.0 brauchten eine längere Anlaufzeit.

Mit jedem Befehl wird der Verbraucher gläserner

Smart-TV, Fitness-Tracker oder Streaming-Dienste haben sich im Alltag zwar deutlicher durchgesetzt als die schlauen Helfer. Doch erst vor Kurzem bescheinigte die Studie "Trendmonitor Deutschland" den Sprachassistenten ein hohes Verbraucherinteresse. Andererseits neigen deutsche Kunden dazu, bei innovativen Produkten erst einmal von der Seitenlinie aus zuzuschauen.

Als Hürde für Alexa & Co. hat der "Trendmonitor" die Bedenken vieler Bundesbürger ausgemacht. Sie fürchten, "fremdgesteuert" (43 Prozent der Befragten) oder "ausspioniert" zu werden (62 Prozent). Abwegig ist das nicht. Amazon sammelt wie kein anderer die Daten über jeden einzelnen seiner Kunden. Die Vorlieben werden herausgefiltert, die Kunden kategorisiert, am Ende stehen maßgeschneiderte Lockangebote. Mit jedem Befehl an Alexa wird der Verbraucher ein Stück weit gläserner. Und diese Kommunikation mit dem Assistenten wird aufgezeichnet und gespeichert – in einer fernen Cloud, also nicht im eigenen Gerät.

Chinesischen Forschern ist es unter Laborbedingungen sogar gelungen, die Digitalassistenten verschiedener Hersteller zu manipulieren. Sie modulierten Sprachbefehle in einen für menschliche Ohren nicht mehr hörbaren Schallbereich und konnten mit diesem Trick die Kontrolle über die Geräte übernehmen. Echte Hacker könnten mit dieser Methode die Privatsphäre ihres Opfers ausspähen.

Auf lange Sicht gibt es aber ein gravierenderes Problem: Google ist der weltweit führende Internet-Konzern, Amazon die weltweit größte Plattform für E-Commerce. Beiden Giganten wird schon seit Langem vorgeworfen, ihre Marktstellung dreist zu missbrauchen. Gegen Google laufen sogar drei Verfahren der EU-Kommission.

Wenn nun Amazon und – mit klarem Abstand – Google die Basistechnologie für die Assistenzgeräte liefern, müssen sich andere Hersteller und Dienstleister den Vorgaben anpassen und nach der Pfeife der beiden großen Player tanzen. Das kann nicht im Interesse der Verbraucher sein. Beispiel: Wer sich einen Echo-Lautsprecher von Amazon kauft, für den bleibt die beliebte Video-Plattform YouTube gesperrt. Denn YouTube ist ein Tochterunternehmen von Google. Der Coup für Amazon hätte kaum erfolgreicher sein können. Diese Strategie hat sich Jeff Bezos vielleicht auch bei „Star Trek“ abgeschaut.

