Zehntausende Syrer sind im Rebellengebiet Idlib auf der Flucht. Unser Foto zeigt ein Lager in der Nähe der türkischen Grenze. (Juma Mohammad/dpa)

Am vergangenen Donnerstag bekam die Türkei ein Vorgefühl auf die lauernde Katastrophe. Auf der syrischen Seite des Grenzübergangs Bab al-Hawa zum südtürkischen Hatay sammelten sich Tausende, die vor den Bombenangriffen des Regimes von Baschar al-Assad aus der Provinz Idlib flohen. Die Menschen drückten gegen die Grenzzäune, türkische Soldaten feuerten zur Warnung, es gab Verletzte. Dutzenden gelang es dennoch, die Sperren zu durchbrechen. Die Menge verbrannte Bilder des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und rief „Verräter Türkei!“.

Das ist ein dramatischer Stimmungswandel in der noch von Rebellen kontrollierten Provinz Syriens. In diesem vorerst letzten großen Kampf des Bürgerkriegs wenden sich Aufständische auch gegen ihre Schutzmacht Türkei. Interne syrische Vertriebene hatten die Einwohnerzahl Idlibs in den vergangenen Jahren auf fast vier Millionen verdoppelt. Ihre Überlebensgarantie war das Versprechen Erdogans, sich für ihre Sicherheit zu verbürgen. Doch dazu ist die türkische Armee, die in der Provinz zwölf Beobachtungsposten unterhält, offensichtlich nicht mehr in der Lage. Der türkische Oberkommandeur und vier seiner Generäle reichten ihren Rücktritt ein.

Vor knapp einem Jahr hatte Erdogan durch das Sotschi-Abkommen mit Assads Schutzmächten Russland und Iran Zeit gewinnen wollen, um eine politische Lösung für die umkämpfte Provinz zu erreichen. Doch statt wie vereinbart die Dschihadisten des Al-Kaida-Ablegers Hayat Tahrir al-Sham (HTS) einzuhegen, ließ Ankara sie wieder erstarken, bis sie Idlib weitgehend kontrollierten.

Indem er das Sotschi-Abkommen nicht umsetzte, lieferte er Moskau und Damaskus den Vorwand, wieder Zivilisten zu bombardieren, die letzte Rebellenprovinz zu schleifen und eine neue humanitäre Katastrophe auszulösen. Nie offenbarte sich Erdogans Scheitern stärker als vergangene Woche in Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin ließ sich nicht umstimmen – Erdogan kehrte mit leeren Händen zurück, konnte nur eine vorübergehende Waffenruhe in der „Deeskalationszone“ erreichen.

Stunden später schon ließ eine andere Großmacht ihre Muskeln spielen. US-Kampfjets bombardierten ein Treffen radikaler HTS-Kämpfer in Idlib und töteten angeblich mehr als 40 der Dschihadisten, gegen die die Türkei bisher nichts unternommen hatte. Das Pentagon bewies mit dem überraschenden Einsatz einerseits Präsenz auch abseits der eigenen Einflusszone, andererseits war es ein kaum verhüllter Fingerzeig in Richtung Erdogan. Die Operation dürfte als „Argument“ in der amerikanisch-türkischen Auseinandersetzung um die „Sicherheitszone“ im syrischen Kurdengebiet entlang der türkischen Grenze zu verstehen sein.

Die von Erdogan aus innenpolitischen Gründen dringend benötige Pufferzone soll nach Willen der Amerikaner deutlich kleiner ausfallen als von ihm gefordert. Washington ist erkennbar nicht bereit, seine syrisch-kurdischen Verbündeten, die Ankara als „Terroristen“ betrachtet, fallen zu lassen. Die Türken werden in der Pufferzone deshalb höchstens gemeinsam mit US-Truppen patrouillieren dürfen. Auch die geplante „Rückführung“ von 700 000 syrischen Flüchtlingen aus der Türkei steht in den Sternen. Wütend legte Erdogan nach und drohte den USA, sollten sie nicht innerhalb von drei Wochen eine Pufferzone unter türkischer Kontrolle akzeptieren, werde er einmarschieren. Eine hilflose Drohgebärde.

Der türkische Staatschef ist zum Opfer seiner Zickzackpolitik zwischen den Großmächten geworden. Der Kreml nimmt ihm die Einrichtung der Zone übel, weil sie in seinen Augen den Einfluss der Amerikaner in Syrien zementiert. Die USA kreiden Erdogan den Kauf des russischen Raketenabwehrsystems S-400 und die Unterstützung der Islamisten in Idlib an. Beide Seiten misstrauen ihm zutiefst.

Die Leidtragenden dieses Machtspiels werden die Zivilisten in Idlib sein, denen kein anderer Ausweg bleibt als die Türkei. Falls sie die Grenze stürmen, kommen mit ihnen auch bewaffnete Extremisten, die jetzt darauf brennen, den Dschihad an den Bosporus zu tragen. So fällt der Syrienkrieg auf die Türkei zurück. Da Erdogan wegen Millionen syrischer Migranten im Land bereits unter Druck steht, könnte er womöglich den Flüchtlingsdeal mit der EU kündigen. Im August erreichten so viele Migranten wie seit 2015 nicht mehr die griechischen Inseln. Gerade warnte der türkische Außenminister Cavusoglu die Europäer explizit: Wenn sie weiterhin zu Idlib schwiegen, würden sich bald Hunderttausende auf den Weg machen.