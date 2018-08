Auch eine CDU-Generalsekretärin muss nicht dauernd mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen. Wenn sie jedoch eine Debatte anstößt, welche die Grundlagen unserer Gesellschaft betrifft, sollte sie gelegentlich hineinschauen – erst recht, wenn sie diese Debatte auch noch moderieren muss. Das steht Annegret Kramp-Karrenbauer nun bevor, nachdem sie sich ausgiebig an der eigenen Parteibasis umgehört hat.

Artikel 12 a des Grundgesetzes ist zwar mit „Militärische und zivile Dienstpflichten“ überschrieben, aber das ist etwas irreführend. Erstens geht es hier um die mögliche und vorübergehende Einschränkung eines Grundrechts, nämlich der Berufsfreiheit (Artikel 12). Nur deshalb werden diese Dienstpflichten schon so weit vorne in der Verfassung erwähnt. Zweitens sind die „zivilen Dienstpflichten“ untrennbar an den „Kriegsdienst mit der Waffe“ gebunden: Ausdrücklich ist von einem „Ersatzdienst“ die Rede für jene, die aus Gewissensgründen den Militärdienst verweigern. Das Recht dazu garantiert ihnen wiederum Artikel 4. Alles Gerede über einen irgendwie gearteten gesellschaftlichen Zwangsdienst ohne Wiederbelebung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht findet also auf verfassungsrechtlich schwankenden Boden statt.

Höchst fragwürdig ist aber auch die politische Begründung: Die jungen Leute sollten doch bitteschön wenigstens ein Jahr lang mal etwas für die Gemeinschaft tun. Zum einen geht es gar nicht um „die Gemeinschaft“ – es geht um den Staat, der schlicht Hilfe bei der Erfüllung seiner Aufgaben einfordert. Zum anderen wird gerade die jetzige junge Generation einen weit größeren Anteil zum Fortbestand des Sozialstaates leisten müssen alles anderen vor ihr, die vielbemühte „Aufbaugeneration“ eingeschlossen.

Ob die jetzt jungen Bundesbürger es wollen oder nicht: Der demografische Wandel wird sie zwingen, immer länger für einen immer größer werdenden Anteil der nicht mehr arbeitsfähigen Bevölkerung zu rackern. Wer unseren Sozialstaat also wirklich bewahren will, sollte alles dafür tun, dass junge Menschen möglichst rasch in Lohn und Brot kommen: sozialversicherungspflichtig, auskömmlich und langfristig, versteht sich. Ihnen auch noch zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn ein Jahr für einen Zwangsdienst zu nehmen, ist gesellschaftspolitisch Unfug. Angesichts der Tatsache, dass 2017 nur ein Drittel der Bewerber auch tatsächlich eine Stelle im Freiwilligendienst ergattern konnte, ist die laufende Debatte geradezu bizarr.

Woher aber kommt sie dann, diese seltsame Sehnsucht vieler Deutscher nach einem Zwangsdienst? Es sind ja nicht nur besonders konservative Parteisoldaten der Union, die der Wehrpflicht immer noch bittere Tränen hinterherweinen. Nach diversen Umfragen haben bis zu zwei Drittel der Bevölkerung nichts gegen eine erneute Dienstpflicht. Sofern die Umfragen repräsentativ sind, also auch dem Altersgefüge der Gesamtbevölkerung entsprechen, kann man jedoch davon ausgehen, dass die allermeisten ­Befragten gar nicht mehr antreten müssten.

So wie der nie gediente AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Er erhofft sich, mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht würde „die Bundeswehr auf einen Schlag ihr Rekrutierungsproblem lösen“. Ähnlich sehen es altgediente Top-Militärs wie der Vier-Sterne-General a.D. und ­ehemalige Nato-Oberbefehlshaber Egon Ramms. Es erscheint ja auch so bequem: keine lästige Konkurrenz mehr mit der zivilen Wirtschaft, kein Grübeln über einen attraktiveren Dienst in oliv. Dabei geht allerdings völlig unter, dass das ­Modell der Wehrpflichtarmee vor allem teuer, ineffizient und ungerecht war. Es gab sehr gute Gründe, es abzuschaffen.

Und es gibt genau einen juristisch wie politisch statthaften Grund, junge Bürger wieder mit staatlichen Dienstpflichten zu behelligen: wenn die Verteidigungsfähigkeit dieses Staates gar nicht mehr anders zu gewährleisten ist. Dieser Zustand mag drohen, obwohl Deutschland ausschließlich von befreundeten und verbündeten Staaten umgeben ist. Dann muss die Regierung dies aber auch ganz offen sagen – selbst wenn es ein Offenbarungseid ihrer bisherigen Sicherheitspolitik ist. Es wäre immerhin redlich, da von der Einsicht ins eigene Versagen geprägt.

Wer junge Menschen aber am Ende nur dienstverpflichten will, weil es flächendeckend an Pflegepersonal und Kita-Betreuern fehlt, regiert nicht nur schlecht. Er versündigt sich an dem, was nicht zuletzt unsere Streitkräfte verteidigen sollen: an der Verfassung mit ihrem ausdrücklichen und unveränderbaren Schutz der Grundrechte.