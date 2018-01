Reich an Outfits: ­Helene Fischer hat den Abend in einem engen Glitzer-Body mit Stacheln an Hüfte und Schultern begonnen. Sieben weitere Kostüme sollten folgen. (Christina Kuhaupt)

Das Leben von Fotografen muss manchmal ziemlich hart sein. Zwei Lieder lang haben sie Zeit, um Helene Fischer in der ÖVB-Arena in ihren schönsten Farben, in ihren grazilsten Posen und mit ihrem schönsten Lächeln einzufangen. Aber nicht ganz vorne. Auf Treppchen irgendwo hinter Reihe 24 stehen sie mit ihren langen Teleobjektiven, um die Künstlerin überhaupt nah ins Bild zu rücken.

Kaum verklingt der letzte Ton von „Phänomen“ heißt es, die Ausrüstung einpacken, die Tasche schultern. Keine Sekunde länger gibt‘s. Das war‘s. Das Personal führt sie ab. Durch die Tür hinaus ins Freie. Während der ersten Lieder sind Stars noch frisch. Sie kommen gerade aus der Maske. Die Haare sitzen und wehen ganz fluffig in der sanften Brise der Windmaschine. Das Make-up – 1 a. Nichts verschmiert, keine glänzenden Stellen. Einfach makellos.

So möchte sich jeder gerne verkaufen und auf Fotos gebannt wissen. Denn nach 30, 40, 90 oder im Falle von Helene Fischer nach 180 Minuten sieht das ganz anders aus. Die Kopfhaut fängt im heißen Scheinwerferlicht an zu schwitzen, die Haare sacken zusammen, und sie werden strähnig. Schweißperlen laufen die Wangen hinab. Der Lippenstift leuchtet nicht mehr so knallrot wie am Anfang. Die Schminke verschmiert. Unter den Armen bilden sich Flecken.

Aber, hey, wir sind doch alle Menschen! Auch Helene Fischer, die vergötterte Schlagerkönigin. Wer sich anstrengt, transpiriert. Alles völlig normal. Noch normaler scheint es, wer die Entertainerin genau beobachtet. Sie wirbelt wie eine professionelle Zirkusartistin durch die Luft, haut auf die Trommel, stampft im Takt, fliegt an Seilen, macht Liegestütze (natürlich nur mit einem Arm), stürzt sich aus fünf Metern hinab aufs Trampolin, hängt kopfüber in einer Schlaufe, um sich um die eigene Achse zu drehen, fährt auf einem Rondell bis hoch unter die Hallendecke, smalltalkt mit dem Publikum, steigt auf einen Laufsteg, der ausfährt und sie wild tanzend wie auf einem Silbertablett den Fans in den Stuhlreihen präsentiert („Das ist für mich ein Höhepunkt. Wenn ich euch so nah sein kann“).

Als sie einem dann wirklich ganz nahe kommt, muss der Zuschauer erkennen: Die sieht ja trotz dieser Strapazen perfekt aus – weil, ja weil vielleicht kurz zuvor in einem unbemerkten Moment die Maskenbildnerin doch noch mal mit der Puderquaste übers Gesicht strich. Es gäbe so viel zu fotografieren an diesem Sonnabend- und Sonntagabend, als Helene Fischer insgesamt 18.000 Fans zufriedenstellt. Allein die acht verschiedenen Kostüme: blauer Body mit Stacheln, goldenes Glitzerkleid, dunkelgrüner Fetzen mit Schwalbenschwanz, krachenge Lederhose mit rotem Tüll, schwarze Lederhose mit engem Bustier, weißes Netzkleid, das eigentlich nur aus aneinander genähten Löchern besteht.

Dann gibt es noch dieses spezielle Teil, bei dem es vielleicht doch ratsam ist, nun keine offiziellen Bilder mehr zuzulassen. Vor der Pause rauscht und plätschert es, als sei der Ton gestört. Plötzlich wird deutlich, warum. Eine Hebebühne transportiert die Sängerin nach oben. Um ihre schmalen Hüften herum Wasserdüsen, die in viktorianischen Bogen ein Kleid formen.

Es sieht aus, als wäre Helene Fischer – man stelle sich das einmal vor – eine Gärtnerin, die eben die Grünanlagen eines Parks bewässert. Entschuldigung, das ist bei aller Liebe doch albern. Aber irgendwie passt es zum Lied, das sie dazu singt. „Wenn Du lachst“. Allerdings geht es in diesem Lied um Liebe, Partnerschaft, Zuneigung, bedingungslosen Zusammenhalt. Manch einem Fan treibt es vor Rührung die Tränen in die Augen. Andere bekommen dieses Wasserdüsen-Kleid nicht mehr aus dem Kopf.

Wie kaum eine andere

Sei‘s drum. Bei einer dreistündigen Show geht auch mal was daneben. Bei der engen Taktung der Lieder gerät so etwas sowieso schnell in Vergessenheit. Dreißig Lieder singt Helene Fischer. Alte („Und morgen früh küss ich Dich wach“, „Du fängst mich auf“, „Die Hölle morgen früh“) und neue („Achterbahn“, „Sowieso“). Balladen („Weil Liebe nie zerbricht“) und Eletrobeats („Herzbeben“). Country („Dein Blick“, „Mit dem Wind“) und neu Arrangiertes („Immer wieder“, „Von hier bis unendlich“).

Die perfekte Partymucke hebt sie sich bis ganz zum Schluss als Zugabe auf: „Der perfekte Tag“ und „Atemlos“. „Hier soll heute Abend die beste Disco der Stadt sein“, ruft sie den Fans zu, die nun noch ekstatischer die Augen verdrehen als ohnehin schon. Das Singen beherrscht die 33-Jährige wie kaum eine andere. Sie haucht, trällert, stöhnt und schmettert divenhaft aus dem Effeff. Das muss selbst der größte Kritiker anerkennen.

Die Hits kommen präzise. Nur wenige Konzerte bieten ein so schönes Klangerlebnis wie dieses. Oft wirken Live-Darbietungen übersteuert, wummern und dröhnen die Bässe oder singen die Künstler ohne ihre Hilfsmittel aus den Studios nur mittelprächtig. Helene Fischer bietet etwas fürs Ohr – und fürs Auge.

Oft sagt oder schreibt man das schnell so dahin. Aber bei ihr stimmt es: Sie bietet eine perfekte Unterhaltung, eine perfekte Inszenierung, eine perfekte Show. Jeder Song eine neue Choreografie. Vielleicht ist es auch andersherum: Zu jeder Choreografie entstand ein neuer Titel. Möglich wäre das. Stillstehen scheint jedenfalls verboten.

Okay, Helene Fischer ist nicht allein. Ihre Band unterstützt sie für diesen großen Zirkus. Daneben umschwirren sie zwölf Tänzerinnen und Tänzer. Hinzu kommen acht Akrobaten des weltberühmten Cirque du Soleil, bei deren Anblick und Artistik dem Zuschauer heiß und kalt wird. Die Licht- und Videoshow, die Bühnenaufbauten, die Tanzeinlagen, die Kostüme und die Illusion – all das würde auch nach Las Vegas passen, wie eine Zuschauerin nach drei Stunden zu ihrer Nachbarin sagt. Recht hat sie.