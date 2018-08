Die Sommerzeit bringt‘s nicht. Das ursprüngliche Versprechen, dass die Bürger durch die zusätzliche Stunde weniger Strom verbrauchen, weil sie das Licht später einschalten, hat sich nicht erfüllt. „Marginal“ nennt die EU die Effekte auf den Energiekonsum. Trotzdem nutze die einheitliche Sommerzeit dem Binnenmarkt – sie helfe dem Handel innerhalb der EU und mache Verkehr und Kommunikation zwischen den einzelnen Staaten einfacher. Doch dem steht auch eine einheitliche Winterzeit nicht im Weg. Einen wirklichen Grund für die Zeitumstellung gibt es also nicht. Die EU-Staaten müssen sich bloß einigen.

Würde Deutschland alleine abstimmen, wäre das Ergebnis klar: Laut einer Statistik waren im März 2018 fast drei Viertel der Befragten der Meinung, dass die Zeitumstellung überflüssig ist und abgeschafft werden sollte. Schließlich sind die Zeiten vorbei, in denen die ersten Sonnenstrahlen die Landbevölkerung weckten und die letzten sie in den Feierabend schickten. Und das waren sie schon bei Einführung der Sommerzeit im Jahr 1980. Als Wecker dient heute meistens eine App, die das Smartphone neben seinem Besitzer zum Klingen bringt. Den Tagesablauf bestimmt nicht mehr so sehr der Stand der Sonne als der Kontostand. Neun bis fünf Uhr plus Überstunden – egal, ob es draußen noch hell ist. Worin liegt also der Vorteil, zweimal im Jahr die Zeit umzustellen, wenn es nur dazu führt, dass Arbeitnehmer wochenlang müde zur Arbeit schlurfen, unzufrieden sind und nicht die volle Leistung bringen? Warum sie die Uhren umstellen, können sich deswegen immer weniger Menschen erklären. Es erscheint nicht nur sinnlos, sondern auch belastend. Wie ein Jetlag soll die Umstellung laut Experten sein – wie eine Reise in eine andere Zeitzone. Manche Menschen haben sich auch nach vier Wochen noch nicht an die neue Zeit gewöhnt. Das bedeutet Stress für den Körper, Müdigkeit und Unwohlsein. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das mag stimmen. Doch viele wollen sich nicht umgewöhnen. Sie möchten in Ruhe gelassen werden und im kalten, grauen März nicht noch eine Stunde von ihrem Schlaf abgeben müssen. Bis Ende Oktober gehen wir später zu Bett, stehen aber trotzdem zur gleichen Stunde auf. Und gerade, wenn sich die neue Zeit „normal“ anfühlt, kommt auch schon der Moment, die Uhren erneut zu richten.

Es ist ein Aufwand, der sich nicht lohnt. Im Gegenteil: Die Zeitumstellung greift erheblich in unseren Organismus ein. Die EU bezieht sich auf neue Forschungsergebnisse und bestätigt, „dass die Auswirkungen auf den menschlichen Biorhythmus stärker sein könnten als bisher angenommen.“ In den Tagen danach haben Forscher eine größere Zahl an Herzinfarkten und Schlaganfällen registriert, mehr Menschen schlucken Schlaftabletten, sogar Fehlgeburten sollen durch den veränderten Rhythmus wahrscheinlicher werden. Manche Studien sehen dazu einen Zusammenhang zwischen der Zeitumstellung und mehr Unfällen im Straßenverkehr. Schichtarbeiter, die ohnehin mit ihrem Schlafrhythmus zu kämpfen haben, dürfte dies noch stärker betreffen. Was ist da schon eine Stunde mehr Sonne am Abend? Bei den Kühen seien die Auswirkungen dank automatischer Melkmaschinen und künstlichen Lichts hingegen nicht mehr relevant, argumentiert die EU. Doch auch Tiere haben eine innere Uhr und orientieren sich an ihr. Betriebe ohne Hightech verwirren ihre Kühe also weiterhin zweimal im Jahr.

Wer jedoch nur rein wissenschaftlich für oder gegen die Sommerzeit plädiert, kommt in der Debatte nicht weiter. Bei der Zeitumstellung geht es um Emotionen. Die Frage ist nicht unbedingt, ob Menschen die Uhr umstellen sollten, sondern, ob sie es wollen. Viele empfinden es als lästig, im Haus, im Auto und am Arbeitsplatz alle nicht funkgesteuerten Uhren umzustellen; daran zu denken, ob sie ab dem Wochenende eine Stunde länger oder kürzer schlafen können; zu überlegen, ob der Zug nun um drei Uhr fährt oder nicht. Und natürlich die Frage, in welche Richtung sie die Zeiger dieses Mal drehen müssen.

Nicht umsonst war die Website, mit der die EU ein Stimmungsbild erstellen wollte, kurz nach ihrer Freischaltung Anfang Juli am Boden – zu viele Bürger in der EU wollten gleichzeitig ihre Ansicht teilen. Mehr als 4,6 Millionen Menschen haben insgesamt abgestimmt. Ein absoluter Rekord im Vergleich zu früheren Bürgerbefragungen, wenn auch nicht repräsentativ. Doch die Umfrage gibt eine Richtung für die Entscheider in Brüssel vor. Hoffentlich sehen sie, wo die Zeitumstellung hingehört: in die Vergangenheit.