Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz geben sich nach Abschluss der Sondierungsgespräche die Hand. Nun stehen die Koalitionsverhandlungen an. (dpa)

So schlecht sind 56,4 Prozent doch auch wieder nicht! Die Zustimmung der SPD-Delegierten zur Großen Koalition ist immerhin höher, als es die Zustimmung der Wähler zu SPD, CDU und CSU am 24. September war.

Lässt man den Galgenhumor einmal beiseite, stellt sich ganz ernsthaft die Frage, was denn das Leitmotiv von Groko Nummer vier werden könnte. Es müsste ja etwas sein, das viele Wähler mit den harsch abgestraften Volksparteien versöhnt. Zudem muss es ambitioniert genug sein, um abermals so ein Mega-Bündnis zu rechtfertigen, das der parlamentarischen Demokratie eigentlich überhaupt nicht guttut. Schließlich muss es dieses Land die kommenden Jahre stabilisieren. Nachrangig ist erst einmal, ob das nun ein Zwei-, Drei- oder Vierjahresplan wird, den man als Koalitionsvertrag präsentieren will.

Sieht man sich die Kernthemen der sogenannten Volksparteien an, dann wird schnell klar, auf was es hinausläuft: Sicherheit und Gerechtigkeit. Dabei ist das „und“ relativ, denn man wird in zähem Ringen immer das Eine gegen das Andere zugestehen: Akzeptiert Ihr die Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen, dann nehmen wir hin, dass die anlasslose Befristung von Arbeitsverträgen verboten wird.

Das muss man nicht gleich als Basarpolitik verunglimpfen. Es ist vielmehr völlig normal, dass jeder Partner in der angestrebten Dreier-Koalition versucht, möglichst viele seiner eigenen Inhalte durchzubringen. Noch wichtiger: dass man möglichst nur das schluckt, was vermutlich auch dem eigenen Anhang zu vermitteln ist. Das gilt für die SPD noch mehr als für CDU und CSU, denn schließlich muss bei ihr am Ende noch ein Mitgliederentscheid den ausverhandelten Koalitionsvertrag absegnen. Partei-intern haben nämlich auch die Sozialdemokraten Schwierigkeiten, das Wesen einer repräsentativen Demokratie in Gänze zu akzeptieren.

Es gibt auch Schnittmengen zwischen SPD und CSU

Die beiden genannten Themen zeigen, wo und wie man Mitglieder und Anhänger mitnehmen könnte. Die Willkommenskultur der uneingeschränkt offenen Arme ist nämlich auch bei vielen SPD-Wählern keine Herzensangelegenheit, das ist eher so ein Grünen- und Linken-Ding. Wenn man die Obergrenze der CSU akzeptiert – unter Ausschluss der Asylbewerber – und dafür über ein echtes Zuwanderungsgesetz verhandelt, ist das doch ein Deal. Letzteres wiederum ist auch vielen Unionswählern vermittelbar, wenn die Kriterien nur klar und hart genug sind. Bewährte internationale Beispiele von Australien bis Kanada gibt es ja.

Mit Sicherheit und Ordnung wiederum kann man auch bei gestandenen Sozis punkten, Heinz Buschkowsky und Otto Schily lassen grüßen. Der ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln hat früh die Grenzen von Multi­kulti benannt, während uns der ehemalige RAF-Anwalt als Bundesinnenminister mehrere Sicherheitspakete bescherte. Offenbar reichte deren Inhalt aber nicht: Die skandalösen Abstimmungspannen zwischen den Behörden im Fall Anis Amri, des Weihnachtsmarkt-Mörders von Berlin, haben parteiübergreifend die Wähler empört. Es gibt eben auch Schnittmengen zwischen SPD und CSU.

Erst recht natürlich zwischen dem Arbeitnehmerflügel der CDU und der SPD. Das war schon vor Jahren bei der Debatte über den Mindestlohn zu spüren: Auf CDU-Parteitagen hatten etliche Delegierte Probleme, christliche Nächstenliebe und einen Stundenlohn von weniger als vier Euro für Friseurinnen in Ostdeutschland unter einen Hut zu bringen. Da geht also noch etwas beim Arbeitsrecht: Unter Job-Hopping wegen grundloser Befristungen leiden Arbeitnehmer aus allen politischen Lagern; ein Rückkehrrecht in Vollbeschäftigung ist für bürgerliche wie für linke Mütter erstrebenswert.

Selbst beim Geld sind Einigungen vorstellbar. Die SPD könnte etwa leicht durchsetzen, dass der Verteidigungsetat keinesfalls auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigt. Erstens ist Militär sowieso unpopulär und zweitens will auch Peter Altmaier – oder wer immer Wolfgang Schäuble als Finanzminister beerbt – vor allem die schwarze Null verteidigen. Und die Sozis geloben dafür, das Wort Vermögensteuer bis zum nächsten Wahlkampf nicht mehr in den Mund zu nehmen.

Was für eine Ironie: Die Sozialdemokratisierung der Union wird mithilfe von Andrea Nahles und Co. rasch fortschreiten – zugunsten von SPD-Versprechen, aber zulasten des Profils beider Partner. Fehlen werden natürlich liberale Ziele wie Steuerentlastung, Entbürokratisierung, Deregulierung etc. Aber deren Anwalt hat ja gewissermaßen sein Mandat niedergelegt.

