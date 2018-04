Er steckt in einem Dilemma, und es wird ihn durch seine gesamte Amtszeit verfolgen: Hubertus Heil hat die leidige Debatte um Hartz IV schon nach wenigen Tagen als SPD-Arbeitsminister voll erwischt. Es ist so etwas wie ein Menetekel, ein Warnzeichen für Heil. Auf ihn besonders kommt es an.

Gab sich die Partei bei seiner Vorgängerin Andrea Nahles noch mit der Durchsetzung von sozialdemokratischen Herzensangelegenheiten wie der Einführung des Mindestlohns oder der abschlagsfreien Rente mit 63 zufrieden, so wird Heil an Größerem gemessen. Er muss nämlich nicht nur unter Beweis stellen, dass die SPD in den nächsten vier Jahren erfolgreich mitregiert. Er vor allem muss dafür sorgen, dass sie wieder als maßgeblicher Garant für soziale Gerechtigkeit wahrgenommen wird. Eine Quadratur des Kreises, die der SPD bisher in einer Regierung Merkel nie gelungen ist.

Das Arbeitsministerium wurde unter Nahles zwar auch zum erhofften Schlüsselressort, es nutzte aber nichts. Nach der verheerenden Wahlniederlage hatte sich die SPD unter Martin Schulz deshalb für den Weg in die Opposition entschieden. Das eigene Profil in Konkurrenz zur CDU/CSU runderneuern, um dann die Union mit mehr Überzeugungskraft politisch zu stellen, so hätte es für die SPD laufen sollen.

Tat es aber nicht, und es hat die Partei fast zerrissen bei dieser Konfrontation mit den politischen Realitäten. So ist es kein Wunder, dass sich gleich zu Beginn der Regierungszeit die SPD wieder einmal selbst geißelt. Herhalten muss das Dauerstreitthema Hartz IV. Die schmerzhaften Arbeitsmarktreformen, die Gerhard Schröder, der SPD-Kanzler, am 14. März vor 15 Jahren unter der harmlos klingenden Bezeichnung Agenda 2010 im Deutschen Bundestag ankündigte und dann auch umsetzte, sind für die überwiegende Mehrheit der SPD-Mitglieder bis heute Ursache ihres Niedergangs. Nun, in einer Zeit, in der die Partei kämpfen muss wie nie, um überhaupt politisch sichtbar zu bleiben, möchten sich viele Sozialdemokraten endgültig lösen von diesem ungeliebten Schröder-Erbe.

Hubertus Heil aber windet sich. Er mag den schicksalhaften Begriff am liebsten gar nicht aussprechen, redet nur von der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“, weil das nun mal die Fachbezeichnung sei. Und er flüchtet sich in wolkige Formulierungen, spricht von „konkreten und machbaren Lösungen“, die auch der „Lebensrealität der Menschen“ entsprechen würden. Immerhin hat der neue Arbeitsminister aber schnell klar gemacht, dass er von den lauten Rufen aus den eigenen Reihen nach einem solidarischen Grundeinkommen nichts hält.

Zu Recht, denn der Weg, über staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen einen Teil der Hartz-IV-Empfänger in gemeinnützige, sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen, mag sich zwar verlockend anhören, ist aber kaum umzusetzen. Woher sollen diese Jobs kommen? Wie, und vor allem, wie lange soll das finanziert werden? So verständlich der Wunsch in Teilen der SPD auch ist, endlich den Abgesang auf Hartz IV anzustimmen, mit der Forderung nach einer staatlichen Wegsubventionierung schafft sie nur neue Probleme.

Das heißt aber nicht, dass die Debatte über die Zukunft von Hartz IV überflüssig wäre, im Gegenteil. Heil tut nicht nur aus innerparteilichem Druck gut daran, an neuen Lösungen zu arbeiten. Als Hartz IV Anfang 2005 in Kraft trat, waren in Deutschland fast 4,9 Millionen Arbeitslose registriert. Es war die Krise auf dem Arbeitsmarkt, die Schröder zur Agenda 2010 trieb. Arbeitskosten senken, die Wettbewerbsfähigkeit stärken – das war sein Konzept. Er wählte die Rosskur, und sie führte zu sozialen Verwerfungen, aber sie war wirksam. Seitdem hat sich die Arbeitslosenzahl halbiert, die Wirtschaft brummt.

Doch Langzeitarbeitslose gibt es immer noch, 845 000 der insgesamt 2,4 Millionen Arbeitslosen sind länger als ein Jahr ohne Job. Heils angekündigter Weg, sie verstärkt über mehr Qualifizierung und Lohnzuschüsse fit für den ersten Arbeitsmarkt zu machen, ist zwar altbekannt; er ist jedoch immer noch besser, als pauschal gemeinnützige Arbeit zu subventionieren.

Reformbedarf gibt es aber vor allem bei der arbeitsmarktpolitischen Förderung von Hartz-IV-Empfängern. Wie kann es sein, dass die Bundesagentur für Arbeit nach eigenen Angaben aus ihrem Budget nur 38 Prozent für die Eingliederung, jedoch 62 Prozent für die Verwaltung ausgibt? Diese Missstände gilt es abzustellen. Die SPD kann also ihre soziale Kompetenz ab sofort unter Beweis stellen. Dann könnte sich auch die Debatte um Hartz IV schnell erübrigen.