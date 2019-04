Ex-Bürgermeister Henning Scherf prognostiziert für die Bremer Bürgerschaftswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. (Frank Thomas Koch)

Herr Scherf, der jüngsten Umfrage zur Bremer Bürgerschaftswahl zufolge liegt die CDU vorn. Was muss die SPD tun, damit sich daran noch etwas ändert?

Henning Scherf: Die früheren Wahlen haben wir in den Arbeiterquartieren gewonnen. Da müssen wir wieder hin, um die Leute zu erreichen, die von der wirtschaftlichen Entwicklung bedroht sind. Wir müssen uns in die Ecken trauen, in die das schicke Aufsteigermilieu nicht schaut. Die SPD gehört da hin, wo es wehtut, wo sich auch Verlierer ver­sammeln.

Ja, natürlich, das will ja auch die CDU. Fakt ist, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird. Entscheidend ist daher für die SPD, was die Alternativen sind. Sie wird jedenfalls nicht als Juniorpartner in eine Große Koalition gehen, wenn sie eine andere Mehrheit bilden kann.

Momentan bemühen sich alle, koalitionsfähig zu bleiben. Die Linke sehe ich definitiv auf dem Sprung in die Koalition, auch CDU und Grüne orientieren sich dahin. Es kommt darauf an, wer am Schluss den Ausschlag gibt. Die SPD ist seit Jahren koalitionserfahren und daher pragmatisch genug, das Beste aus dem Ergebnis zu machen.

Ich glaube, sowohl die Bremer SPD als auch die CDU müssen wegen der Großen Koalition auf Bundesebene Verluste hinnehmen. Zweitrangig ist, dass Carsten Sieling noch keinen Wahlkampf als Spitzenkandidat geführt hat, also Neuland betritt.

Es hat mich erstaunt, dass er sich auf dieses Unternehmen eingelassen hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er geahnt hat, was das an Zeit, Nerven und Rücksichtnahme kostet. Er will der Unkonventionelle sein und sagt selbst, dass er sich in seine Rolle noch reinfinden muss.

Das wäre die Fortsetzung der Serie der schlechten Wahlergebnisse, obwohl die Bremer SPD eigentlich Hoffnungsträger ist. Aber: Sie liegt immer noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Darum hoffen natürlich alle, dass es ein Signal in die richtige Richtung gibt. Wenn das nicht gelingt, ist es eine weitere herbe Enttäuschung, mehr aber auch nicht.

Nein, die Bremer stimmen ja nicht über die Bundespolitik ab. Die SPD wird in einer Art Halbzeitbilanz im Herbst einen Kassensturz machen, darauf konzentrieren sich alle. Die drei Wahlen in den neuen Bundesländern, die in diesem Jahr noch kommen, sind viel wichtiger und dramatischer als die Bremer Wahl. Trotzdem, wenn es in Bremen gut geht, ist das ein Hoffnungszeichen.

Die Äußerung fand ich völlig daneben. Aus dem Amt zu scheiden und über seine Nachfolger herzuziehen, ist schlechter Stil. Dass diese alten Herren ungefragt politische Kommentare abgeben, ist gruselig. Auch Klaus von Dohnanyi ist einer von denen, die es nicht sein lassen können, sich Journalisten aufzudrängen, um den Eindruck zu erwecken, sie seien die Schlausten im Land. Das ist unsolidarisch.

Wir müssen in großer Sorge um unser demokratisches, parlamentarisches Projekt sein. Doch diese großartige Geschichte muss weitererzählt werden. Das geht auch über die SPD hinaus. Ich drücke den Demokraten die Daumen und möchte, dass wir auf all dieses rechte Gerede eine überzeugende Antwort finden. Es wäre wunderbar, wenn es bei der Europawahl eine große europäische Mehrheit gibt, die sagt: Wir denken nicht wie Viktor Orbán und die Polen, wir sind Nachbarn, die friedlich miteinander leben wollen. Die Chancen stehen dafür gut, weil das Entsetzen über das, was die Briten mit ihrem Land machen, viele Menschen auf dem Kontinent erreicht hat.

Das denke ich nicht. Ich glaube, dass sich die vielen gutwilligen Leute, die sich nicht in nationalistische und rassistische Schmollwinkel zurückziehen wollen, bei diesen Wahlen durchsetzen werden. Auch, weil ich den Eindruck habe, dass die AfD ihren Zenit überschritten hat.

Sie kommen mit ihren Neonazis nicht klar. Die werden sie nicht los, obwohl sie immer wieder erklären, dass sie nichts mit denen zu tun haben wollen. Die AfD hat sich nach rechts überhaupt nicht sortiert. Und sie haben viele Binnenprobleme, allein die Spendengeschichte. Das war mal ihr Wahlkampfthema gegen die Parteien im Bundestag! All das wird dazu beitragen, dass diese Partei nicht an Wählern wächst, sondern schrumpft.

Mehr zum Thema Genossen vor Bürgerschaftswahl kämpferisch Bremer SPD beschließt "Regierungsprogramm" Die Delegierten der SPD Bremen haben am Samstag beim Landesparteitag in Vegesack das Programm für ... mehr »

Wir haben – anders als die CDU, die PDS und die Liberalen – von Anfang an gesagt, dass wir mit der SED nichts am Hut haben. Wir wollten eine klare Grenze ziehen. Vor allem in Sachsen ist sie gegen frühere SED-Politiker, die dann in die PDS und Linke übergingen, eine harte Linie gefahren. Das hat sie leider kurz gehalten. Zum anderen haben wir immer noch nicht die Biografien und Lebensperspektiven in Ost und West auf das gleiche Niveau gebracht. Im Westen wird man schneller aufsteigen als im Osten; im Osten machen viele Karriere, die aus dem Westen kommen. In diesem historischen Prozess, in dem zwei über Jahrzehnte feindlich gegenüberstehende Gesellschaften zusammenschmelzen, wartet noch ein großes Stück Arbeit auf uns.

Wir haben nicht das Problem, uns von den Grünen abgrenzen zu müssen. Unsere Konkurrenz zu anderen Parteien in allen Ehren, aber was uns als große Aufgabe ins Haus steht, ist das Wiedergewinnen der Nichtwähler, die resigniert haben. Wir sind eine linke Partei, wir haben die kleinen Leute zu vertreten, die bedroht sind. Wir sind die Partei, die ihnen Schutz bietet. Wir wollen nicht, dass sie abgehängt und übersehen werden. Das muss man gerade bei Wahlen nach vorne schieben.

Die SPD und CDU in Berlin wissen, dass sie positive Erfolge brauchen. Und die kriegen sie nur, wenn sie die Legislaturperiode durchhalten. Daher gehe ich davon aus, dass die Große Koalition noch die zweieinhalb Jahre bestehen bleibt, bis es für beide Parteien einen Neuanfang geben wird.

Zur Person

Henning Scherf ist seit 1963 SPD-Mitglied und war von 1995 bis 2005 der Bürgermeister Bremens. Der 80-jährige Jurist ist Schirmherr mehrerer karitativer Projekte, außerdem schreibt er Bücher übers Älterwerden.