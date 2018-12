Fügt Sarrazin der SPD wirklich so schweren Schaden zu, dass ein Rausschmiss begründet wäre? (Kay Nietfeld/dpa)

Seine Bücher sind Bestseller, heißen „Deutschland schafft sich ab“ oder „Feindliche Übernahme“ und sie polarisieren. Der Autor, Thilo Sarrazin, seit 45 Jahren SPD-Mitglied und einst auch Berliner Finanzsenator. Seine Kernthese: Durch die Zuwanderung von immer mehr Menschen muslimischen Glaubens droht eine Spaltung der Gesellschaft.

Damit bringt Sarrazin regelmäßig nicht nur die Öffentlichkeit in Wallung, sondern auch seine Partei. Die möchte ihn am liebsten loswerden, doch ist sie dabei schon zweimal auf die Nase gefallen. Jetzt soll das dritte Parteiausschlussverfahren endlich dafür sorgen, dass Sarrazin sich nicht mehr Genosse nennen darf. Ausgang auch diesmal offen. Und warum das alles? Fügt Sarrazin der SPD wirklich so schweren Schaden zu, dass ein Rausschmiss begründet wäre? Längst ist der Volkswirt als Autor bekannter denn als sozialdemokratischer Politiker. Warum also sollte man ihm das Parteibuch wegnehmen?

Die SPD verkämpft sich erneut. Statt sich darauf zu beschränken, Sarrazin mit offenem Visier argumentativ zu widerlegen, wagt sie erneut den juristischen Weg. Doch zu Recht liegen die Hürden für einen Parteiausschluss sehr hoch, um nicht Tor und Tür zu öffnen für den Rauswurf missliebiger Mitglieder. Wie sehr eine solche Aktion deshalb zum Bumerang werden kann, hat die SPD 2010 und 2011 erfahren – Thilo Sarrazin ist immer noch Genosse und schlachtet das genüsslich aus. Die SPD hat wahrlich andere Sorgen, als sich an ihm abzuarbeiten.