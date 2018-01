Sigmar Gabriel beim Abschluss des Landesparteitages der SPD. (dpa)

Es dauert eine Weile, bis Sigmar Gabriel Fahrt aufnimmt. In der Rede des geschäftsführenden Vizekanzlers vor den gut 100 Parteitagsdelegierten im Harz-Städtchen Wernigerode geht es zunächst um die Zukunft der SPD, um die Erneuerung der Partei, um Europa und erst dann auch um die große Koalition. Die Dynamik hält sich für die Verhältnisse des begnadeten Redners Gabriel erst einmal in Grenzen, der Applaus auch. Aber dann steigt der frühere SPD-Chef zu einer zweiten Runde in den Ring.

Der Grund, noch einmal ans Rednerpult zu treten, ist der 20-jährige Florian Lüdtke aus Möser bei Magdeburg. Der stellvertretende Vorsitzende der Jungsozialisten in Sachsen-Anhalt wirft Gabriel in einer Gegenrede vor, „um den heißen Brei“ zu reden. Allenfalls der Europa-Teil der Sondierungsvereinbarung mit CDU und CSU sei sozialdemokratisch. „Dann haben wir wirklich nur noch Punkte der Schwarzen drin“, sagt er.

Gabriel nimmt die Vorlage dankbar an und verteidigt die Beschlüsse der Sondierer – sogar einen, der von der CSU durchgesetzt wurde: Die umstrittenen Flüchtlingszahlen von 180 000 bis 220 000 im Jahr, die noch für verkraftbar gehalten werden – und für die Jusos eine Obergrenze darstellen. Gabriel fragt, wer in der SPD eigentlich mehr Flüchtlinge aufnehmen möchte. „Es ist weder eine kluge Haltung zu sagen: Wir wollen gar keine Flüchtlinge. Aber es ist übrigens auch nicht klug zu sagen: Es ist egal wie viele kommen. Beides ist falsch“, sagt er.

Juso-Chef Kevin Kühnert. (Klaus-Dietmar Gabbert, dpa)

Die Jusos sind gegen die GroKo

Aus seiner Sicht hat die SPD das Flüchtlingsthema im Wahlkampf massiv unterschätzt. Solche Fehler sind für Gabriel die Ursache für den Absturz der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl, auf gerade noch 20 Prozent, nicht die vier zurückliegenden Jahre der großen Koalition.

Dass Gabriel am Tag eins nach den Sondierungen mit der Union in Sachsen-Anhalt bei einem ersten Stimmungstest an der Basis für die große Koalition wirbt, ist Zufall. Er hat schon vor der Terminierung der Gespräche mit CDU und CSU zugesagt. Parteichef Martin Schulz, der ebenfalls eingeladen war, verzichtete daraufhin.

Gabriels Gegenspieler beim Parteitag ist Juso-Chef Kevin Kühnert. Er gilt als Speerspitze der Groko-Gegner. Die Jungsozialisten waren schon vor der Sondierung einhellig gegen die große Koalition. Und Kühnert kündigte bereits vor dem Abschluss der Verhandlungen an, bis zum Parteitag am 21. Januar in Bonn auf Deutschlandtour gegen ein Bündnis mit der Union zu gehen.

Er zählt den Delegierten die Punkte auf, die es nicht in das Sondierungspapier geschafft haben. Allen voran die Bürgerversicherung und die Erhöhung des Spitzensteuersatzes. „Lasst Euch nicht kirre machen“, ruft er den Koalitionsskeptikern zu. Er wirbt für einen Wettstreit der Argumente.

Der Kampf, den Kühnert und seine Jusos führen, erinnert ein wenig an David gegen Goliath: Der Gegner wirkt übermächtig. Im Parteivorstand stimmten nur sechs von 40 Mitgliedern gegen die große Koalition, also gerade einmal 15 Prozent. Prominente Groko-Skeptiker wie der nordrhein-westfälische Landeschef Michael Groschek oder die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sind inzwischen klar auf Linie der Parteispitze. Alle SPD-Bundesminister sind dafür, überhaupt alle prominenten Sozialdemokraten.

Zeichen der Spaltung

Ihnen stehen Kühnert, seine Jusos und einzelne weitere Parteilinke wie Hilde Mattheis gegenüber. Ein ungleicher Kampf. Und dennoch einer mit ungewissem Ausgang. Die Abstimmung auf dem Parteitag der SPD Sachsen-Anhalt – die erste überhaupt – fällt denkbar knapp aus und anders, als von der Führung erhofft: 52 zu 51 gegen eine Groko.

Es ist ein Zeichen, wie gespalten die SPD ist. Die konkreten Auswirkungen auf den Bundesparteitag in Bonn sind allerdings marginal. Sachsen-Anhalt stellt nur sieben Delegierte. Und die müssen sich an das Votum des Landesparteitags nicht zwingend halten.

In Bonn stimmen am Sonntag in einer Woche 600 Delegierte ab. Ginge es nach Gabriel, könnte man sich den Bundesparteitag auch ganz sparen. Seiner Meinung nach sollte die Entscheidung nicht bei ein paar hundert Funktionären, sondern bei den rund 450 000 SPD-Mitgliedern liegen. Der Mitgliederentscheid findet aber erst nach den Koalitionsverhandlungen statt.

Gabriel hält das für falsch: „Entweder wir sind für Basisdemokratie, dann müssen es die Mitglieder entscheiden, oder wir sind dagegen. Ich habe keine Angst vor den Mitgliedern.“ Diese Haltung ist wohl auch darin begründet, dass die meisten in der SPD den Parteitag für die höhere Hürde halten. Für Kühnert und Konsorten sind die Tage bis Bonn deswegen die entscheidenden. Der Juso-Chef hat diese Woche volles Programm. Bei David gegen Goliath hat schließlich auch der vermeintliche Schwächere gesiegt