Keine Frage, die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland produzieren hochkarätigen Journalismus: politische Magazine mit investigativem Ansatz, anspruchsvolle Kultursendungen von „aspekte“ über „druckfrisch“ bis „ttt“, unterhaltsame Wissensvermittlung in „Leschs Kosmos“, „Terra X“ oder „ZDF History“, nicht zuletzt ausführliche Nachrichtensendungen und aufwendige Dokumentationen. Und doch blickt man an der Spitze der Anstalten nervös auf die Schweizer Volksabstimmung an diesem Sonntag: Dort geht es um die Abschaffung der Rundfunkgebühren.

In der Kritik stehen zunächst weniger die Produkte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als vielmehr die Art und Weise, wie sie finanziert werden: durch Gebühren, die jeder Haushalt mit einem Empfangsgerät zu entrichten hat. Egal, ob das Angebot nun konsumiert oder ignoriert wird. Das gilt für Deutschland ebenso wie für die Schweiz.

Wer deshalb von Zwangsgebühr spricht, wird aus den Anstalten empört belehrt, dass dies ein „Kampfbegriff“ sei. Gerne wird noch das Adjektiv „rechtspopulistisch“ vorgeschaltet. Das kontern dann wieder jene, die bei vollem privaten Risiko in den Wettbewerb mit den Länderanstalten oder dem ZDF eintreten. Georg Kofler, der einst Pro Sieben und Premiere aufbaute, stellt klar: „Zwangsgebühr ist kein Kampf.begriff, sondern eine Sachverhaltsaufklärung!“

Dem muss man sich anschließen, wenn man die Verteidigungslyrik auf ihren prosaischen Wahrheitsgehalt abgeklopft hat. Denn die Entscheider und Prominenten der öffentlich-rechtlichen Sender wehren sich vor allem mit drei Überlebenslügen gegen jeden Versuch, ihre Finanzierung grundsätzlich infrage zu stellen:

- Nur wir bedienen sämtliche Bevölkerungsgruppen, und nur wir sind dazu auch in der Lage.

- In Ländern ohne öffentlich-rechtliches Rundfunksystem ist die Demokratie gefährdet, und nur dieses System kann Populismus eindämmen.

- Erst die Gratisangebote der Verlage im Netz haben die Preise für guten Journalismus versaut.

Keine dieser Behauptungen ist haltbar. Legt man etwa das Ergebnis der jüngsten Bundestagswahl zugrunde, dann haben wir in der Bevölkerung eine eindeutige Mitte-Rechts-Mehrheit: Union, FDP und AfD kamen zusammen auf 56,3 Prozent der Stimmen, Rot-Rot-Grün auf 38,6 Prozent.

Dieses Verhältnis findet sich aber keineswegs bei den Moderatoren der Nachrichtensendungen und politischen Magazine wieder. Tatsächlich gibt es seit Gerhard Löwen-thal bei den Öffentlich-Rechtlichen niemanden mehr, der eine dezidiert konservative Haltung verkörpert. Löwenthal moderierte seine letzte Sendung 1987, er starb 2002. Auch entschieden marktliberale Positionen werden in den Kommentaren von ARD und ZDF nie vertreten, sondern höchstens gelegentlich von Talkshow-Gästen geäußert.

Guter Journalismus kostet Geld

Angesichts dessen ist es sehr verwegen, die Öffentlich-Rechtlichen als Garanten von Demokratie, Pluralismus und Meinungsfreiheit zu sehen. Wenn WDR-Intendant Tom Buhrow nahelegt, dass eine Art US-ARD womöglich einen Präsidenten Donald Trump verhindert hätte, ist das hanebüchen. Hat denn die öffentlich-rechtliche BBC, quasi die historische Taufpatin der ARD, den Brexit verhindert? Warum hat trotz MDR jeder vierte Sachse AfD gewählt?

Im Gerangel um die Gebühren sticht das Argument, dass guter Journalismus eben auch Geld kostet. Geradezu dreist ist jedoch die Behauptung, dass die Zeitungs- und Magazinverlage die Preise versaut hätten, weil sie Inhalte kostenlos im Internet anbieten. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, denn natürlich sind 17,50 Euro im Monat für das Angebot von ARD und ZDF ein Dumpingpreis. Kein Zeitungsabo kann dann mithalten. Das geht nur mit sehr viel Masse, und die Zwangsgebühren garantieren ebenso hohe wie stabile Einnahmen.

Wenn jeder Autobesitzer in Deutschland gezwungen wäre, sich als erstes einen Golf zu kaufen und dieses Modell auch lebenslang zu fahren, könnte VW seinen Bestseller sicher für weniger als 10.000 Euro anbieten. Vergleichbare Modelle von BMW, Mercedes oder Opel blieben aber doppelt so teuer. Weit gerechter wäre es also, allen Sendern statt Zwangsgebühren unbeschränkten Zugang zum Werbemarkt zu gewähren. Zudem könnte man eine Zusatzfinanzierung durch Spenden gestatten. Erstens funktioniert das in den USA und zweitens machen wir das ja auch bei unseren Parteien, ohne um den Bestand der Demokratie zu fürchten.

