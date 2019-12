US-Präsident Donald Trump. (Andrew Harnik/dpa)

Vor der Ära Donald Trumps galt einmal der Satz, dass jeder das Recht auf seine Meinung hat, nicht aber auf seine eigenen Fakten. Am Ende eines turbulenten Jahres in Washington scheint sich etwas anderes durchzusetzen. Demnach behauptet die Regierung ihre eigene Wirklichkeit, selbst wenn die Fakten im Weg stehen. Dieser Trend kulminierte zuerst in der Russland-Affäre und nun im Impeachment des Präsidenten.

In beiden Fällen erwies sich Trump als treibende Kraft hinter einer Orwellschen “Neusprech”-Kampagne, die darauf abzielt, missliebige Realitäten umzudeuten. In dieser Fantasiewelt wird Sonderermittler Robert Mueller zum obersten Inquisitor einer vom FBI veranstalteten Hexenjagd gegen einen, der angetreten ist, den Sumpf in Washington auszutrocknen.

Geschworenengerichte haben im zurückliegenden Jahr den ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort, Trumps langjährigen “Fixer” Michael Cohen und den Intimus des Präsidenten, Roger Stone in der Russland-Affäre für schuldig befunden. Der Abschlussbericht Muellers führt im Detail aus, wie Trump im Wahlkampf die Hilfe aus Russland willkommen hieß und später alles tat, die Justiz zu behindern. Trotzdem verkauft sich der Präsident wahlweise als Unschuldslamm oder als Opfer.

Mit seinem neuen Justizminister William Barr fand Trump einen allzu willigen Verbündeten, der aktiv an der Umdeutung der Wahrheit mitwirkte. Angefangen bei der grob in die Irre führenden Zusammenfassung der Ergebnisse des Mueller-Reports bis hin zu Ermittlungen gegen die Ermittler.

Missbrauch der Macht des Präsidenten

Dasselbe Muster wiederholte Trump, als ein Whistleblower im August Alarm schlug, wie er die Macht des Präsidenten der USA missbrauchte, von einer fremden Regierung Wahlkampfmunition gegen einen politischen Opponenten daheim abzupressen. Und nicht nur das. In seiner Kampagne gegen die Wahrheit wollte er den neuen Präsidenten der Ukraine dazu nötigen, den Aggressor Russland zu entlasten und stattdessen sein eigenes Land als Urheber der Einmischung in die Präsidentschaftswahlen 2016 zu bezichtigen.

Auf frischer Tat erwischt, lieferte Trump ein Musterbeispiel für Orwellsches “Doppeldenk”. Er habe ein “perfektes Telefonat” mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyji gehabt. Sein Wahlkampfteam ließ T-Shirts mit der Aufschrift drucken: “Lest das Transkript”. Wer das ohnehin schon geschönte Memorandum des Telefonats liest, findet dort schwarz auf weiß, wie Trump den von den USA abhängigen Präsidenten achtmal auffordert, Ermittlungen gegen seinen politischen Konkurrenten Joe Biden einzuleiten.

Perfekt? Wohl kaum. Zumal Trump seine Macht missbrauchte, indem er Militärhilfe zurückhielt und ein Treffen im Weißen Haus von “Ermittlungen” abhängig machte. Das ist nichts anderes als Erpressung. Der seit Januar bestehenden neuen Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus blieb nichts anderes übrig, als ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, das kurz vor Weihnachten im dritten Impeachment eines Präsidenten in der Geschichte der USA mündete.

In der Sache haben weder der Präsident noch seine Verteidiger substanziell etwas entgegenzuhalten. Umso mehr arbeiten sie an einer Umdeutung der Wahrheit. Sie verwandeln den Präsidenten, der Wahlkampfhilfe gegen Joe Biden erpressen wollte, in einen aufrechten Kämpfer gegen die Korruption. Einmal mehr präsentiert sich der Täter als Opfer.

Die kollektive Gehirnwäsche macht Fortschritte

Dass Trump bisher damit durchkommt, zeigt, wie die kollektive Gehirnwäsche Fortschritte macht. Die Wahrheit ist beliebig geworden. Fast jeder zweite Amerikaner kann laut einer Umfrage der Associated Press nicht sagen, ob präsentierte Informationen richtig oder falsch sind. Trump trägt seinen Teil dazu bei. Laut Fakten-Prüfer der „Washington Post“ verbreitete er in seiner Amtszeit 13.000 Falschaussagen, Halbwahrheiten oder Lügen.

Der Präsident hat das teuflische Genie, zu verstehen, welche Konsequenzen es hat, Lügen endlos zu wiederholen. Für Trumps Anhänger werden daraus Wahrheiten oder “Neusprech”. Einige Analysten vergleichen seine Bewegung mit einem Kult. Da sich die Republikaner zu Komplizen Trumps im Kampf gegen die Wahrheit gemacht haben, wird der Präsident den Impeachment-Prozess im Senat überleben. Den Demokraten fehlt bisher ein Rezept, der “Neusprech-” und “Doppeldenk-”Welt des Präsidenten etwas entgegenzusetzen. Die Wahlen im November sind vielleicht ihre letzte Chance, Trump zu stoppen. 2020 gerät so zum Schicksalsjahr der Demokratie in Amerika.