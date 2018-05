Die Deutsche Post wählt befristet Beschäftigte, die einen unbefristeten Vertrag erhalten sollen, nach Leistung aus. So weit, so gewöhnlich. Doch eine Leistung besteht nach dem bekannt gewordenen internen Kriterienkatalog darin, in zwei Jahren nicht länger als 20 Tage und nicht häufiger als sechs Mal krank geworden zu sein. Eine Operation, zwei hartnäckige Wintererkrankungen, und die Hoffnung auf Übernahme ist dahin.

Die Rechtfertigung der Post für den umstrittenen Kriterienkatalog ist scheinheilig: Da die Tätigkeit der Postboten körperlich anstrengend ist, müsse man überlegen, wer dieser langfristig gewachsen sei. Anders ausgedrückt: Der Konzern betreibt den Arbeitsschutz seiner Mitarbeiter nicht durch Maßnahmen der Entlastung, sondern durch Arbeitsplatzverlust. Wer nicht mehr arbeitet, der hat es dann auch nicht mehr im Rücken.

Alles zwar unerfreulich, aber üblich und vor allem arbeitsrechtlich nicht angreifbar, wie nun vielfach behauptet wird? Das ist mindestens zweifelhaft. Denn das Arbeitsrecht kennt das sogenannte Maßregelungsverbot. Der Arbeitgeber darf niemanden benachteiligen, weil der in zulässiger Weise seine Rechte ausgeübt hat. Als Nachteil wertet das Bundesarbeitsgericht aber auch das Vorenthalten eines Vorteils, beispielsweise eines unbefristeten Arbeitsvertrags, wenn dieser denn – ohne die Krankheit – zur Verfügung gestanden hätte. Davon ist bei dem bekannten Arbeitskräftebedarf der Deutschen Post auszugehen. Zwar ist krank zu sein an sich ein Zustand und kein Recht; bei Arbeitsunfähigkeit zu Hause zu bleiben und dabei Entgeltfortzahlung zu beziehen hingegen schon. Knackpunkt ist, dass die Ausübung der Rechte der wesentliche Beweggrund für das Vorenthalten des unbefristeten Vertrags gewesen sein muss. Die rechtliche Folge wäre zwar nicht der unbefristete Arbeitsvertrag, aber ein Anspruch auf Ersatz des wirtschaftlichen Schadens.

Wenn es noch eines Belegs über die kritikwürdigen Nebenwirkungen der sachgrundlosen Befristungen bedurft hätte, so liefert ihn die Deutsche Post nun frei Haus. Die gesetzliche Probezeit, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer erkennen sollen, ob sie die gegenseitigen Erwartungen erfüllen, beträgt sechs Monate. Die sachgrundlose Befristung verlängert, wie das Beispiel der Post zeigt, die Zeit der Erprobung, der Unsicherheit der Lebensplanung und der Angst vor Arbeitsplatzverlust bei Unfällen oder Krankheit um das Vierfache. Sie gehört abgeschafft, mindestens aber eingeschränkt. Im Koalitionsvertrag ist genau das vereinbart. Er wartet auf Umsetzung.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Bremer Kanzlei Dette, Nacken, Öğüt & Kollegen, die auf die Vertretung von Arbeitnehmern und Betriebsräten spezialisiert ist. Die Kanzlei ist Mitglied des deutschlandweiten Netzwerks der Arbeitnehmeranwälte.