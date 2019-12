Keiner hat Japan als Premierminister länger regiert als Shinzo Abe. (FRANCK ROBICHON/dpa)

Shinzo Abe dürften dieser Tage einige Gründe einfallen, stolz auf sich zu sein. Schon dass sich der mächtigste Mann Japans bis jetzt im Amt halten konnte, ist ein Erfolg. Mehrere unangenehme Affären – von Vorwürfen der Vetternwirtschaft bis zum Vertändeln der Rentendaten von mehr als einer Million Japaner – hat Premierminister Abe überlebt. Im Vergleich zu seinen Vorgängern besticht er noch immer durch einen autoritären, unbeirrten Auftritt. Und als wäre von Anfang an bekannt gewesen, dass sich dieser Mann oben halten würde, hob ihn das Magazin „The Economist“ schon im Frühjahr 2013, kaum ein halbes Jahr nach Amtsantritt, auf die Titelseite. Dort flog Abe im Supermankostüm durch die Lüfte.

Seit gut zwei Wochen hat der 65-jährige nun einen Superlativ zu bieten: Er regiert länger als alle seine Vorgänger. Zwar reichen dafür knapp acht Jahre, aber in der politischen Nachkriegskultur des ostasiatischen Landes, die für große Vorhaben nicht selten Neuwahlen erwartet und in der die Bürokraten oft mächtiger sind als ihr oberster Chef, verschleißen sich Premiers im Schnitt nach kaum zweieinhalb Jahren. Abe dagegen hat seit 2012 fünf Unter- und Oberhauswahlen überlebt.

Mächtigster Politiker der Nachkriegszeit

Nie hatte Japan in seiner Nachkriegszeit einen mächtigeren Politiker. In der konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) ist Abe die unangefochtene Nummer eins, auch die Opposition kann ihm seit Jahren nicht mehr gefährlich werden. Was aber am Stolz Abes nagen dürfte: Seine Bilanz als Regierungschef fällt bis jetzt bescheiden aus. Misst man ihn an seinen eigenen Zielen, läuft Abe mittlerweile sogar Gefahr, selbst als Japans dienstältester Regent als einer der erfolglosesten in die Bücher einzugehen.

Eine angekündigte Wiederbelebung der Wirtschaft bleibt Abe bis heute schuldig. Dafür hat er die Staatsschulden weiter steigen lassen, auf fast 240 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Auch Abes Versuch, auf internationaler Ebene eine multilaterale Handelsordnung wiederzubeleben, ist ergebnislos geblieben. Und sein für ihn wichtigstes Ziel einer Verfassungsänderung, mit der er Japan militärisch aufrüsten und insbesondere gegen das aufstrebende China stärken will, ist derzeit wegen fehlender Mehrheiten wieder in weite Ferne gerückt.

Die politische Vision Shinzo Abes ist schnell erklärt. Ihm schwebt ein Japan vor, das in der Welt eine kräftige Stellung einnimmt und als regionaler Hegemon Einfluss im pazifischen Raum ausübt, daheim gestärkt durch einen starken Staat. Andere Politikbereiche sind diesem höheren Ziel untergeordnet.

Die eigentliche Hürde zu seiner Vorstellung vom Ideal-Japan, wie er es in seinem Buch „utsukushii kuni e“ (Hin zu einem schönen Land) beschreibt, sieht Abe ohnehin nicht in Finanzen. Größter Dorn im Auge ist ihm der weltweit einzigartige Passus, den die im Zweiten Weltkrieg siegreichen USA im Jahr 1946 dem in Trümmern liegenden Japan in dessen neue Verfassung schrieben. Artikel 9 sagt wörtlich: „Das japanische Volk entsagt dem Krieg als souveränem Recht der Nation sowie der Abschreckung oder der Nutzung von Gewalt als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte.“

Abe schwächt demokratische Prinzipien

Wäre Japan aber von der Pazifismusklausel befreit, dann könnte es seine Selbstverteidigungskräfte offiziell Militär nennen und hätte weniger Rechtfertigungsdruck bei Aufrüstung. Dann dürften japanische Soldaten in Auslandseinsätzen nicht nur Sandsäcke und Wasserkanister tragen, sondern auch Waffen. Dann könnte man gegenüber China eine Politik der Abschreckung fahren. Da die Mehrheit der Japaner aber gegen eine Änderung der Verfassung ist, arbeitet Abe seit Jahren daran, die demokratischen Prinzipien zu schwächen, durch die an ihm auch Kritik geübt werden kann.

Zudem brachte Abe ein Gesetz durchs Parlament, das es der Regierung seither ermöglicht, Themen zum Staatsgeheimnis zu erklären. Whistleblowing und Berichterstattung darüber können seitdem mit Gefängnis bestraft werden. Mehrmals wurden die Medien auch eingeschüchtert, TV-Sendern drohte Abes Kabinett schon mit dem Lizenzentzug. Seit Abe Premier wurde, ist Japan im Index der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen um 14 Plätze auf Rang 67 gefallen, mittlerweile liegt es hinter Polen und Niger.

Was so oder so von seiner Amtszeit bleiben wird: Auf dem ungewissen Weg zu seinem „schönen Land“ hat Shinzo Abe nicht nur große finanzielle Risiken in Kauf genommen, sondern auch demokratiepolitische Schäden. Und hat damit sein geliebtes Japan dem ungeliebten China, dem sich die nationalistischeren seiner Landsleute so sehr überlegen fühlten, ein bisschen ähnlicher gemacht.