Es ist eine bittere Pille für die Bremer Christdemokraten: Trotz des historischen Sieges bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai müssen sie wieder auf der Oppositionsbank Platz nehmen – und das nun schon seit zwölf Jahren.

Doch dieses Mal ist es anders. Auch wenn die CDU nach der Sondierungsrunde erst einmal verdauen musste, dass grüne Mutlosigkeit Jamaika verhindert hat, kann es für die Partei jetzt nur darum gehen, aus der ungeliebten Oppositionsrolle heraus den Grundstein für einen Wahlerfolg im Jahr 2023 zu legen.

Die ersten Weichen dafür hat die CDU gestellt. Carsten Meyer-Heder, der Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl, wurde mit eindrucksvollem Ergebnis zum Landesvorsitzenden gewählt. Die Botschaft dieser Personalie: Meyer-Heder war und ist mehr als eine Notlösung. Die Fraktion setzt hingegen auf Kontinuität und kürte Thomas Röwekamp erwartungsgemäß erneut zum Chef.

Kernfrage wird sein: Wie gut werden Partei und Fraktion, also Meyer-Heder und Röwekamp, in der neuen Legislaturperiode zusammenarbeiten? In den vergangenen Jahren haben interne Machtkämpfe verhindert, dass sich die CDU auf die Oppositionsarbeit konzentrieren konnte. Bernd Neumann hatte 2009 ein Machtvakuum hinterlassen, als er sich aus der Parteispitze zurückzog. Streitigkeiten zwischen Röwekamp und der Landesvorsitzenden Rita Mohr-Lüllmann lähmten die Partei, bis die Hoffnungsträgerin 2012 entnervt aufgab.

Und bis heute pflegen Röwekamp und Ex-Senator Jens Eckhoff, Vorsitzender in Bremen-Stadt, eine innige Rivalität. Zuletzt gelang es Jörg Kastendiek, die CDU in ein ruhigeres Fahrwasser zu führen. Doch im Mai ist der Landesvorsitzende mit 54 Jahren viel zu früh gestorben. Er hinterlässt eine Lücke, die Meyer-Heder nun ausfüllen muss. Was nicht ganz einfach werden dürfte. Meyer-Heder, Röwekamp, Eckhoff – alle drei sind keine geborenen Teamplayer.

Der CDU ging schnell die Puste aus

Aber sie müssen sich zusammenraufen, wenn sie die SPD in vier Jahren tatsächlich aus dem Rathaus jagen wollen. Denn die Rolle der CDU als stärkste Oppositionskraft ist durchaus noch ausbaufähig. Immer wieder leistet sich die Partei böse Schnitzer: Ohne Not verlängerte sie den Schulkonsens und machte sich im Wahlkampf – ganz ähnlich wie SPD und Linke – Gedanken darüber, ob die Schulsanierung durch Hintertürchen – also letztlich durch neue Schulden – finanziert werden kann. Auch in der Debatte um das neue Polizeigesetz, das von den Grünen kräftig ausgebremst worden ist, ging der CDU schnell die Puste aus. Verblüffend für eine Partei, die eigentlich für Law-and-Order-Politik steht.

Allzu oft war die CDU in der Vergangenheit eher in der Rolle des notorischen Nörglers denn in der einer kraftvollen Oppositionspartei. Klar, wenn Koalitionäre zanken, Themen ausgesessen werden oder etwa ausgerechnet die Cannabis-Problematik zur Top-Angelegenheit für den Stadtstaat erklärt wird, dann muss die Opposition laut werden. Aber da muss künftig noch mehr kommen: Ideen, Konzepte, Gegenentwürfe.

Dafür, das ist gewiss, wird Rot-Grün-Rot in den kommenden Monaten und Jahren genügend Steilvorlagen liefern. Bereits im Herbst kommt der erste Stresstest. In den Etatberatungen 2020/2021 muss das Linksbündnis Farbe bekennen, welche Vorhaben sie aus dem ausgehandelten „Wünsch-Dir-was“-Katalog tatsächlich umsetzen können. Doch die finanziellen Spielräume Bremens bleiben eng, trotz der rund 480 Millionen Euro, die das Land durch die neu geregelten Bund-Länder-Finanzbeziehungen künftig jedes Jahr bekommt.

Und die „Preisschilder“, die jedes rot-grün-rote Projekt am Ende der Koalitionsgespräche bekommen sollte, sind bis heute nicht geliefert. So sieht Grünen-Chef Hermann Kuhn mit den Haushaltsberatungen bereits „zweite Koalitionsverhandlungen“ auf die drei Partner zukommen. Die Rollenverteilung dabei scheint jetzt schon klar: Die Grünen werden in der Rolle des Geizhalses sein, der SPD und Linke das Spiel vermiest.

„Dreierbündnis auf Augenhöhe“ oder „Koalition unter Führung der SPD“?

Das könnte auch atmosphärische Auswirkungen haben. Dann wird sich zeigen, ob es wirklich ein „Dreierbündnis auf Augenhöhe“ ist, wie es Grüne und Linke eingefordert haben. Die SPD jedenfalls hat nach Überwindung des ersten Wahl-Schocks schon mal die Semantik geändert. Jetzt ist wieder häufig von einer „Koalition unter Führung der SPD“ die Rede.

Für die CDU gibt es also viel zu tun, damit die neue Legislaturperiode spannender wird als die vorangegangene. Ein Spruch aus dem CDU-Wahlkampf lässt sich auch auf die Herausforderung für die größte Oppositionspartei anwenden: „Bremen hat mehr verdient.“