Eine Textilfabrik in China. Die Arbeitsbedingungen für die Frauen sind mancherorts menschenunwürdig. (Dong Yanjun/DPA)

Bis heute sprechen sich die meisten Kleidungshersteller von Umweltschäden und Lohndumping frei, indem sie darauf verweisen, dass den beauftragten Unternehmen Standards vorgelegt werden. Diese werden jedoch nicht konsequent kontrolliert. Durch Aufträge an Drittunternehmen entziehen sich die Hersteller der Verantwortung. Im September präsentierte Bundesminister Gerd Müller den Grünen Knopf der Öffentlichkeit und setzt somit ein deutliches Signal für mehr Transparenz in der Produktion von Bekleidung.

Den Grünen Knopf können Unternehmen relativ einfach beantragen, wenn deren Fabrikate bereits das GOTS (Global Organic Textile Standard) Siegel tragen. Das ist deshalb so unkompliziert, da die GOTS GmbH seit 2008 hohe ökologische und soziale Auflagen stellt, welche in Bezug auf die Produktionskette und in Bezug auf Lohnzahlungen strengere Anforderungen hat als die des Grünen Knopfes. Bei näherer Betrachtung der Nachhaltigkeitssiegel für Textilprodukte bietet der Grüne Knopf somit vorerst keinen Mehrwert.

Viele Verbraucher orientieren sich jedoch zum Beispiel an der stilisierten Margeriten-Blüte, die für das Siegel "Standard 100 by Oeko-Tex“ steht. Hier wird ausschließlich die Schadstofffreiheit des Endproduktes betrachtet. Bezüglich ökologischer und sozialer Produktion hat dieses Siegel keine Aussagekraft und erfüllt die Kriterien des Grünen Knopfes nicht. Es ist zu wünschen, dass viele Hersteller, die bisher auf den "Standard 100 by Oeko-Tex" setzen, auf das neue Siegel umstellen. Denn dies führt zu einer Verbesserung der Produktionsbedingungen.

Die herstellereigenen Siegel sollten auch hinterfragt werden, denn zumeist erfolgt die Überprüfung der sozialen und ökologischen Kriterien nicht durch unabhängige Stellen. Oft reicht für eine ökologisch vorteilhafte Nennung bereits ein Bioanteil im Kleidungsstück von 20 Prozent.

Langfristig gesehen ist Nachhaltigkeit an sämtlichen Stationen der Herstellung unentbehrlich. Dies bietet der Grüne Knopf bisher nur im Ansatz, ein tieferes Durchdringen der Produktionskette ist jedoch geplant. Der Grüne Knopf erreicht für ein staatliches Siegel ein gutes Niveau. Konsequenter wäre jedoch eine gesetzliche Regelung für mehr Fairness und Umweltschutz bei den Produktionsprozessen. Bis dahin verbleibt die Hauptverantwortung bei uns als Käufer: Wir tragen die Verantwortung dafür, unter welchen Bedingungen die Menschen arbeiten, die unsere Kleidung herstellen, und wie viele Giftstoffe dabei verwendet werden.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Mitorganisator der Fairen Woche Bremen und Sprecher eines Öko-Modegeschäftes. Der 7. Oktober ist der Welttag für menschenwürdige Arbeit, den es seit elf Jahren gibt.