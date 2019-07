Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan macht für den vereitelten Putsch den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen verantwortlich. (Burhan Ozbilici/AP/dpa)

Als Ahmet mitten im Stadtzentrum im Westen der Türkei entführt wurde, war es helllichter Tag. Es war ein Wagnis, auf die Straße zu gehen, denn der Mann mittleren Alters wusste, dass nach ihm als angeblicher Terrorist gefahndet wurde. „Aber man kann nicht immer in der Wohnung herumsitzen“, sagt er. Kaum hatte er das Haus verlassen, umringten ihn vier große, gut gekleidete Männer. „Sie zwangen mich in einen schwarzen Kleintransporter, legten mir Handschellen an und stülpten mir einen Sack über den Kopf.“

So begannen im Frühsommer 2018 die Leiden des Managers eines türkischen Konzerns, der seinen Namen aus Angst um Angehörige in der Türkei nicht publiziert sehen will*. Ahmet war Monate zuvor untergetaucht, nachdem er auf einer staatlichen Terrorliste von Führungspersonen im Netzwerk des Islampredigers Fethullah Gülen, dem sein Unternehmen nahestand, aufgeführt worden war. Der in den USA lebende Gülen, einst ein Verbündeter des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, wurde nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli 2016, der sich an diesem Montag zum dritten Mal jährt, als dessen Drahtzieher bezeichnet.

Ahmet lebt seit der Flucht aus der Türkei mit seiner Familie in einem kleinen Ort im Rheinland. Er hat in Deutschland politisches Asyl erhalten. Er erzählt, dass ihn die Männer am Tag seiner Entführung zunächst auf ein Polizeirevier schleppten und stundenlang verhörten, immer mit dem Sack über dem Kopf. „Sie wollten, dass ich Namen von Mitgliedern unserer Bewegung nenne und mich als geheimer Zeuge zur Verfügung stelle“, berichtet der gedrungene Mann. „Aber das lehnte ich ab. Daraufhin droschen sie auf mich ein, bis ich ohnmächtig wurde.“

Danach wurde Ahmet über Stunden zu ei­nem unbekannten Ziel gefahren. Er glaubt, dass man ihn in ein Gebäude nahe Ankara brachte. Dort musste er sich bis auf die Unterhose ausziehen und wurde in eine fensterlose, sechs Quadratmeter große Zelle gesperrt, die weder Bett noch Toilette hatte, dafür Kamera und Mikrofone. Wenn er seine Erlebnisse schildert, stockt er immer wieder. Die Worte eines Vernehmers haben sich ihm tief eingeprägt: „Wir sind der Staat. Wir sind das Gesetz. Wenn du kooperierst, kommt du lebend hier raus, wenn nicht – als Leiche. Überleg es dir.“

Stundenlang mit den Armen an die Zimmerdecke gekettet

Vom ersten Tag an sei er am gesamten Körper geschlagen worden, berichtet Ahmet. „Ich wurde stundenlang mit den Armen an die Zimmerdecke gekettet. Dabei stießen sie mir mit Stöcken in den After. Wurde ich ohnmächtig, stellten sie mich unter die Dusche.“ Nach zwei Wochen hätten ihm seine Peiniger auch die Unterhose weggenommen. „Drei Monate lang war ich völlig nackt bis auf den Sack über dem Kopf.“ Etwa zwei Monate lang habe er fast ununterbrochen stehen müssen, „die Arme mit Handschellen auf den Rücken gefesselt. Sobald ich mich an die Wand lehnte oder umfiel, kamen die Wärter und schlugen mich, bis ich wieder aufstand“. Wollte der tiefgläubige Moslem beten, stürmten Wärter in seine Zelle und prügelten auf ihn los. „Das befiehlt eine Regierung, die sich muslimisch nennt!“, sagt er.

Immer wieder wurde er nach Namen von Personen gefragt, die am Putschversuch beteiligt waren. „Aber ich wusste nichts vom Putsch und schwieg.“ Seine Peiniger hätten „eindeutig eine Folterausbildung und Erfahrung darin“ gehabt, sagt er. Man hatte den Ex-Manager offenbar in eine geheime Folterstätte, eine sogenannte Black Site, verschleppt. „Als sie merkten, dass es sinnlos war, mich weiter zu quälen, wurde ich zwei Wochen lang nicht mehr geschlagen, um die Folterspuren zu verwischen.“ Dann hätten ihn seine Peiniger auf einem Feld in Zentralanatolien ausgesetzt. „Sie sagten, falls ich irgendwas von dem Erlebten erzählte, würden sie meine gesamte Familie auslöschen.“

Freunde aus dem Gülen-Netzwerk halfen Ahmet und seiner Familie wenig später, über Griechenland nach Deutschland zu fliehen. Er leidet unter Schlafstörungen, Augenflimmern und den Folgen der Knochenbrüche. Irgendwann möchte er Strafanzeige stellen, damit sich die Folterknechte und ihre Auftraggeber vor Gericht verantworten müssen – auch der Staatschef. Erdogan hat erst kürzlich wieder behauptet: „Systematische Folter und Misshandlung gehören der Vergangenheit an. Unsere Haltung lautet: null Toleranz für Folter.“ Ahmet kann darüber nur lachen: „Natürlich geschieht alles auf Befehl Erdogans.“

Menschenrechtsorganisationen bestätigen die Meldungen über Folterungen durch Sicherheitskräfte in der Türkei. „Die Folter hat seit dem Putschversuch wieder deutlich zugenommen“, erklärt Emma Sinclair-Webb von Human Rights Watch in Istanbul. Die Entführungen und Misshandlungen nennt sie „schwere Verbrechen“.

Nur wenige Menschen sind bereit mit Journalisten zu reden

Obwohl es Hunderte, wenn nicht Tausende Folteropfer gibt, ist es sehr schwer, Menschen zu finden, die bereit sind, ihre Erlebnisse ei­nem Journalisten mitzuteilen, aus Angst um ihre Familien. Dem WESER-KURIER gelang es, außer mit Ahmet noch mit zwei weiteren Männern zu reden, die nach eigenen Angaben schwerer Folter ausgesetzt wurden. Sie wollen, dass die Grausamkeiten bekannt werden.

Der Unternehmer Cüneyt, der auch anonym bleiben will, wurde im Frühjahr 2017 in ein Foltergefängnis gesteckt. Der Mann mit schütterem weißen Haar ist ein überzeugter Anhänger Gülens und gehörte 1992 zu den rund 300 Gründern der gülenistischen Bank Asya, die schon vor dem Putschversuch von der Regierung geschlossen worden war, weil sie als wichtigster Finanzier der Bewegung galt.

„Als das Militär dann putschte, bin ich zunächst untergetaucht“, sagt Cüneyt beim Gespräch in einem Restaurant in Hessen. Doch sein Pech war, dass er Gülen vor vielen Jahren persönlich begegnet war und ihm die Ermittler deshalb unterstellten, dass er Spezialkenntnisse über die Putschisten haben müsse. Nachdem Antiterrorpolizisten ihn bei einer Straßenkon­trolle in der Ägäis-Metropole Izmir verhafteten, brachten sie ihn in ein Revier, das bereits für systematische Folter berüchtigt war. Fast zwei Wochen lang sei er dort im Keller misshandelt worden, berichtet Cüneyt. „Die Polizisten wollten, dass ich belastende Dokumente über Gülen und hochrangige Anhänger unterschreibe, die sie mir vorlegten.“

Als er nicht kooperierte, begann die Folter, erzählt Cüneyt. „Sie zogen mich aus, fesselten meine Hände und Füße mit Plastikbindern und schlugen mich mit Knüppeln. Dabei brüllten sie: ,Unterschreib endlich!‘“ Aber Cüneyt wollte niemanden denunzieren. Die Schläge zertrümmerten sein Trommelfell, führten zu einer Gehirnerschütterung und Erinnerungslücken. „Am zweiten Tag fesselten sie mich wieder und jagten Stromstöße durch meine Genitalien“, berichtet er. „Aber am schlimmsten war die psychische Folter, wenn sie damit drohten, meine Frau und meine Töchter vor meinen Augen zu vergewaltigen.“

Während des Gesprächs fängt Cüneyt immer wieder an zu weinen. Aber er sagt, für ihn sei es wichtig, dass die Wahrheit ans Licht komme. Schließlich sei er einem Richter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl unterschrieb. „Im Gefängnis erfuhr ich, dass viele Häftlinge gefoltert worden waren.“ Nach wiederholten Schwächeanfällen wurde Cüneyt vorübergehend freigelassen. Als er seine Anklageschrift bekam, die lebenslänglich für ihn forderte, entschied er sich zur Flucht. Im November erreichte er Deutschland. „Ich hatte davon gehört, dass im Südosten gefoltert würde – aber doch nicht bei uns im Westen der Türkei!“, sagt er.

Folter in Südanatolien nie wirklich verschwunden

Im kurdischen Südostanatolien war die Folter nie wirklich verschwunden. Sechs Monate vor dem Putschversuch wurde der junge Bauer Mahmut Yildiz aus der Kurdenmetropole Diyarbakir von Antiterrorpolizisten fast totgeschlagen. Yildiz ist kein Gülenist, er ist auch kein Anhänger der militanten kurdischen Untergrundorganisation PKK, er ist überhaupt kein politischer Mensch. Als Teile des Militärs gegen Erdogan putschten, saß er bereits seit vier Monaten als angeblicher Terrorist im Gefängnis von Diyarbakir. Dass Yildiz die Folter überlebte, hat er nur einem Versehen seiner Peiniger zu verdanken, die ihn für tot hielten. „Sie hatten mich in einen Müllcontainer geworfen“, erzählt der kleine, kräftige Mann, „dann riefen sie den Krankenwagen und sagten, dass sie mich darin entdeckt hätten.“ Das war am 8. Januar 2016.

Zehn Stunden zuvor war Mahmut in das Altstadtviertel Sur der Millionenstadt gefahren, um eine seiner fünf Schwestern mit dem Auto abzuholen. Die Familie war in Sorge um sie, da sich damals in einigen Straßenzügen junge PKK-Kämpfer blutige Gefechte mit Polizei und Armee lieferten. „Ich war gegen die Gewalt“, sagt Mahmut Yildiz. Der junge Mann wusste nicht, wie ihm geschah, als er plötzlich von einer Truppe schwer bewaffneter Anti­terrorpolizisten eingekreist und sofort so brutal geschlagen wurde, dass er blutend am Boden lag. „Sie brüllten: ,Haben wir dich, Terrorist!‘“, erzählt er. Die Sonderpolizisten fesselten ihn mit Handschellen, verbanden ihm die Augen und schafften ihn in ein ziviles Gebäude, wo sie weiter auf ihn einprügelten und brüllten: „Gib uns Namen! Wo trefft ihr euch? Wo sind die anderen Terroristen?“

Bald war er blutüberströmt, seine Nase, die rechte Schulter und einige Rippen gebrochen. Dann taten ihm die Polizisten etwas an, das er nicht vergessen kann. „Sie rammten mir den Lauf einer Maschinenpistole in den After und riefen dazu ‚Allahu Akbar‘, Gott ist der Größte. Ich blutete innerlich und äußerlich, und irgendwann war mein Gesicht so zertrümmert, dass ich nicht mehr richtig sprechen konnte.“ Immer weiter fragten ihn die Polizisten. „Aber ich kannte gar keine PKK-Kämpfer, und selbst wenn, hätte ich niemanden verraten.“ Irgendwann verlor er das Bewusstsein und fiel in ein Koma.

Er wachte drei Tage später im Krankenhaus auf. Die Ärzte stellten Brüche am ganzen Körper und eine Gehirnblutung fest ‒ aber Yildiz lebte. Als sie davon erfuhr, schickte die Polizei Ermittler an sein Krankenbett, die ihn nach den Tätern fragten. „Wenn ich denen die Wahrheit sagte, herrschten sie mich an: ‚Das war nicht die Polizei. Du bist gestürzt, als du vor der Polizei weggerannt bist!‘“

Suizidversuche nach Medikamenteneinnahme

Inzwischen war es ihm mithilfe des Krankenhauspersonals gelungen, Freunde zu benachrichtigen, die eine Anwältin zu ihm schickten. Sie machte Fotos von ihm und sorg­te dafür, dass ein medizinischer Bericht verfasst wurde. Wenig später wurde Yildiz in ein Gefängnis verlegt, wo man ihn unter Psychopharmaka setzte. „Wegen der Medikamen­te habe ich mehrfach versucht, mich umzubringen“, sagt er. „Meine kurdischen Zellengenossen organisierten einen Schichtdienst, um Tag und Nacht auf mich aufzupassen.“

Nach neun Monaten gelang es seiner Anwältin, seine Entlassung zu erreichen. Mahmut Yildiz nutzte die Chance, um unterzutauchen. Schließlich finanzierten ihm Freunde die Flucht nach Griechenland, wo er politisches Asyl beantragte und seine Geschichte einer kurdischen Zeitung erzählte. Da der Oberste Gerichtshof der Türkei die Klage seiner Anwältin gegen seine Folterer abgelehnt hat, will sie jetzt den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen. Anders als viele andere Folteropfer kennt Yildiz die Namen seiner Peiniger, denn sie stehen im offiziellen Protokoll des Krankenhauses.

„Nichts ist so schlimm wie dieses Gefühl, das die Vergewaltigung mit dem Gewehr auslöste“, sagt Yildiz – eine Form der Demütigung, die durch die Terrororganisation Islamischer Staat bekannt geworden ist. Dass der türkische Staat sie benutzte, lässt Yildiz „an allem“ zweifeln. Die Folter, sagt er, habe ihn „psychisch zerstört“. Doch habe er nur erlitten, was viele andere Kurden auch erleiden müssten. „Ich wünsche mir, dass niemand mehr so etwas erdulden muss. Dafür werde ich kämpfen bis zum Ende.“

* Die Namen und genauen Lebensumstände der Männer sind der Redaktion bekannt.

Zur Sache

Zehntausende Türken werden von der Regierung verfolgt

Zuletzt vor knapp einer Woche hat ein Gericht in der Türkei erneut gegen viele Menschen lebenslange Haftstrafen verhängt. In einem Gerichtsverfahren in Ankara wurden 33 Angeklagte für ihre angebliche Teilnahme am Putschversuch vor drei Jahren verurteilt ‒ acht müssen unter „erschwerten“ Bedingungen hinter Gitter. Eine vorzeitige Entlassung ist dabei nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen „Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung“ vor.

Bei dem Urteil sei es unter anderem um Vorgänge in der Putsch-Nacht vom 15. Juli 2016 in zwei Ausbildungseinrichtungen des Militärs gegangen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Unter den Verurteilten ist auch ein General der türkischen Streitkräfte.

Zwischen Ende Mai und Ende Juni waren in drei Massenprozessen vor allem gegen Militärangehörige bereits mehr als 270 Menschen zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden ‒ unter ihnen Ex-Top-Militärs wie der da­malige Kommandeur der tür­kischen Luftwaffe, Akin Öztürk. Kleinere Gerichtsverhandlungen sind an der Tagesordnung.

Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan macht für den vereitelten Putsch den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen verantwortlich. Er habe, behauptet Erdogan, systematisch Militär, Polizei, Ministerien und Justiz infiltrieren lassen.

Bis heute geht die Regierung gegen die Gülen-Bewegung, aber auch gegen Oppositionelle scharf vor. Zehntausende Menschen wurden infolge des Putschversuchs in den vergangenen Jahren aus dem Staatsdienst entlassen. Nach Erdogans Angaben sitzen mehr als 30.000 mutmaßliche Gülen-Anhänger in Gefängnissen.