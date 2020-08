Ein Feuer hat sich im Südwesten Brandenburgs auf einer großen Waldfläche ausgebreitet. (Patrick Pleul/DPA)

Es ist längst nicht mehr zu übersehen: Die deutschen Wälder sind krank. Wenn eine 25 Meter hohe Birke mitten im Hochsommer schon etliche schon kahle Äste und zahlreiche gelbe Blätter aufweist, sehen selbst Laien, dass etwas nicht stimmt. Zwar ist der Baum deshalb noch nicht abgestorben, doch die Folgen der vergangenen trockenen Jahre sind an immer mehr Bäumen ablesbar. Sie leiden unter dem sogenannten Trockenstress.

Die Wälder sind inzwischen überall durch lange Trockenphasen und den Klimawandel geschwächt. Dadurch haben es Stürme sowie laub- und nadelfressende Insekten leicht, immer größere Flächen zu schädigen. Noch nie war die Schadholzmenge am gesamten Holzeinschlag höher als im vergangenen Jahr: knapp 68 Prozent. Wieder einmal ist jetzt von einem bevorstehenden „Waldsterben“ die Rede.

Doch der Begriff ist heute genauso falsch wie vor 35 Jahren. In den Medien sah man damals Berghänge, an denen nur noch totes Holz stand. Der „saure Regen“ als Schadensursache ging tatsächlich vor allem in der Nähe der Braunkohlekraftwerke nieder. Diese apokalyptischen Bilder, die damals nur im Erzgebirge, im Harz und im Fichtelgebirge zu finden waren, verfehlten nicht ihre Wirkung: Die Politiker handelten mit selten erlebter Konsequenz. Kraftwerke erhielten eine Rauchgasentschwefelung, Autos Abgaskatalysatoren und Heizungsanlagen strengere Grenzwerte.

Heute sind die Herausforderungen durch den Klimawandel weitaus komplexer. Denn Wälder kann man weder gießen noch in kürzester Zeit umbauen. Dabei ist ein Paradigmenwechsel längst überfällig. Die meisten Wälder in Deutschland sind nämlich reine Wirtschaftsflächen. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden in großem Stil nur Nadelbäume gepflanzt, vor allem schnell wachsende Fichten. Diese unnatürlichen Monokulturen sind für Schädlinge wie den Borkenkäfern ein Paradies. In Brandenburg stehen beispielsweise auf rund 70 Prozent der weiten Waldflächen nur Kiefern, sie stehen dicht an dicht. Regnet es nur leicht, gelangt von dem Wasser so gut wie nichts an die Wurzeln.

Die Folgen überraschen nicht. In diesem Jahre gab es in der Mark bereits knapp 200 Waldbrände, 2019 waren es 429, ein Jahr zuvor sogar 512. Wo hingegen die Mischung der Bäume und ihr Abstand stimmt, entsteht das typische kühl-feuchte Waldklima. Es zeigt sich, dass dort, wo man sie lässt, viele der mehr als 30 heimischen Baumarten in der Lage sind, sich an veränderte Bedingungen wie extreme Trockenheit anzupassen. Die spezialisierten Fraßschädlinge haben es dort schwer, zum nächsten passenden Baum zu gelangen. Die wenigen noch vorhandenen naturnahen Mischwälder weisen auch im Hochsommer kaum Schäden auf. Nicht der Wald ist in Gefahr, sondern der menschengemachte Forst.

In Deutschland hat es – anders als in heute waldlosen Regionen Spaniens, Griechenlands und Englands – einen gnadenlosen Raubbau in den Wäldern nie gegeben. Schon vor mehr als 300 Jahren schrieb Hans Carl von Carlowitz das erste umfangreiche Fachbuch über die Forstwirtschaft, in das auch die Erfahrungen aus anderen Teilen Europas einflossen. Der Oberberghauptmann des Erzgebirges gilt als Schöpfer des Begriffs Nachhaltigkeit: Jedes Jahr sollte nicht mehr Holz gefällt werden als in den zwölf Monaten nachgewachsen ist.

Was angesichts einer drohenden Holzverknappung Ende des 17. Jahrhunderts galt, ist auch heute ein erster Schritt in die richtige Richtung: der nachhaltige und „naturmäßige“ (so Carlowitz) Umgang mit dem Rohstoff. Der Umbau von Holzplantagen zu Mischwäldern hat in einigen Bundesländern bereits zaghaft begonnen. Daneben gibt es Pilotprojekte zur Einführung besonders widerstandsfähiger Baumarten aus Südeuropa und zur Renaturierung. Der Staat – rund die Hälfte der deutschen Wälder sind im Besitz von Ländern und Kommunen – sollte weiter vorangehen und zeigen, dass nicht länger allein die Rendite im Fokus steht. Denn der Wald wird gebraucht als wichtigster Speicher für jährlich Millionen Tonnen Kohlendioxid und als Erholungsort, als „grüne Lunge“ für die Menschen.