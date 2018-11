Mitglieder der Nationalen Miliz in Kiew. (Ukrinform/dpa)

Um die Lage im Ukraine-Konflikt zu klären, muss man einfache Fragen stellen. Können zwei Patrouillenboote und ein Marine-Schlepper mit insgesamt 24 Mann Besatzung eine Bedrohung für Russland sein? Sprechen wir vom Ukraine-Konflikt, weil er seit nahezu fünf Jahren ausschließlich auf ukrainischem Territorium ausgetragen wird? Ist die Ukraine damit eher Angreiferin oder Angegriffene?

Die Antworten sind offenbar vielen verantwortlichen Politikern im Westen unangenehm. Weil sie klar und eindeutig sind und ebenso klare und eindeutige Bekenntnisse und Handlungen nahelegen. Also stellt man lieber Fragen, welche die Situation wieder diffuser machen. Nutzt der Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch womöglich dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko? Der will ja im März wiedergewählt werden, hat aber derzeit nur sehr bescheidene Umfragewerte. Hat Moskau überhaupt ein Interesse an einer Eskalation des Ukraine-Konflikts? Und war es nötig, dass in der Ukraine ausgerechnet jetzt das Kriegsrecht verhängt wird?

Putin verfolgt Destabilisierung der Ukraine

Wer so fragt, unterstellt Poroschenko besondere Skrupellosigkeit, Russlands Präsident Wladimir Putin hingegen die Einsicht, dass Ruhe und Frieden besser sind als alle Großmacht-Ziele. Gegen die erste Annahme spricht, dass Poroschenko vor allem deshalb so unpopulär ist, weil es mit der Ukraine wirtschaftlich nicht vorangeht. Dem früheren Unternehmer wird klar sein, dass alles, was die Misere noch verschärft, auch ihm schadet. Gegen die zweite Annahme spricht, dass Putin seit Jahren die Destabilisierung der Ukraine verfolgt – politisch, militärisch, wirtschaftlich. Sie soll wieder werden, was sie schon zu Zaren-Zeiten war: eine riesige Provinz, Kornkammer und Erzgrube Russlands.

Und so lügt der Kreml-Chef jetzt verblüffend dreist: Die Meerenge von Kertsch hätte schon immer zu Russland gehört, die drei ukrainischen Schiffchen hätten also eine russische Seegrenze verletzt – als hätte Putin nicht höchstpersönlich 2004 mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma ein Abkommen unterzeichnet, welches das gesamte Asowsche Meer als gemeinsames Gewässer ohne Staatsgrenzen definiert.

Prinzipienlose Westen hat Ukraine aufgegeben

Wie lässt sich die russische Politik gewaltsamer Grenzverschiebungen in Europa also aufhalten? Alle bisherigen Versuche – wirtschaftlich-technologische Zusammenarbeit, strategische Partnerschaft – blieben fruchtlos. Appeasement, also die demütige Hinnahme der vom Kreml geschaffenen Fakten, ist erst recht nicht erfolgversprechend, auch wenn einige namhafte Sozialdemokraten das nicht wahrhaben wollen. Ebenso manche Politiker aus der ganz linken oder ganz rechten Ecke. Interessanter ist ohnehin das Spektrum der Realpolitiker. Von Grünen-Chefin Annalena Baerbock bis zum CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt ertönt der Ruf nach verschärften Wirtschaftssanktionen – völlig zu Recht. Wenn jetzt an der Ostsee-Pipeline Nordstream 2 weitergebaut würde, wäre das nur eine Ermutigung Putins: Der prinzipienlose Westen hat die Ukraine aufgegeben und als Russlands Hinterhof akzeptiert. Stellt man die Arbeiten hingegen ein, trifft Putin genau das, was er seit Jahren auf die Ukraine ausübt: harter wirtschaftlicher Druck. Aber er hätte die Wahl, das eine wie das andere abzustellen.

Den Zwischenfall von Kertsch hätte es nie gegeben, wenn die Ukraine Mitglied der Nato – oder wenigstens der EU – wäre. Putins Militärs hätten es bei den üblichen Spielchen belassen, die man schon sattsam aus der Ostsee kennt: Da wird eben mal im riskanten Tiefstflug mit Kampfjets über eine Nato-Fregatte hinweggedonnert. Dabei bleibt es dann aber auch – kein Schuss fällt, kein Schiff wird gerammt, niemand wird verwundet oder gefangen genommen.

Merkel erklärt Nato-Mitgliedschaft Georgiens für indiskutabel

Diese Einsicht müssten die westlichen Staatenlenker eigentlich seit zehn Jahren haben, seit dem Einmarsch russischer Truppen in Georgien. Aber auf diesen nun „eingefroren“ Krieg folgte seitens des Westens – Rückzug. Kanzlerin Merkel erklärte eine Nato-Mitgliedschaft Georgiens für indiskutabel. Putin wiederum nahm dies als Einladung, den Druck auf die ihm viel wichtigere Ukraine zu erhöhen und schließlich nach den Maidan-Unruhen die Krim zu annektieren – zum „Schutz russischer Bürger“ eben dort.

Damals wie heute wird mit derselben Kreml-Dialektik jede Aggression gerechtfertigt: Immer haben die Angegriffenen „provoziert“, Russland ist eigentlich das Opfer. Es wird höchste Zeit, den wahren Opfern und potenziellen weiteren beizustehen – am besten, indem man sie in die bestehenden Bündnisse integriert.