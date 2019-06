Eine Reaktion auf (neo-)liberale Politik, findet unser Gastautor: Ein Gelbwesten-Demonstrant protestiert in Paris gegen den französischen Innenminister Christophe Castaner und Präsident Macron. (Charles Platiau/Reuters)

Die Totengräber Europas – dafür werden eigentlich die Rechtspopulisten gehalten. Und betrachtet man das, was sie wollen, dann stimmt das natürlich auch. Sie streben kein gemeinsames Europa an. Stattdessen wollen sie de facto zurück zur Nationalstaatlichkeit. Das gilt für den Grenzschutz ebenso wie für Sozial- oder Umweltpolitik. Gemeinsame, von Solidarität getragene Problemlösungen sind ihre Sache nicht. Was mit ihnen bliebe, das wäre reine Konkurrenz zwischen den Staaten Europas. In Steuerfragen würden Länder versuchen, sich gegenseitig zu unterbieten, um für Investoren attraktiver als die Nachbarländer zu sein. Davon würden aber lediglich große Konzerne und Begüterte profitieren, jedoch nicht die normalen Bürger oder die Steuereinnahmen und die mit ihnen verbundene Handlungsfähigkeit von Staaten oder der EU.

Allerdings sind die Populisten in einigen Ländern derzeit nur deshalb so stark, weil sie von einer Stimmung profitierten, die die wahren Totengräber Europas erst erzeugt haben. Diese Totengräber sind die Junkers und Macrons. Darin liegt eine große Ironie. Aber es ist viel weniger paradox, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Zwar stehen diese Politiker für eine verstärkte Integration Europas – etwa bei der Forderung nach einer gemeinsamen Asylbehörde oder gemeinsamer Grenzsicherung. Sie stehen aber gleichzeitig auch für eine (neo-)liberale Politik. Nach Antritt des französischen Präsidenten Macron wurden etwa die Unternehmenssteuern gesenkt und die Vermögenssteuer abgeschafft. Letzteres verhalf den reichsten Franzosen zu sechs Prozent mehr Geld. Auf der anderen Seite wurde das Wohngeld für Bedürftige reduziert und die Anpassung der Renten an die Inflationsrate aufgehoben. In der Hoffnung, dass unten schon etwas ankommen würde, wenn es denen oben besser ginge, war die Devise einfach: Entlastung oben. Anzunehmen, dass Macron mit Hilfe der EU versucht, seine wirtschafts- und sozialpolitischen Ideen umzusetzen, ist da nicht ganz abwegig.

Oft waren also gerade diejenigen, die „mehr Europa“ forderten, auch diejenigen, die mit ihren liberalen Politikideen zur sozialen Spaltung beigetragen haben. Auf diese Weise wurde und wird Europa von nicht wenigen Bürgern mit einem Projekt der sozialen Ungerechtigkeit assoziiert. Nicht zufällig hatten Gelbwesten-Demonstranten in Straßburg versucht, zum Europäischen Parlament vorzudringen. Die Schlussfolgerung ist klar: erst wenn die EU nicht mehr mit sozialer Ungerechtigkeit, sondern wieder mit anderen Werten verbunden wird, ist sie auf Dauer überlebensfähig.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Politikwissenschaftler an der Leuphana-Universität Lüneburg. Er beschäftigt sich mit Nachhaltigkeits- und Sicherheitspolitik. Studiert hat Laws in Bremen und Vilnius (Litauen).