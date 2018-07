Der G20-Gipfel in Hamburg wurde von schweren Krawallen erschüttert. (dpa)

Polizisten im Steinhagel, brennende Barrikaden, ein verwüstetes Schanzenviertel – vor einem Jahr endete der G 20-Gipfel mit Bildern von Chaos und Gewalt. Die politische Bilanz des Treffens ging dabei fast unter. Jetzt, ein Jahr später, blickt man anders auf das Hamburger Polit-Spektakel als im Juli 2017: Vielleicht war es für längere Zeit der letzte G 20-Gipfel, der noch einigermaßen harmonisch verlief. Vorbei die Zeit, als Staats- und Regierungschefs sich in entspannter Runde voll Zuversicht und bester Laune präsentierten. Stattdessen gibt es Bilder wie die vom G 7-Gipfel in Kanada: Angela Merkel und ihre Kollegen reden vehement auf einen renitenten US-Präsidenten ein.

Die Entwicklung hin zu einem Eklat wie auf dem Gipfel in La Malbaie, wo Donald Trump die gemeinsame Schlusserklärung per Tweet kassierte, deutete sich bereits in Hamburg an. Die Schlusserklärung des G 20-Gipfels war ein hart umkämpfter Kompromiss. Beim Klimaschutz war es genau genommen ein G 19+1-Papier, weil die abweichende Position der USA den Weg in die Erklärung fand. Gefeiert wurde damals vor allem, dass es gelang, die Formulierung „Kampf gegen Protektionismus“ im Text unterzubringen – was in den Zeiten vor Trump noch eine Selbstverständlichkeit war. Heute wissen wir: Der Handelskrieg wurde in Hamburg nur vertagt.

Globalisierung gemeinsam regeln

Man muss solche Gipfel nicht toll finden, man kann sich über die hohen Kosten ärgern, doch mit den Treffen war bislang stets eine Botschaft verbunden, die von allen teilnehmenden Ländern gleichermaßen akzeptiert wurde: Die Globalisierung ist die weltumspannende Dynamik, die den Rahmen vorgibt und die es trotz aller Konflikte gemeinsam zu regeln gilt. Ein streng multilateraler Ansatz.

Doch die Welt ist aus den Fugen geraten. Selbst Russlands Präsident Wladimir Putin, nicht ganz unschuldig an diesem Zustand, erklärte im April: „Die weltweite Lage wird immer chaotischer.“ Die USA, Russland und China sortieren gerade ihre Interessen in der internationalen Ordnung neu. Trump straft China, Kanada und die EU mit Sonderzöllen ab. In Paris, London und Berlin ist mittlerweile die bittere Einsicht eingekehrt, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr der natürliche Verbündete Europas sind.

China ist heute der eigentliche Herausforderer der USA. „America first“ gegen „Made in China“. Der Handelskonflikt zwischen beiden Ländern könnte zur Speerspitze eines weitaus größeren Konflikts werden. Ein angesehener Ökonom wie Thomas Straubhaar, ehemals langjähriger Direktor des Hamburgischen Wirtschaftsinstituts (HWWI), sieht im Handelsstreit nur das Vorspiel für den Kampf, wer künftig die Nummer eins in der Weltwirtschaft ist.

Für dieses Ringen sind die Chinesen keineswegs schlecht aufgestellt. Ähnlich wie die USA unter Trump betreiben auch sie eine streng auf nationale Interessen ausgerichtete Politik, nur ist die weitaus zielgerichteter und rationaler als die des Weißen Hauses. Zu beobachten ist das seit Jahren in Afrika: Das Reich der Mitte baut etwa Eisenbahnlinien in Äthiopien oder einen Megahafen in Kenia. Das sichert Großaufträge für chinesische Unternehmen – und bietet die Möglichkeit, politischen Einfluss in der Region geltend zu machen. Auch auf dem Balkan strecken die Chinesen bereits ihre Fühler aus, sie stehen damit in unmittelbarer Konkurrenz zur EU und zu Russland.

Russlands Rolle als Weltmacht

Putin hingegen träumt davon, dass Russland wieder die alte Rolle als Weltmacht einnehmen kann. Mit dem militärischen Engagement in Syrien ist er diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Putin setzt in letzter Zeit ohnehin stärker auf den Bilateralismus: Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat er sich ausgesöhnt, mit Saudi-Arabien einen zwei Milliarden Dollar teuren Deal für den Kauf russischer Abwehrraketen hinbekommen. Die Türkei, Saudi-Arabien und der Iran ringen derweil um die ordnungspolitische Dominanz im Nahen Osten – und bauen ebenfalls auf bilaterale Bündnisse.

Ein wirklicher Vorkämpfer für den multilateralen Ansatz ist gegenwärtig nur noch die EU. Doch die steht als zerstrittener Haufen da. Und mit den neuen rechtspopulistischen Regierungen in Österreich und Italien wird sich dieser Zustand in absehbarer Zeit kaum ändern.

Schlechte Zeiten also für den Multilateralismus. Ist damit das G 20-Format hinfällig? Nein, das wäre kein sinnvoller Weg. Es ist besser, wenn die großen politischen Entscheider dieser Welt zumindest einmal im Jahr miteinander reden, als wenn sie es gar nicht tun. Politische Ego-Trips gibt es schon genug.