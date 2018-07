Der Wohnungsbaubericht ist das Dokument einer Misere, die inzwischen den sozialen Frieden in der Stadt gefährdet, meint Peter Gärtner. (Bernd von Jutrczenk/dpa)

Das ganze Ausmaß der Schieflage auf dem Berliner Wohnungsmarkt spiegelt sich in zwei Zahlen: Die Mieten sind in den vergangenen sieben Jahren um 71 Prozent gestiegen. Der Neubau bereits genehmigter Wohnungen kommt nur im Schneckentempo voran. Bis Ende 2016 waren in der Hauptstadt von rund 51.500 genehmigten Neubauwohnungen gerade gut die Hälfte tatsächlich im Bau. Der Wohnungsbaubericht ist das Dokument einer Misere, die inzwischen den sozialen Frieden in der Stadt gefährdet. Jeder zweite Berliner hat laut einer aktuellen Umfrage Angst, in den nächsten Jahren seine Miete nicht mehr bezahlen zu können.

Mindestens 50.000 Menschen gelten derzeit in Berlin als wohnungslos. Sie werden häufig als „Sofahopper“ bezeichnet, die vorübergehend bei Freunden und Bekannten unterkommen. Doch so salopp es klingt, so schwierig ist es, unter diesen Bedingungen ein halbwegs normales Leben zu führen. In Berlin gibt es einen dramatischen Wohnungsnotstand und einen Immobilien-Markt, auf dem die Schwachen chancenlos sind und selbst Leute mit mittleren Einkommen größte Schwierigkeiten haben. Niemanden trifft die Wohnungsnot in Deutschland so hart wie die Berliner, heißt es im Fachblatt „Die Wohnungswirtschaft“. Teilweise drastische Mietsteigerungen bei Neuvermietung, zunehmende Umwandlung von Miet- in Eigentums- und Ferienwohnungen, immer weniger Sozialwohnungen, viel zu wenige Neubauten und eine weitgehend wirkungslose Mietpreisbremse tragen genauso dazu bei wie der anhaltende Zuzug in die wirtschaftliche Boomtown. Allein 2016 wurden fast 60.000 Neuberliner registriert.

Im gleichen Zeitraum wurden laut Bauaufsichtsbehörden in den Bezirken 13.659 Wohnungen fertiggestellt; davon fast 6.000 Eigentumswohnungen. Die meisten Menschen – noch immer rund 85 Prozent – wohnen aber in Berlin zur Miete. Der Verdrängungsprozess durch Luxussanierungen und energetische Modernisierung – die Kosten werden größtenteils auf die Mieter umgelegt – schreitet weiter voran. Wer seine Miete in der Innenstadt nicht mehr bezahlen kann, findet bestenfalls noch am Stadtrand oder im brandenburgischen Umland halbwegs adäquaten Ersatz. Der Senat aus SPD, Linken und Grünen hat zwar ein Dutzend Entwicklungsgebiete für mehr als 40.000 neue Wohnungen ausgewiesen. Doch nur auf gut der Hälfte der Flächen wird mit einem Baubeginn noch in dieser Legislaturperiode gerechnet (bis 2021).

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) musste wiederholt die Zahl der bezahlbaren Neubauwohnungen nach unten korrigieren und gilt manchen bereits als Bauverhinderungssenatorin. Sie wiederum macht die Bezirke für die schleppende Bearbeitung von Bauvorhaben verantwortlich. Lompscher wurde gerade eine letzte Schonfrist eingeräumt: Ende der Sommerferien muss sie eine überzeugende Strategie präsentieren, wie mehr Wohnraum zu schaffen ist. Denn auch das erklärte Senatsziel, jährlich mindestens 3.000 neue Sozialwohnungen zu bauen, wurde bislang deutlich verfehlt. Im einstigen Mieterparadies gibt es derzeit noch knapp 100.000 subventionierte Sozialwohnungen, die aber schrittweise aus der Preisbindung herausfallen.

Not macht erfinderisch

Deshalb wurde der Flächenanteil für Sozialwohnungen bei Projekten, für die ein Bebauungsplan nötig ist, auf 30 Prozent für Unternehmen und 50 Prozent für städtische Wohnungsbaugesellschaften erhöht; für private Bauherren nicht gerade ein Anreiz. Um den wachsenden Bedarf zu decken, benötigt Berlin aber bis zum Jahr 2030 etwa 195.000 neue Wohnungen. Nur wenn genug neuer Wohnraum entsteht, kann der Druck auf die Mieten verringert werden. Denn eine Mietpreisbremse, die den Namen auch verdient, wird von der CDU/CSU-geführten Bundesregierung blockiert. Berlin kann sich also nur selbst helfen. Not macht erfinderisch, heißt es.

Doch dem Senat scheinen Kraft und Mut zu fehlen, um neue Wege zu gehen. Warum nicht Investoren durch den Bürokratiedschungel führen, warum nicht Spekulanten abstrafen? Warum nicht Bauland und Leerstand besteuern, wenn nichts passiert? Warum nicht an Tabus wie der Traufhöhe und bestimmten Bau-Normen rütteln? Warum nicht auf einige Nachweise und Gutachten verzichten, die ohnehin niemand kontrolliert, weil in den Bauämtern Personal fehlt? Statt dessen bringen Linke die Seehofersche „Obergrenze“ ins Spiel, um den Zuzug zu begrenzen. Hilfloser kann man gegen fehlende Wohnungen und steigende Mieten – die größten Sorgen der Berliner - kaum vorgehen. Wenn der Senat nicht rasch handelt, wird er selbst verdrängt werden: von den Wählern auf die Oppositionsbank.