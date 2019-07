Gaffer bereiten Rettungskräften immer mehr Schwierigkeiten. Unser Foto zeigt eine Sichtschutzplane mit dem Piktogramm "Fotografieren verboten". (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

In Niedersachsen gibt es mehr, in Bremen weniger – zumindest weniger angezeigte Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. So heißt das Werk produktiver Gaffer, die Aufnahmen von Toten und Verletzten anfertigen und sie schlimmstenfalls auch noch verbreiten. Aus Schaulust oder einer anderen Leidenschaft, der sich leicht perverse Züge nachsagen ließen. Mitgefühl kann man vielleicht nicht lernen. Dass die Rechte anderer nicht verletzt werden dürfen aber schon. Und sei es, dass Strafen helfen, das zu verinnerlichen.

Nicht jede Verletzung des Rechtes am eigenen Bild hat etwas mit Tod, Verletzung und blutigen Unfällen zu tun. Das Problem fängt an, wo Beobachter ausnutzen, dass sie unbeobachtet sind und sich, vielleicht romantisch empfunden, ein Bild stehlen. Im Freibad zum Beispiel. Aber Romantik war vorgestern, soziale Medien in schwer kontrollierbaren Publikationskanälen sind heute. Dass die Bundesratsinitiative zum Anti-Gaffer-Gesetz noch immer nicht ans Ziel geführt hat, ist nicht zu verstehen. So könnten zumindest Aufnahmen Toter durch Voyeure endlich als Gesetzesverstoß verfolgt werden.