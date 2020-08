Angehörige des indigenen Volkes der Kayapó protestieren: "Verteidigung des Amazonas" steht auf dem Plakat. (Fernando Souza /dpa)

Anfang August schlugen brasilianische Klimaexperten Alarm. Wieder einmal. Kurz zuvor hatte das Nationale Institut für Weltraumforschung (INPE) neue Zahlen zum Zustand des Amazonas-Regenwaldes veröffentlicht. Demnach geht die Abholzung trotz staatlicher Gegenmaßnahmen ungehindert weiter. Laut INPE stieg die Entwaldung in den vergangenen zwölf Monaten um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mehr als 9,2 Quadratkilometer Regenwald wurden zwischen August 2019 und August 2020 gerodet. Besonders betroffen ist auch das Pantanal-Sumpfgebiet. Dort wüten derzeit die größten Waldbrände seit Beginn der staatlichen Überwachung 1998. Und so entwickelt sich der Amazonas-Regenwald immer mehr von der Lunge der Welt hin zur Wunde der Welt.

Der radikal rechte Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, wies die INPE-Zahlen wie gehabt empört zurück. „Dass Amazonien in Flammen steht, ist eine Lüge, und wir müssen das mit richtigen Zahlen bekämpfen“, behauptete Bolsonaro Mitte August ungeniert bei einer Videokonferenz mit Präsidenten der neun Amazonas-Anrainer-Staaten. Es ist entweder eine dramatische Verkennung der Realitäten oder im schlimmsten Fall eine Lüge aus politischem Kalkül. Bolsonaro hält den Amazonas-Regenwald, von dem 60 Prozent auf brasilianischem Gebiet liegen, für ein unerschöpfliches ökonomisches Reservoir, das er nach Gutdünken ausbeuten darf.

Seit Bolsonaro Anfang 2019 sein Amt angetreten hat, werden die indigenen Gemeinden zunehmend von Viehzüchtern, Holzfällern und Goldsuchern, von Hasardeuren, rücksichtslosen Unternehmern und kriminellen Banden an den Rand gedrängt. Der Präsident hat das Amazonasgebiet und die „Terras Indígenas“, die gesetzlich geschützten Gebiete für die Ureinwohner, durch seine Aussagen zur Ausbeutung freigegeben.

Und die Eindringlinge wissen, sie können die Gesetze brechen, ohne dafür belangt zu werden. Dabei hatte die Regierung in Brasilia aufgrund des politischen Drucks im Frühsommer Tausende Soldaten in die Amazonas-Region entsandt, um die Entwaldung zu stoppen. Aber ein Ergebnis ist nicht zu erkennen, Abholzung und Brandrodung gehen ungehindert weiter.

99 Prozent der aktuellen Rodungen illegal

Umweltexperten der Universität von São Paulo (USP) betonen, dass bei 99 Prozent der aktuellen Rodungen Illegalität nachzuweisen sei. In einer Analyse schreiben sie, dass die Holzentnahmen entweder komplett ohne Erlaubnis vorgenommen würden, über das erlaubte Terrain hinausgingen oder in die geschützten Indigenen-Gebiete vordrängen. „Die Regierung schreitet mit ihrer Politik voran, den Umweltschutz abzubauen“, kritisiert Paulo Artaxo, Professor am Physikalischen Institut der USP.

Die Lage ist so ernst, dass sich bereits erste Investoren und Unternehmen aus dem Geschäft mit Brasilien zurückziehen. Gerade europäischen Konzernen ist es zunehmend wichtig, unter welchen Bedingungen Holz, Soja und Fleisch produziert werden, das sie billig in Brasilien einkaufen. Zunehmend wägen die Einkäufer Nachhaltigkeit und Klimaschutz gegen Profit ab.

Das ist gut so und muss zu einer regelmäßigen Prüfung werden. Denn nur über ökonomischen Druck wird der starrsinnige brasilianische Präsident verstehen, dass seine Politik unverantwortlich und ein krimineller Akt gegenüber dem Rest der Welt ist. Dementsprechend darf Europa das Abkommen mit dem gemeinsamen südamerikanischen Markt Mercosur auch nicht umsetzen, solange Bolsonaro nicht umdenkt. Anscheinend setzt sich diese Position langsam bei den Regierungschefs der EU durch. Bundeskanzlerin Angela Merkel deutete jetzt erstmals an, dass das Abkommen in der aktuellen Lage nicht zu ratifizieren sei.

Der Amazonas ist das größte tropische Regenwaldgebiet der Erde. Hier finden 25 Prozent des Kohlenstoff-Austauschs zwischen Atmosphäre und Biosphäre statt. Zudem beherbergt der Dschungel etwa zehn Prozent der weltweiten biologischen Vielfalt. Er gehört daher auch der ganzen Welt und nicht einem Narzissten auf einem Präsidentensessel.